سر تحضير الثومية السوري بطريقة سهلة في المنزل

الثومية ، تقوم بفتح الشهية لدى الأشخاص الذين هم لا يأكلون كثيرًا، ويمكن أن تُحضر بعدة طرق متنوعة، وهذه الطرق تقوم بالعثور عليها الفتيات كلهن والسيدات، حتى يتمكنوا من صنعها وتناولها بجوار الأكلات المتنوعة، إذ تُعطيها مذاقًا جميلًا وشهيًا، والآن سنقوم بإعداد القومية بأفضل الطرق لتكون أجمل وأحلى من الطاعم.

علمنا أن الثومية تقوم بفتح الشهية، إذ تقدم مع اللحوم والبطاطس والدجاج والكثير من الأكلات الأخرى، لهذا نقدم لك بذلك التقرير طرق متباينة لتحضير الثومية.

مكونات الثومية

رأس من الثوم المفروم فرماً ناعماً.

بياض بيضتين.

ثلاث أكواب من زيت الذرة مازولا.

كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

يتم مزج عصير الليمون وزيت الذرة وبياض البيض سويًا بالخلاط الكهربائي.

ومن ثم يتم إضافة الملح والثوم، وخلطهم إلى أن يتم الحصول على صلصة قوامها ناعم.

وضع الصلصة في إناء ووضعها بالثلاجة، وتركها حتى أربع ساعات، ومن ثم تقديمها.

نصف كوب من عصير الليمون.

كوب من الزيت النباتي.

رأس من الثوم المقشر والمفروم ناعماً.

ملعقة كبيرة من ملح البحر.

كوب من زيت الزيتون.

قومي بوضع عصير الليمون والثوم والملح وزيت الزيتون مع بعضهم البعض في الخلاط الكهربائي، واخلطيهم جيدًا.

ضعي الزيت النباتي إلى المزيج بالتدريج، مع الخلط حتى الحصول على قوام كريمي، ويتم تقديمها في النهاية.

كوبان من الكريمة المتماسكة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم فرماً ناعماً.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم فرماً ناعماً.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.