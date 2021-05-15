أسرار تحضير برجر المطاعم في البيت بالخطوات وسر طعم البرجر الجاهز

برجر المطاعم تريد أن تصنعه كل أم لأولادها لروعة مذاقه، حيث أنه من جملة الأطعمة الجميلة واللذيذة، التي يعشقها الصغار وأيضًا الكبار، ودومًا تسعى الأمهات لتحضيره من المنزل، حتى لا يقوم الأطفال بشرائه من المطاعم والمحلات، إذ أن برجر المطاعم يكون مشتمل على مكونات لا تكون صحية، وخصوصًا عقب أن أُغلقت الكثير من المناطق المتنوعة والمختلفة، بسبب تلك اللحوم الفاسدة.

برجر المطاعم

يجب أن تكوني على علم بتحضير البرجر كالمطاعم، حتى تقومي بصنع للأطفال لكي لا يقوموا بشرائه من الخارج، كما أن الأطعمة وكافة الوجبات عند تحضيرها من المنزل تكون أكثر فائدة من التي يتم شرائها جاهزة.

بصلة صغيرة، مبشورة

٣ فصوص ثوم مهروس

١ ملعقة كبيرة كاتشاب

٢ ملعقة كبيرة بقسماط

نصف ملعقة كبيرة خردل

نصف كيلو لحم بقى مفروم ناعم

ملح حسب الذوق

رشة قرفة

نصف ملعقة صغيره سبع بهارات

١ ملعقة كبيرة زيت نباتي للقلي

١ ملعقة صغيره فلفل أسود

في إناء فارغ أولًا ضعي اللحمة به وذلك عقب قيامك بفرمها وهذا حتى تصير ناعمة.

ومن ثم قومي ببشر البصلة، وأضيفيها إلى اللحم.

قشري الثوم ، وبعد ذلك أضيفي اللحم.

وبعد ذلك قومي بوضع الكاتشب والخردل والسبع بهارات، والبقسماط، والملح، والفلفل الأسود، القرفة إلى المزيج.

بالخطوة الآتية اخلطي المزيج حتى يتم تجانس كافة المكونات.

ومن ثم قومي بتقسيم المزيج إلى ٨ قطع ولا بد أن تكون متساوية وبعد ذلك شكلي الأقراص، وضعيها بطبق، وكرري العملية حتى تتمكني من الانتهاء من كل الكمية.

في النهاية بمقلاة على النار، بها زيت ساخن، ضعي به البرجر

ومن ثم ضعيه بطبق التقديم، ويتم تقديمه ساخنًا للضيوف والأبناء والأسرة.

مقادير طريقة عمل البرجرطريقة عمل البرجر