سر تحضير كرات البطاطس المقرمشة بسهولة في البيت

تعتبر كرات البطاطس المقرمشة غذاء رئيسي للكثير من الشعوب، في مصدر مهم للكربوهيدرات والطاقة اللازمة للجسم، وكذلك لفيتامين ” ب ” وحمض الفوليك، كما أنها تحتوي على العديد من المعادن كالبوتاسيوم والحديد. وكرات البطاطا من المقبلات التي يحبها الكبار والصغار، خاصة عند تحضيرها مع العديد من الحشوات، كاللحم، الدجاج، الجبن، البصل الأخضر والجزر وغيرها الكثير. وغالبا ما تقدم بجانب الصوص المفضل عند الغداء، أو كوجبة فطور بجانب كوب من الشاي، حيث ان البطاطا أو البطاطس هي أحد أهم الوجبات الغذائية على مستوى العالم.

اصل كرات البطاطس المقرمشة

حيث تعتبر كرات البطاطس مع الجبن طبقًا شهيرًا ، خاصة بالنسبة للشباب ، وهو طبق إيطالي الأصل ، واسع الانتشار ولكنه ومعروف في العديد من البلدان حول العالم ، ويمكن أن يتم ذلك مع أنواع مختلفة من الجبن لأنه يمكن تحضيرها مقلية أو مشوية في الفرن لتقليل كمية الدهون والسعرات الحرارية العالية فيها ، وعادةً ما تقدم مع الصلصة أو صلصة الطماطم او الكاتشب.

نصف كوب من البصل الأخضر، مفروم.

نصف كوب من البقسماط.

زيت نباتي، للقلي.

كوبان اثنان من البطاطس، مسلوقة ومهروسة.

بيضة واحدة مخفوقة.

ثلاثة ارباع كوب جبن مبشور.

في وعاء كبير نسلق البطاطس لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج.

نصفي البطاطس من الماء، ونهرسها بالشوكة جيداً، ثم نتركها حتى تبرد.

في طبق صغير نضع البيض، ونضيف إليه الفلفل الأسود المطحون، ونخفقه جيداً.

نضع البقسماط في طبق مسطح.

نشكل البطاطس على هيئة كرات متوسطة الحجم، ونغمسه في البيض ثم في البقسماط ليغطيه تماماً.

نقوم بقلي كرات البطاطس في الزيت ثم وضعها علي مناديل لتصفيتها من الزيت.

تقدم ساخنة او باردة مع الصلصة او صلصة الطماطم او الكاتشب.

مقادير كرات البطاطس المقرمشةطريقة التحضير كرات البطاطس المقرمشة