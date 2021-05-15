أسرار تحضير ألذ بسبوسة بالقشطة في البيت

بسبوسة بالقشطة من الحلويات العربية الجميلة والشهية، وهي من جملة الأطباق المميزة بكل العزومات، وتُحضر البسبوسة بسلسلة كبيرة من الطرق وتستطيع أي أم أن تقوم بتحضيرها بالمنزل بكل يسر وسوف نُقدم لكِ في الوقت الحالي طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة وكذلك الطريقة التي بواسطتها يتم أعدادها من البيت بسلسلة من المقادير السلسة والتي تكون غير مكلفة.

يتم إعدادها بعدة طرق متنوعة وفي السطور المقبلة سنشرح الطريقة التي تتعلق بصنع البسبوسة بالقشطة من البيت بسلسلة من المقادير تستطيعين تحضيرها لأسرتك بدون جهد.

مكونات تحضير بسبوسة بالقشطة

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة بيكنج بودر.

كوبان من اللبن الزبادي.

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

علبة من القشطة.

نصف كوب من الفستق المجروش.

ثلاث أرباع كوب من السكر الأبيض.

ثلاث أرباع كوب من السمن.

ملعقة عصير ليمون.

كوب من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقة من السمن.

أولًا قومي بإضافة السكر والماء بوعاء علي النار حتى يتم الغليان، وبعد ذلك أضيفي عصير الليمون.

ومن ثم أضيفي السمن حتى يتكون لديكِ قوام مناسب، وبعد ذلك قومي برفعه من النار مع وضعه بالبسبوسة.