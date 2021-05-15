أسرار تحضير ألذ بسبوسة بالقشطة في البيت

- 1/2
- 2/2
بسبوسة بالقشطة من الحلويات العربية الجميلة والشهية، وهي من جملة الأطباق المميزة بكل العزومات، وتُحضر البسبوسة بسلسلة كبيرة من الطرق وتستطيع أي أم أن تقوم بتحضيرها بالمنزل بكل يسر وسوف نُقدم لكِ في الوقت الحالي طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة وكذلك الطريقة التي بواسطتها يتم أعدادها من البيت بسلسلة من المقادير السلسة والتي تكون غير مكلفة.بسبوسة بالقشطة
يتم إعدادها بعدة طرق متنوعة وفي السطور المقبلة سنشرح الطريقة التي تتعلق بصنع البسبوسة بالقشطة من البيت بسلسلة من المقادير تستطيعين تحضيرها لأسرتك بدون جهد.
مكونات تحضير بسبوسة بالقشطة
- ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة بيكنج بودر.
- كوبان من اللبن الزبادي.
- ثلاثة أكواب من دقيق السميد.
- علبة من القشطة.
- نصف كوب من الفستق المجروش.
- ثلاث أرباع كوب من السكر الأبيض.
- ثلاث أرباع كوب من السمن.
- ملعقة عصير ليمون.
- كوب من الماء.
- كوبان من السكر.
- ملعقة من السمن.
- أولًا قومي بإضافة السكر والماء بوعاء علي النار حتى يتم الغليان، وبعد ذلك أضيفي عصير الليمون.
- ومن ثم أضيفي السمن حتى يتكون لديكِ قوام مناسب، وبعد ذلك قومي برفعه من النار مع وضعه بالبسبوسة.
- قومي بإحضار وعاء لكي تضعي به السمنة ودقيق السميد وافركيهم بالدقيق من خلال أطراف الأصابع، ولكن لا تعجني، وبعد ذلك قومي بإضافة السكر والزبادي والعسل والبيكنج بودر مع تحريك كافة المكونات حتى يتم التجانس.
- قومي بتحضير القالب وادهنيه بالسمن وضعي المزيج به.
- أدخليه الفرن على ٢٠٠° مع تركه حتى ٣٠ دقيقة ويصير اللون ذهبي.
- وبعد ذلك اخرجيها من الفرن وقومي بوضع الشربات بها.
- دعيها تبرد وزينيها من خلال الفستق والقشطة، وفي النهاية قدميها.
الوسوم
بسبوسة بالقشطة من الحلويات العربية الجميلة والشهية، وهي من جملة الأطباق المميزة بكل العزومات، وتُحضر البسبوسة بسلسلة كبيرة من الطرق وتستطيع أي أم أن تقوم بتحضيرها بالمنزل بكل يسر وسوف نُقدم لكِ في الوقت الحالي طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة وكذلك الطريقة التي بواسطتها يتم أعدادها من البيت بسلسلة من المقادير السلسة والتي تكون غير مكلفة.بسبوسة بالقشطة
يتم إعدادها بعدة طرق متنوعة وفي السطور المقبلة سنشرح الطريقة التي تتعلق بصنع البسبوسة بالقشطة من البيت بسلسلة من المقادير تستطيعين تحضيرها لأسرتك بدون جهد.
مكونات تحضير بسبوسة بالقشطة
- ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة بيكنج بودر.
- كوبان من اللبن الزبادي.
- ثلاثة أكواب من دقيق السميد.
- علبة من القشطة.
- نصف كوب من الفستق المجروش.
- ثلاث أرباع كوب من السكر الأبيض.
- ثلاث أرباع كوب من السمن.
- ملعقة عصير ليمون.
- كوب من الماء.
- كوبان من السكر.
- ملعقة من السمن.
- أولًا قومي بإضافة السكر والماء بوعاء علي النار حتى يتم الغليان، وبعد ذلك أضيفي عصير الليمون.
- ومن ثم أضيفي السمن حتى يتكون لديكِ قوام مناسب، وبعد ذلك قومي برفعه من النار مع وضعه بالبسبوسة.
- قومي بإحضار وعاء لكي تضعي به السمنة ودقيق السميد وافركيهم بالدقيق من خلال أطراف الأصابع، ولكن لا تعجني، وبعد ذلك قومي بإضافة السكر والزبادي والعسل والبيكنج بودر مع تحريك كافة المكونات حتى يتم التجانس.
- قومي بتحضير القالب وادهنيه بالسمن وضعي المزيج به.
- أدخليه الفرن على ٢٠٠° مع تركه حتى ٣٠ دقيقة ويصير اللون ذهبي.
- وبعد ذلك اخرجيها من الفرن وقومي بوضع الشربات بها.
- دعيها تبرد وزينيها من خلال الفستق والقشطة، وفي النهاية قدميها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار تحضير ألذ بسبوسة بالقشطة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.