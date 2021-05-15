طريقة عمل الكانيلوني بمذاقات مختلفة بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكانيلوني في الآونة الأخيرة اشتهرت المحلات الجاهزة بتحضير الوجبات السهلة السريعة ومن أشهر الوجبات السريعة الكانيلوني الذي يعشقه الجميع ولا يختلف عليه أحد في تناوله واشتهرت المطاعم الإيطالية في تقديمه ويتهافت عليه الجميع ومكوناته متوفرة ومتواجده في كل البيوت من الدقيق والبيض واللبن والزيت الكانيلوني تحضر من عجينه سائله وهي أيضا يطلق عليها نوع من أنواع المكرونه وهي على شكل دائري أو بيضاوي من يتم حشوها بمختلف الحشوات سواء كانت لحمة مفرومة أو دجاج أو أجبان أو سبانخ أو بصوص البشاميل وهي من الوصفات السهلة اللذيذة التي لا تستغرق وقت كبير في التحضير وتعتبر وجبة مختلفه متنوعه الحشوات من الممكن أن تقدميها كل يوم إلى أفراد عائلتك ولا يملون من تناولها. طريقة عمل الكانيلوني: طريقة عمل الكانيلوني: طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة: طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة: المكونات: كوبان دقيق متعدد الأغراض.

كوبان حليب سائل بدرجه حراره الغرفة.

بيضتان بدرجه حراره الغرفة.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

طاسه كريب أو طاسة تيفال. مكونات الحشوة: نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصله متوسطه الحجم مفرومة.

ملعقة كبيرة معجون صلصة.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

بشر جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقه صغيرة ثوم مفروم.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرة زيت. مكونات التزين: كوب موتزريلا مبشورة.

كوب جبنه شيدر مبشور.

ملعقتان كبيرة صلصة. طريقة تحضير الحشوة: نحضر طاسة متوسطه ونضعها على النار.

نضيف الزيت والبصل وملعقة الثوم إلى الطاسة.

نحرك في البصل والثوم إلى أن تحصلين علي لون ذهبي.

تضيفي اللحمة المفرومة وتقلب.

ضيفي التوابل الفلفل الأسود والبصل البودر والملح وبشر جوز الطيب.

أضيفي ملعقة الصلصة.

اتركي اللحمة المفرومة على النار حتى النضج.

طريقه تحضير عجينة الكانلوني.

نحضر وعاء عميق.

نضيف اللبن والبيض ويقلبوا جيدا.

نضيف الملح والفلفل.

نضيف بالتدريج الدقيق.

ويقلب جيدا.

ولفك التكتلات من الممكن خفقه في الخلاط الكهربائي.

حتى الحصول على سائل غير متكتل.

صفي الخليط بمصفاه.

ضعي طاسة الكريب على النار.

نضع ملعقة صغيرة زيت.

ونمسحها بمنديل المطبخ.

نصب كميه مناسبه من الخليط.

نتركها حتي نحصل على لون ذهبي.

نقلبها على الوجه الآخر.

ونتركه أيضا حتى نحصل على اللون الذهبي.

ترص في طبق مسطح.

نكرر العملية حتي ننتهي من الكمية. طريقة عمل الكانيلوني: احضري طبق مسطح وصينية مناسبة.

افردي طبقه من عجينة الكانيلوني على الطبق.

ضعي كمية مناسبة من اللحمة المفرومة.

لفي الكانيلوني على هيئة قطعه أسطوانة.

ترص في الصنية.

تكرر العملية حتى الانتهاء من العجينة.

ندهن الصلصة بالفرشاة.

وتزين بالأجبان.

وتدخل في شوية الفرن على درجه حراره ١٦٠°.

نتركها لمدة خمس دقائق.

تقدم ساخنه بجانبها صوص المايونيز والكاتشب. طريقة عمل الكانيلوني بالفراخ: طريقة تحضير الحشوة:طريقة عمل الكانيلوني:طريقة عمل الكانيلوني بالفراخ: المكونات: ثلاث أكواب دقيق.

ثلاث أكواب لبن.

أربع بيضات.

ملعقه صغيرة فلفل اسود.

ملح حسب الرغبة. مكونات الحشو: كيلو صدور دجاج ( بانية).

بصلة مقطعة جوانح.

حبة فلفل ألوان أحمر مقطعة جوانح.

حبة فلفل ألوان أصفر مقطعة جوانح.

حبة فلفل رومي مقطعة جوانح.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقه صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملح حسب الرغبة.

زيت. مكونات التزين: كوب موزريلا.

كوب جبن رومي مبشور.

ملعقتان صلصة معلبة. طريقة تحضير الحشوة: نغسل البانية جيدا بالخل والملح.

نقطعه شرائح طويلة.

نضع طاسه على نار متوسطه.

نضع الزيت والبصل والفلفل الألوان.

نقلبهم حتى يذبلوا.

نضع البانية ونقلبهم.

نتركهم على النار حتي النضج ثم يرفع.

نحضر قطعة كانيلوني.

ونضع حشوة بكمية مناسبة.

نلفها على شكل اسطواني.

ترص جميع الكانيلوني.

نضع الصلصلة والأجبان.

ندخل الفرن لمدة خمس دقائق.

تقدم بجانبها المايونيز والكاتشب. طريقة تحضير الحشوة:

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