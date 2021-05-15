حمية غذائية لإنقاص الوزن الزائد المكتسب خلال أيام العيد في 7 أيام

حمية غذائية لإنقاص الوزن الزائد ، الوزن الزائد مشكلة خطيرة تهدد الكثر من النساء والرجال، واكتساب الجسم وزن زائد يهدد صحة الاشخاص بشكل عام حيث يؤثر الوزن المكتسب من خطر الاصابة ببعض الامراض مثل مرض السكري، وعدم قدرة الشخص على الحركة، ومن اهم متغيرات اكتساب الوزن لدي الأشخاص؛ اعتمادهم بشكل مباشر علي الوجبات السريعة التي تحتوى على الكثير من الدهون والنشويات، ومن خلال هذا المقال وموقع ثقفني سوف نقوم بتقديم حمية غذائية لإنقاص الوزن في اسرع وقت فتابعونا.

بعض النصائح لاتباع الحمية الغذائية

يعد الوزن الزائد جرس انظار لكثير من المشكلات الصحية والنفسية، التي تؤثر علي الفرد وهناك عدة شروط لابد من أن يلتزم بها متابعي الحمية الغذائية، حتي يحصلوا علي وزن مثالي، واكتساب المزيد من الصحة.

المشروبات الغازية بشكل عام تعمل علي زيادة الوزن.

الوجبات السريعة التي تحتوي مكوناتها على نسبة كبيرة من الدهون.

أدوات التكنولوجيا التي تعمل علي توفير الجهد؛ والتي عملت علي تقليل الحركة لدى الانسان.

الاكثار من أكل الوجبات التي تحتوى علي نسبة عالية من السكر الابيض، والطحين.

التقليل من ممارسة التمارين الرياضية.

طريقة اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن

هذه الحمية الغذائية يمكن اتباعها لكل الاشخاص عموماً ولا سيما متابعي الحمية وانقاص الوزن، وتعتمد في اتباعها علي تناول مجموعة من الاطعمة.

النظام الغذائي خلال اول يومين من الحمية

وجبة الإفطار وتتكون من قطعة من الجبن خالية من الملح، بيضة مسلوقة، ثمرة من الخيار متوسطة الحجم.

وجبة الغداء وتتكون من قطعة من الدجاج المسلوق، وطبق سلطة خضراء، او قطعة من الدجاج المشوي او اللحم المشوي وبعض الخضار المسلوق.

وجبة العشاء تتكون من ٢ ملعقة مكرونة او ٢ ملعقة من الأرز مع بعض الخضار المسلوق أو المشوي.

ويمكن تناول وجبات صغيرة بين الوجبات الاساسية وتتكون من ثمرة جزر او ثمرة تفاح او بعض من ثمار الخيار

نظام غذائي لليوم الثالث والرابع

وجبة الإفطار تتكون من كوب زبادي لايت، و2 ملعقة كبيرة شوفان، ملعقة عسل نحل، وثمرة من الفاكهة

وجبة الغداء تتكون من قطعة سمك مشوي، ⅛ كوب من الارز المسلوق، ثمرة خيار

وجبة العشاء تتكون من طبق خضروات مسلوقة وطبق سلطة خضراء، وقطعة دجاج مشوية

ووجبات سريعة ثمرة من التفاح يمكن تناولها بين وجبة الغداء والعشاء، وثمرة جزر بعد وجبة العشاء

نظام غذائي لليوم الخامس والسادس

وجبة الافطار تتكون من بيضة مسلوقة، قطعة جبن شيدر، و¼ رغيف من العيش الاسمر

وجبة الغداء تتكون من ثلاث شرائح من قطع الهامبرجر مشوي في الفرن، طب من الخضراوات المشوية او المسلوقة، طبق سلطة خضراء بدون ملح

وجبة العشاء تتكون من قطعة من الجبن بدون ملح، كوب من الزبادي لايت مضاف له نصف ليمونة، وثمرة فاكهة

وجبة الافطار تتكون من 2 بيضة مسلوقة، قطعة من التوست الاسمر، ثمرة من الخيار

وجبة الغداء تتكون من طبق سلطة خضراء، 2 ثمرة بطاطا مسلوقة، 3 معالق من الارز المسلوق، ثمرة تفاح.

وجبة العشاء تتكون من كوب لبن رائب، وقطعة من الجبن الغير مملح، وثمرة خيار.

ويمكن يومياً تناول كوب ماء مع نقطتين من الليمون ليساعد الجسم علي إخراج السموم، وممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة.

نظام غذائي لليوم السابع