تبييض الركب في يوم واحد بالبصل والثوم وصفة مجربة وفعالة بدون تكاليف

يعاني معظم الفتيات والسيدات من اسمرار الركب ويبحثون عن طرق طبيعية تساعد في تبييض الركب وبدون استخدام مواد كيميائية، حيث أن كل فتاة تتمنى أن تجد العلاج النهائي للجلد الأسمر وتصبح بيضاء، ولكن يجب عليكِ أن تعرفي جيدا أن السبب الرئيسي في اسمرار الجلد وتغير اللون المحيط في إنحاء جسمك بين الثنايا هو عدم اهتمامك المستمر والتكاسل عن أتباع الروتين اليومي لتحصلي على لون بشرة موحد وبدون وجود خلل، وللعناية بالبشرة يجب أن تستمري في استخدام الماسكات والخلطات الطبيعية والابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات التي تقوم بدورها في إفساد البشرة.

تبييض الركب

أمر محرج لك عند ارتداء الملابس القصيرة فهي تقوم بإظهار سواد الركب والذي ينتج عن عدة أسباب أهمها عدم تناول الماء الكافي يوميا وهو ما يعادل 3 لتر ماء، الاستمرار في تناول المشروبات الغازية وإدخال الكربوهيدرات والدهون في الجسم بكثرة، وهو ما يستدعي أن تقوم بأتباع حمية غذائية وننصح لك رجيم صحي يمكنك أن تقوم في الصباح الباكر بتناول الأطعمة المفيدة وهي بيضة واحدة مع قطعة جبن بدون ملح وربع خبز أسمر، ويمكنك أن تصنع الخبز الأسمر بدون فرن في منزلك، وتناول قطعة لحم بيضاء أو سمك مشوي في وجبة الغذاء مع طبق سلطة خضراء مكون من جميع الخضروات الطازجة لتحصل على أفضل وجبة تمنحك الطاقة التي تحتاج إليها، كما يفضل في وجبة العشا أن تتناول ثمرة فاكهة واحدة حتى تحافظ على صحة جسمك.

مع إنقاص وزنك وأتباع النظام الغذائي السليم ستجد أنك أصبحت ذو وزن أخف وينتج عنه عدم أحتكاك الجلد، واستخدام بعض الخلطات الطبيعية والتي من بينها الكركم، ماء الورد، الليمون، القرفة، استخدمي لبان الذكر في تبييض المناطق السوداء فهذه الوصفة تخلصك من اسمرار الجلد واستخدام كريم مزيل سواد الإبط والمناطق الداكنة في أقل وقت والقضاء عليها، وهناك طريقة أخرى وهي استخدام كيس من البيكنج بودر في تبييض الجسم وهذه الوصفة مجربة وناجحة في التخلص من الاسمرار نهائيا.

تبييض الركب في يوم واحد بالبصل والثوم وصفة مجربة وفعالة

استخدمي البصل والثوم في تبييض الركب أو النعناع وهذه الطريقة فعالة سريعا ولا تخافي من الرائحة النفاذة للثوم والبصل حيث أنها ستتطاير سريعا، فقط قومي ببشر بصلة صغيرة وعدد 3 فصوص ثوم وخلطهم سويا ثم وضع الخلي على الركب السوداء وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم يتم شطفها بالماء الفاتر ووضع ملعقة من الجلسرين وملعقة من الليمون، وملعقتان من ماء الورد ويتم عمل خلطة جديدة يدهن بها الركب وتترك لمدة 15 دقيقة أخرى وستلاحظين النتيجة من أول استخدام.