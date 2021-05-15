سر تحضير معجنات خلية النحل الشهيرة بالخطوات لأسرتك

خلية النحل ، من بين المعجبات السلسة واللذيذة، والتي من الممكن أن يقوم الأشخاص بتناولها بوجبة الإفطار أو العشاء، كما أنها من الممكن أن تُصنع حادقة او حلوة، وسر نجاح تلك العجينة سنتناوله فيها يلي، حيث أنكِ من خلال ذلك المقال ستستطيعين القيام بها بكل سهولة من مطبخك لأولادك وأصدقائك وأقاربك وضيوفك أيضًا.

خلية النحل

الآن تستطيعين إعدادها بسهولة بواسطة التعرف على المكونات الخاصة بتحضيرها ومعرفة الخطوات التي بواسطتها يتم تحضير خلية النحل.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

معلقة كبيرة سكر.

معلقة كبيرة خل.

٣ معلقة كبيرة زيت ذرة.

٣ معلقة كبيرة من اللبن البودرة.

كوب الا ربع ماية دافية.

رشة ملح.

الحشو

جبنة رومي.

جبنة فيتا.

جبنة نستو .

لانشون او بسطرمة.

قومي بإحضار طبق لتضعي به الخميرة واللبن والسكر والزيت والخل والمياه الدافئة مع التقليب.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق بالتدريج مع والمزج جيدًا حتى ١٠ دقائق.

ومن ثم قومي بدهن العجينة بواسطة الزيت ومن ثم تغطيتها جيدًا بالاسترتش وتركها تخمر إلى ما يقرب من 45 دقيقة بمكان دافئ.

ومن ثم قومي بتقطيع العجينة لقكع متساوية الحجم وترك الكور تهدأ حتى ١٠ دقائق.

قومي بإحضار الحشو، ومن ثم قومي بتجهيز صينية مع دهنها زيت.

قومي بحشو الكرات ومن ثم تغليفها جيدًا، وتركها تهدأ حتى ٣٠ دقيقة لكي تختمر.

ومن قم قومي بدهن وجه الكرات باللبن مع رش حبة البركة والسمسم عليها.

وبعد ذلك قومي بإدخالها الفرد بدرجة حرارة 200° حتى تلت ساعة.

بعد أن تقومي بإخراجها من الفرن قومي برش القليل من الماء عليها ومن ثم قومي بتغطيتها بواسطة فوطة حتى ١٠ دقائق.

مقادير عمل خلية النحلطريقة تحضير خلية النحل