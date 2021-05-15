طريقة تنظيف الأنتريه بدون مياه في ٥ دقائق علي الطريقة السحرية للفنادق و المطاعم

طريقة تنظيف الأنتريه بدون مياه أن من بين كل مهام المنزل، يظل تنظيف الأنتريه الأصعب على الإطلاق، والتي تأخذ الكثير من الجهد والوقت، وبالأخص إذا كان لديك أطفال صغيرة فيكون الانتريه به بقع كثيرة وصعبة، يتساءل الكثير منكن عن طريقة تنظيف الأنتريه بدون مياه في وقت قصير وبطريقة سهلة، لذلك نقدم لكي يا عزيزتي أسهل وأسرع الطرق التي تستطيعين بها تنظيف الأنتريه بمنتهى السهولة. طريقة تنظيف الأنتريه بدون مياه إذا كان للأنتريه ساحبات أو كسوه خارجية فوقتها يجب فك هذه الكسوة بالكامل والقيام بغسلها في غسالة الملابس بالطريقة المعتادة.

أما إذا كان الأنتريه لديك لا توجد به كسوه تتفك فعليكِ تنظيفة يدويًا.

جهزي مزيج التنظيف وهو مكون من ربع كوب من الخل الأبيض، وأى نوع منظف سائل، ونصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز).

يجب أيضًا عليك إحضار فوطة نظيفة لمساعدتك في التنظيف، ولا يفضل أن تستخدمي الإسفنج الناعم في التنظيف، لأن تكون تأثيرها ضعيف وقد لا تنظف الانتريه بشكل جيد، ولا يفضل أيضًا أن تستخدمي الليفة المخصصة في غسيل الصحون الخشنة حتى لا تحدث إتلاف في الأقمشة.

الأن قومي ببلل طرف هذه الفوطة في المزيج المعد مسبقاً.

افركي الفوطه بحركة خفيفة على الأماكن التي ترغبين في تنظيفها من الأنتريه.

وبعد أن تقومي بتنظيف كل أماكن البقع والانتريه بشكل عام، قومي بإحضار فوطة اخرى تكون نظيفة ومبللة بالماء فقط لتزيلي بها بقايا خليط التنظيف المتبقي على الانتريه.

أحضري فوطة أخرى تكون جافة تمامًا، لتجفيف الأنتريه ولكي تتشرب كل الماء الزائد منه. التنظيف الجاف للانتريه لابد من تنظيف الأنتريه باستعمال المكنسة الكهربائية أو مكنسة الأثاث، للتخلص من بقايا الطعام والأتربة، ويتم تكرار هذه الخطوة مرة كل أسبوع على الأقل، وهو ما يجعل الانتريه لامعًا ونظيفاً دائمًا.

يجب بعد مرحلة إزالة الأتربة يتم تنظيف الأنتريه بمكونات جافة وطريقة سريعة، من خلال استخدام مسحوق الغسيل البودر، يتم رشه على الأنتريه.

ثم يتم فركه باستخدام قطعة قماش أو فوطة جافة أو فرشاة الأثاث.

ثم نقوم بسحبه بواسطة المكنسة الكهربائية.

وهذا ما يؤدي إلى عودة لمعة وبريق القماش، وإزالة كل الروائح والبقع العالقة به. طريقة تنظيف الأنتريه بدون مياهالتنظيف الجاف للانتريه الوسوم

طريقة تنظيف الأنتريه بدون مياه أن من بين كل مهام المنزل، يظل تنظيف الأنتريه الأصعب على الإطلاق، والتي تأخذ الكثير من الجهد والوقت، وبالأخص إذا كان لديك أطفال صغيرة فيكون الانتريه به بقع كثيرة وصعبة، يتساءل الكثير منكن عن طريقة تنظيف الأنتريه بدون مياه في وقت قصير وبطريقة سهلة، لذلك نقدم لكي يا عزيزتي أسهل وأسرع الطرق التي تستطيعين بها تنظيف الأنتريه بمنتهى السهولة. طريقة تنظيف الأنتريه بدون مياه إذا كان للأنتريه ساحبات أو كسوه خارجية فوقتها يجب فك هذه الكسوة بالكامل والقيام بغسلها في غسالة الملابس بالطريقة المعتادة.

أما إذا كان الأنتريه لديك لا توجد به كسوه تتفك فعليكِ تنظيفة يدويًا.

جهزي مزيج التنظيف وهو مكون من ربع كوب من الخل الأبيض، وأى نوع منظف سائل، ونصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز).

يجب أيضًا عليك إحضار فوطة نظيفة لمساعدتك في التنظيف، ولا يفضل أن تستخدمي الإسفنج الناعم في التنظيف، لأن تكون تأثيرها ضعيف وقد لا تنظف الانتريه بشكل جيد، ولا يفضل أيضًا أن تستخدمي الليفة المخصصة في غسيل الصحون الخشنة حتى لا تحدث إتلاف في الأقمشة.

الأن قومي ببلل طرف هذه الفوطة في المزيج المعد مسبقاً.

افركي الفوطه بحركة خفيفة على الأماكن التي ترغبين في تنظيفها من الأنتريه.

وبعد أن تقومي بتنظيف كل أماكن البقع والانتريه بشكل عام، قومي بإحضار فوطة اخرى تكون نظيفة ومبللة بالماء فقط لتزيلي بها بقايا خليط التنظيف المتبقي على الانتريه.

أحضري فوطة أخرى تكون جافة تمامًا، لتجفيف الأنتريه ولكي تتشرب كل الماء الزائد منه. التنظيف الجاف للانتريه لابد من تنظيف الأنتريه باستعمال المكنسة الكهربائية أو مكنسة الأثاث، للتخلص من بقايا الطعام والأتربة، ويتم تكرار هذه الخطوة مرة كل أسبوع على الأقل، وهو ما يجعل الانتريه لامعًا ونظيفاً دائمًا.

يجب بعد مرحلة إزالة الأتربة يتم تنظيف الأنتريه بمكونات جافة وطريقة سريعة، من خلال استخدام مسحوق الغسيل البودر، يتم رشه على الأنتريه.

ثم يتم فركه باستخدام قطعة قماش أو فوطة جافة أو فرشاة الأثاث.

ثم نقوم بسحبه بواسطة المكنسة الكهربائية.

وهذا ما يؤدي إلى عودة لمعة وبريق القماش، وإزالة كل الروائح والبقع العالقة به. طريقة تنظيف الأنتريه بدون مياهالتنظيف الجاف للانتريه

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