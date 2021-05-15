تعرفي معنا على خطوات إعداد سلطة الطحينة الرائعة في البيت

سلطة الطحينة من أفضل السلطات التي يفضل الأشخاص عند تناول معظم الأكولات كالمشويات مثل الكباب والكفتة، أو مع الحواوشي والسمك وغيرها من الأكلات الكثيرة، وهي التي تعطي طعم رائع لهذه الأكلات عند إضافتها لها، ويبحث العديد عن طريقة عملها وتكون ذو قوام مضبوط ليس سائلة ولا متماسكة للغاية، والطحينة في بعض الدول تُعتبر من الحلويات وفي دول أُخرى من التوابل، ولها فوائد صحية مُتعددة، تعلمي معنا كيفية تحضيرها بسهولة في المقال التالي. مكونات الطحينة 1 كوب سمسم ويتم تحميصه.

نصف ملعقة من السمسم.

1 كوب دقيق.

كوب زيت. طريقة تحضير الطحينة نضع السمسم في الخلاط ليتم طحنه بعد أن يُحمص على النار.

في وعاء نخلط الدقيق مع السمسم مع التقليب الجيد.

بعد ذلك نعاود الخليط إلى الخلاط ثانيةً.

إضافة الزيت بشكل تدريجي مع الخفق، حتى الحصول على القوام المطلوب.

إذا كان القوام سائلًا نوعًا ما فيتم إضافة قليل من الدقيق.

إذا كان القوام متماسك زيادة، فيتم إضافة القليل من الزيت.

تُحفظ الطحينة في زجاجات محكمة الغلق أو علب بلاستيكية. سلطة الطحينة مكونات الطحينةطريقة تحضير الطحينةسلطة الطحينة مكونات سلطة الطحينة 3 ملاعق طحينة خام.

ملعقة خل كبيرة.

ماء دافئ.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة كمون مطحون.

3 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة زبادي. طريقة تحضير سلطة الطحينة نضع في وعاء عميق الطحينة الخام.

نضيف عليها الثوم المهروس والزبادي مع التقليب المستمر.

نضيف الماء بصورة تدريجية حتى الحصول على القوام المطلوب.

تُقدم سلطة الطحينة مع كثير من الأكلات في المطاعم.

يتم إضافتها إلى ساندوتشات الشاورما وغيرها من السندوتشات. نصائح عند عمل سلطة الطحينة عند تماسك قوام سلطة الطحينة نضيف قليل من الماء الدافئ.

عند سيولة سلطة الطحينة نضيف لها قليل من الطحينة الخام. طريقة تحضير سلطة الطحينةنصائح عند عمل سلطة الطحينة الوسوم

سلطة الطحينة من أفضل السلطات التي يفضل الأشخاص عند تناول معظم الأكولات كالمشويات مثل الكباب والكفتة، أو مع الحواوشي والسمك وغيرها من الأكلات الكثيرة، وهي التي تعطي طعم رائع لهذه الأكلات عند إضافتها لها، ويبحث العديد عن طريقة عملها وتكون ذو قوام مضبوط ليس سائلة ولا متماسكة للغاية، والطحينة في بعض الدول تُعتبر من الحلويات وفي دول أُخرى من التوابل، ولها فوائد صحية مُتعددة، تعلمي معنا كيفية تحضيرها بسهولة في المقال التالي. مكونات الطحينة 1 كوب سمسم ويتم تحميصه.

نصف ملعقة من السمسم.

1 كوب دقيق.

كوب زيت. طريقة تحضير الطحينة نضع السمسم في الخلاط ليتم طحنه بعد أن يُحمص على النار.

في وعاء نخلط الدقيق مع السمسم مع التقليب الجيد.

بعد ذلك نعاود الخليط إلى الخلاط ثانيةً.

إضافة الزيت بشكل تدريجي مع الخفق، حتى الحصول على القوام المطلوب.

إذا كان القوام سائلًا نوعًا ما فيتم إضافة قليل من الدقيق.

إذا كان القوام متماسك زيادة، فيتم إضافة القليل من الزيت.

تُحفظ الطحينة في زجاجات محكمة الغلق أو علب بلاستيكية. سلطة الطحينة مكونات الطحينةطريقة تحضير الطحينةسلطة الطحينة مكونات سلطة الطحينة 3 ملاعق طحينة خام.

ملعقة خل كبيرة.

ماء دافئ.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة كمون مطحون.

3 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة زبادي. طريقة تحضير سلطة الطحينة نضع في وعاء عميق الطحينة الخام.

نضيف عليها الثوم المهروس والزبادي مع التقليب المستمر.

نضيف الماء بصورة تدريجية حتى الحصول على القوام المطلوب.

تُقدم سلطة الطحينة مع كثير من الأكلات في المطاعم.

يتم إضافتها إلى ساندوتشات الشاورما وغيرها من السندوتشات. نصائح عند عمل سلطة الطحينة عند تماسك قوام سلطة الطحينة نضيف قليل من الماء الدافئ.

عند سيولة سلطة الطحينة نضيف لها قليل من الطحينة الخام. طريقة تحضير سلطة الطحينةنصائح عند عمل سلطة الطحينة

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