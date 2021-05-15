أسرار عمل الكشري المصري في البيت بالخطوات

الكشري الأكلة الشعبية الأكثر انتشارًا، والذي يحبها الكثير ويبحثون عن طريقة طهيه بطريقة صحيحة، حيث أنها الأكلة التي تنتشر في مصر بشكل خاص، مكوناته مُفيدة صحيًا لأن يدخل في مكوناته بقوليات مثل العدس، والمكرونة والأرز، وعلى وجهه البصل المحمر وصلصة الطماطم المُميزة، وإلى جانب طبق الكشري يتم عمل شطة سائلة وصلصة الثوم والليمون المعروفة بإسم الدقة. مكونات الكشري مكرونة.

أرز عدس أسود.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

صلصة طماطم.

زيت.

حمص.

ثوم.

شعيرية.

خل.

بصل. طريقة تحضير الكشري في وعاء على النار نضع ماء ليغلي.

تُسلق المكرونة في الماء المغلي.

في وعاء آخر نضع الحمص في ماء مغلى حتى السواء.

نضع العدس في ماء يغلى إلى حد السواء، مع الاحتفاظ بماءه.

في إناء على النار نضع ملعقتان من الزيت.

ننزل بالشعيرية في الزيت حتى تتحمر، ثم نُضيف لها الأرز.

بعد ذلك نضيف الملح والعدس والماء الخاص به عليه، ونتركه حتى النضج.

في مقلاة على النار نضع زيت ليسخن، ثم نضع به البصل بعد أن يُقطع حلقات حتى يتحمر ويأخذ اللون الذهبي. طريقة تحضير صلصة الكشري في إناء على النار نضع كمية قليلة من الزيت حتى يسخن.

نضيف الثوم حتى يأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نضع صلصة الطماطم.

نتركها حتى تنضج.

نضيف لها الكمون والملح. طريقة تحضير الدقة في وعاء على النار نضع به نضف كوب من الماء وكوب من الخل.

نضيف له الملح والكمون.

نتركها حتى تغلي، ثم نرفعها عن النار ونتركها لتبرد. طريقة تقديم الكشري في طبق التقديم نقوم بوضع الأرز، وعليها نضع المكرونة.

ثم نضع الصلصة وفوقها البصل المحمر والحمص.

يُقدم الكشري مع الشطة والدقة والعيش المحمص الذي يتم تحميره بقليل من الزيت ويوضع بالفرن. مكونات الكشريطريقة تحضير الكشريطريقة تحضير صلصة الكشريطريقة تحضير الدقةطريقة تقديم الكشري الوسوم

الكشري الأكلة الشعبية الأكثر انتشارًا، والذي يحبها الكثير ويبحثون عن طريقة طهيه بطريقة صحيحة، حيث أنها الأكلة التي تنتشر في مصر بشكل خاص، مكوناته مُفيدة صحيًا لأن يدخل في مكوناته بقوليات مثل العدس، والمكرونة والأرز، وعلى وجهه البصل المحمر وصلصة الطماطم المُميزة، وإلى جانب طبق الكشري يتم عمل شطة سائلة وصلصة الثوم والليمون المعروفة بإسم الدقة. مكونات الكشري مكرونة.

أرز عدس أسود.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

صلصة طماطم.

زيت.

حمص.

ثوم.

شعيرية.

خل.

بصل. طريقة تحضير الكشري في وعاء على النار نضع ماء ليغلي.

تُسلق المكرونة في الماء المغلي.

في وعاء آخر نضع الحمص في ماء مغلى حتى السواء.

نضع العدس في ماء يغلى إلى حد السواء، مع الاحتفاظ بماءه.

في إناء على النار نضع ملعقتان من الزيت.

ننزل بالشعيرية في الزيت حتى تتحمر، ثم نُضيف لها الأرز.

بعد ذلك نضيف الملح والعدس والماء الخاص به عليه، ونتركه حتى النضج.

في مقلاة على النار نضع زيت ليسخن، ثم نضع به البصل بعد أن يُقطع حلقات حتى يتحمر ويأخذ اللون الذهبي. طريقة تحضير صلصة الكشري في إناء على النار نضع كمية قليلة من الزيت حتى يسخن.

نضيف الثوم حتى يأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نضع صلصة الطماطم.

نتركها حتى تنضج.

نضيف لها الكمون والملح. طريقة تحضير الدقة في وعاء على النار نضع به نضف كوب من الماء وكوب من الخل.

نضيف له الملح والكمون.

نتركها حتى تغلي، ثم نرفعها عن النار ونتركها لتبرد. طريقة تقديم الكشري في طبق التقديم نقوم بوضع الأرز، وعليها نضع المكرونة.

ثم نضع الصلصة وفوقها البصل المحمر والحمص.

يُقدم الكشري مع الشطة والدقة والعيش المحمص الذي يتم تحميره بقليل من الزيت ويوضع بالفرن. مكونات الكشريطريقة تحضير الكشريطريقة تحضير صلصة الكشريطريقة تحضير الدقةطريقة تقديم الكشري

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