أسهل طريقة لعمل حلقات البصل المقرمشة أحلى من كنتاكي

حلقات البصل المقرمشة من الأكلات الشهية المحببة لدى الجميع الكبار والصغار لهذا ترغب الأمهات في معرفة خطوات القيام بها بكل سهولة من المنزل، وهذا تعويضاً لشرائها من الخارج لتفادي التلوث، لأن المنزل دائماً مايكون نظيف ويفضل القيام بالأكلات فيه بدلاً من شرائها من المطاعم. أسهل طريقة لحلقات البصل المقرمشة أسهل طريقة لحلقات البصل المقرمشة نجد أن حلقات البصل المقرمشة مطلباً جماهيرياً لهذا تكون طريقة عملها كالتالي بأسهل الخطوات : المكونات حبتان كبيرتان من البصل كبير الحجم مقطعين لشرائح سميكة.

مقدار كوب وربع من الدقيق.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

بيضة واحدة.

كوب واحد حليب.

كوب إلا ربع بقسماط مطحون.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير حلقات البصل المقرمشة نبدأ بتسحين الزيت في وعاء عميق على درجة حرارة ( 185 ) درجة مئوية.

ثم نضع الدقيق والبيكنج بادور على الملح ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نغمس شرائح البصل في خليط الدقيق ونغطيه تماماً ونتركه جانباً.

بعد ذلك نحضر البيضة ونخلطها مع الحليب في وعاء آخر.

ثم نغمس البصل بالطحين في البيض ثم نضعه في البقسماط.

ونقلي حلقات البصل في الزيت المسخن سابقاً لثلاث دقائق ليتحمر من جانبيه ويصبح مقرمشاً.

ويقدم ساخناً بجانب صلصة الرانش بألف هنا. طريقة عمل حلقات البصل من كنتاكي طريقة تحضير حلقات البصل المقرمشةطريقة عمل حلقات البصل من كنتاكي أكثر ما يشتهر به كنتاكي هي حلقات البصل المقرمشة ولهذا نجد أن عمليات البحث عن طريقة عملها بسهولة كثيرة، وتكون طريقة العمل كالتالي : المكونات بصلة واحدة مقطعة لشرائح.

كوب وربع دقيق.

ملعقة خميرة صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

بيضة.

كوب حليب.

كوب إلا ربع خبز ناشف.

زيت. طريقة التحضير نسخن الزيت في مقلاة على درجة حرارة 185 درجة.

نفصل حلقات البصل لشرائح ونضعها في وعاء مع خليط الدقيق والخميرة والملح.

ثم نغمس حلقات البصل بشكل كامل في خليط الدقيق.

ونمزج البيض والحليب مع الدقيق جيداً، ونغمس فيها حلقات البصل بالدقيق.

ثم نغمس الحلقات في الخبر الناشف.

وفي النهاية نقلي الحلقات في الزيت ليتحول لونها للون الذهبي. طريقة التحضير الوسوم

حلقات البصل المقرمشة من الأكلات الشهية المحببة لدى الجميع الكبار والصغار لهذا ترغب الأمهات في معرفة خطوات القيام بها بكل سهولة من المنزل، وهذا تعويضاً لشرائها من الخارج لتفادي التلوث، لأن المنزل دائماً مايكون نظيف ويفضل القيام بالأكلات فيه بدلاً من شرائها من المطاعم. أسهل طريقة لحلقات البصل المقرمشة أسهل طريقة لحلقات البصل المقرمشة نجد أن حلقات البصل المقرمشة مطلباً جماهيرياً لهذا تكون طريقة عملها كالتالي بأسهل الخطوات : المكونات حبتان كبيرتان من البصل كبير الحجم مقطعين لشرائح سميكة.

مقدار كوب وربع من الدقيق.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

بيضة واحدة.

كوب واحد حليب.

كوب إلا ربع بقسماط مطحون.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير حلقات البصل المقرمشة نبدأ بتسحين الزيت في وعاء عميق على درجة حرارة ( 185 ) درجة مئوية.

ثم نضع الدقيق والبيكنج بادور على الملح ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نغمس شرائح البصل في خليط الدقيق ونغطيه تماماً ونتركه جانباً.

بعد ذلك نحضر البيضة ونخلطها مع الحليب في وعاء آخر.

ثم نغمس البصل بالطحين في البيض ثم نضعه في البقسماط.

ونقلي حلقات البصل في الزيت المسخن سابقاً لثلاث دقائق ليتحمر من جانبيه ويصبح مقرمشاً.

ويقدم ساخناً بجانب صلصة الرانش بألف هنا. طريقة عمل حلقات البصل من كنتاكي طريقة تحضير حلقات البصل المقرمشةطريقة عمل حلقات البصل من كنتاكي أكثر ما يشتهر به كنتاكي هي حلقات البصل المقرمشة ولهذا نجد أن عمليات البحث عن طريقة عملها بسهولة كثيرة، وتكون طريقة العمل كالتالي : المكونات بصلة واحدة مقطعة لشرائح.

كوب وربع دقيق.

ملعقة خميرة صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

بيضة.

كوب حليب.

كوب إلا ربع خبز ناشف.

زيت. طريقة التحضير نسخن الزيت في مقلاة على درجة حرارة 185 درجة.

نفصل حلقات البصل لشرائح ونضعها في وعاء مع خليط الدقيق والخميرة والملح.

ثم نغمس حلقات البصل بشكل كامل في خليط الدقيق.

ونمزج البيض والحليب مع الدقيق جيداً، ونغمس فيها حلقات البصل بالدقيق.

ثم نغمس الحلقات في الخبر الناشف.

وفي النهاية نقلي الحلقات في الزيت ليتحول لونها للون الذهبي. طريقة التحضير

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