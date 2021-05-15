أسرار تحضير وتتبيل شاورما اللحم السوري الشهية بسهولة

الشاورما هي نوع من أنواع مأكولات الشرق الأوسط التي تعود جذورها إلى بلاد الشام، والدولة العثمانية، وهي عبارة عن لحم مشوي بطريقة خاصة حيث يشوى اللحم بواسطة الحرارة والأشعاع الناتج من مصدر الحرارة والذي يمكن أن يكون مصدر كهربائي أو غازي أو من الفحم. وتباع الشاورما في مطاعم الوجبات السريعة والتى ارتبطت بشكل خاص بالمطبخ الشامى وتكتسب شعبية كبيرة فى مختلف أنحاء العالم العربى.شاورما اللحم
لحم الشاورما يكون عادة من اللحم البقري أو لحم الجمل أو لحم الضأن أو لحم الدجاج حيث يوضع اللحم مرصوصاً على سيخ معدني ويكون اللحم المعد للشي بأقطار مختلفة وقد يصل قطرها إلى نصف متر. يوقف عمود اللحم بصورة عمودية بجانب النار التي تكون من جهة واحدة ويدور عمود اللحم لينال نصيبه من حرارة موقد النار والحرارة الذي يكون كذلك على اللحم. الشاورما هي واحدة من أشهر أنواع طعام الشارع في العالم، وخاصة في مصر وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية ويتم تقديمها علي هيئة سندويتشات سريعة لأفراد الأسرة .مقادير شاورما اللحم
- بصل شرائح.
- فلفل ألوان شرائح.
- طماطم شرائح.
- خمسة ملاعق كبيرة من الخل.
- نصف ليمونة.
- كزبرة جافة وبهارات.
- زيت.
- نصف كيلو لحم مقطع شرائح طويلة.
- ملح وفلفل اسود.
- نتبل اللحمة بالملح والفلفل الأسود والخل والليمون والكزبرة الجافة والبهارات ونتركها فى الثلاجة 3 ساعات.
- نسخن طاسة تيفال ونضع ملعقة كبيرة زيت ونضع الشاورما ونشوحها قليلا.
- نضيف ماء حتى يقترب نضجها ثم نضيف الفلفل الألوان والبصل.
- نقلب قليلاً ونضيف الطماطم الشرائح وعندما تنضج اللحمة نخلط 2 ملعقة كبيرة طحينة مع نقطة ليمون وملح وفلفل أسود.
- نضع الخليط على الشاورما ثم نرفعها عن النار ونقدمها بالهنا والشفا.
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الشاورما هي نوع من أنواع مأكولات الشرق الأوسط التي تعود جذورها إلى بلاد الشام، والدولة العثمانية، وهي عبارة عن لحم مشوي بطريقة خاصة حيث يشوى اللحم بواسطة الحرارة والأشعاع الناتج من مصدر الحرارة والذي يمكن أن يكون مصدر كهربائي أو غازي أو من الفحم. وتباع الشاورما في مطاعم الوجبات السريعة والتى ارتبطت بشكل خاص بالمطبخ الشامى وتكتسب شعبية كبيرة فى مختلف أنحاء العالم العربى.شاورما اللحم
لحم الشاورما يكون عادة من اللحم البقري أو لحم الجمل أو لحم الضأن أو لحم الدجاج حيث يوضع اللحم مرصوصاً على سيخ معدني ويكون اللحم المعد للشي بأقطار مختلفة وقد يصل قطرها إلى نصف متر. يوقف عمود اللحم بصورة عمودية بجانب النار التي تكون من جهة واحدة ويدور عمود اللحم لينال نصيبه من حرارة موقد النار والحرارة الذي يكون كذلك على اللحم. الشاورما هي واحدة من أشهر أنواع طعام الشارع في العالم، وخاصة في مصر وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية ويتم تقديمها علي هيئة سندويتشات سريعة لأفراد الأسرة .مقادير شاورما اللحم
- بصل شرائح.
- فلفل ألوان شرائح.
- طماطم شرائح.
- خمسة ملاعق كبيرة من الخل.
- نصف ليمونة.
- كزبرة جافة وبهارات.
- زيت.
- نصف كيلو لحم مقطع شرائح طويلة.
- ملح وفلفل اسود.
- نتبل اللحمة بالملح والفلفل الأسود والخل والليمون والكزبرة الجافة والبهارات ونتركها فى الثلاجة 3 ساعات.
- نسخن طاسة تيفال ونضع ملعقة كبيرة زيت ونضع الشاورما ونشوحها قليلا.
- نضيف ماء حتى يقترب نضجها ثم نضيف الفلفل الألوان والبصل.
- نقلب قليلاً ونضيف الطماطم الشرائح وعندما تنضج اللحمة نخلط 2 ملعقة كبيرة طحينة مع نقطة ليمون وملح وفلفل أسود.
- نضع الخليط على الشاورما ثم نرفعها عن النار ونقدمها بالهنا والشفا.
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