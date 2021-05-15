وصفات بسكويت سريعة بمناسبة عيد الفطر 2021 بمكونات بسيطة على قد الأيد

وصفات بسكويت سريعة , البسكويت من أقوى الحلويات التي يحبها جميع أفراد الأسرة، خاصًة الأطفال، ولأننا نعلم أن أغلب ستات البيوت تريد الوصفات السريعة والسهلة، أردنا اليوم أن نقدم لكي سيدتي أفضل وصفات بسكويت سريعة، يمكن تحضيرها بأقل مكونات متوفرة في كل منزل، وبخطوات بسيطة لن تحتاج سوى عدة دقائق فقط في تحضيرها، وتقديمها لأطفالك وجميع أفراد أسرتك، ومنه تكون فرصة أن يبتعد الأطفال عن تناول الأكلات الجاهزة، لأنهم سيستمتعون بطعم ورائحة البسكويت التي ستقومين بتقديمه لكم. وصفات بسكويت سريعة وصفات بسكويت سريعة الوصفة الاولى: طريقة عمل بسكويت الحليب المكونات 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. طريقة التحضير اخفقي الحليب + السكر في وعاء حتى يذوب تمامًا.

ثم أضيفي الدقيق بالتدريج مع الزيت أيضًا حتى يتم الحصول على عجين طري.

ثم أضيفي الفانيليا وبيكنج بودر على المكونات السابقة مع الخلط.

شكلي البسكويت بالشكل الذي ترغبين به وضعيه في الصينية.

ادخلي الصينية الفرن الساخن مسبقًا لمدة 10 دقائق حتى يصبح باللون الذهبي. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة والحبهان الوصفة الثانية: طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة والحبهان المكونات كوب وربع من الدقيق.

ربع كوب من الكاكاو.

113 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البني.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

كراميل طري للحشو.

كريمة شيكولاتة سائلة للحشو.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان. طريقة التحضير اخفقي الزبدة + السكر حتى يتغير قوام الخليط ويصبح هش وخفيف.

اضيفي باقي المكونات واخلطي جيدًا حتى الحصول على عجينة متجانسة.

شكلي كرات البسكويت و اغرزي إصبع الإبهام في المنتصف ثم ضعيه في الصينية.

ادخلي الصينية الفرن حتى تصبح ناضجة، وفور إخراجها احرصي على أن تقومي بالضغط على الحفرة بالمنتصف.

ذوبي الكراميل مع الكريمة وامزجي جيدًا ثم أضيفي الحبهان مع التقليب.

ضعي الخليط في الحفرة في منتصف البسكويت واتركيه حتى يبرد ثم قدميه. الوصفة الثالثة: طريقة عمل بسكويت جوز الهند طريقة التحضيرالوصفة الثالثة: طريقة عمل بسكويت جوز الهند المكونات كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من السكر.

بيضة واحدة.

فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. طريقة التحضير أضيفي الدقيق المنخول جيدًا + جوز الهند + بيكنج بودر + السكر. امزجي كل المكونات جيدًا ثم أضيفي البيض + الزبدة. اخلطي كل المكونات باليدين حتى تختلط كل المكونات جيدًا. ادهني الصينية بالزبدة ثم شكلي قطع البسكويت بالشكل الذي ترغبينه. احرصي على أن تكون قطع البسكويت صغيرة. ادخلي الصينية الفرن الساخن حتى يصبح ناضج باللون الذهبي. طريقة التحضير الوسوم

وصفات بسكويت سريعة , البسكويت من أقوى الحلويات التي يحبها جميع أفراد الأسرة، خاصًة الأطفال، ولأننا نعلم أن أغلب ستات البيوت تريد الوصفات السريعة والسهلة، أردنا اليوم أن نقدم لكي سيدتي أفضل وصفات بسكويت سريعة، يمكن تحضيرها بأقل مكونات متوفرة في كل منزل، وبخطوات بسيطة لن تحتاج سوى عدة دقائق فقط في تحضيرها، وتقديمها لأطفالك وجميع أفراد أسرتك، ومنه تكون فرصة أن يبتعد الأطفال عن تناول الأكلات الجاهزة، لأنهم سيستمتعون بطعم ورائحة البسكويت التي ستقومين بتقديمه لكم. وصفات بسكويت سريعة وصفات بسكويت سريعة الوصفة الاولى: طريقة عمل بسكويت الحليب المكونات 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. طريقة التحضير اخفقي الحليب + السكر في وعاء حتى يذوب تمامًا.

ثم أضيفي الدقيق بالتدريج مع الزيت أيضًا حتى يتم الحصول على عجين طري.

ثم أضيفي الفانيليا وبيكنج بودر على المكونات السابقة مع الخلط.

شكلي البسكويت بالشكل الذي ترغبين به وضعيه في الصينية.

ادخلي الصينية الفرن الساخن مسبقًا لمدة 10 دقائق حتى يصبح باللون الذهبي. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة والحبهان الوصفة الثانية: طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة والحبهان المكونات كوب وربع من الدقيق.

ربع كوب من الكاكاو.

113 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البني.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

كراميل طري للحشو.

كريمة شيكولاتة سائلة للحشو.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان. طريقة التحضير اخفقي الزبدة + السكر حتى يتغير قوام الخليط ويصبح هش وخفيف.

اضيفي باقي المكونات واخلطي جيدًا حتى الحصول على عجينة متجانسة.

شكلي كرات البسكويت و اغرزي إصبع الإبهام في المنتصف ثم ضعيه في الصينية.

ادخلي الصينية الفرن حتى تصبح ناضجة، وفور إخراجها احرصي على أن تقومي بالضغط على الحفرة بالمنتصف.

ذوبي الكراميل مع الكريمة وامزجي جيدًا ثم أضيفي الحبهان مع التقليب.

ضعي الخليط في الحفرة في منتصف البسكويت واتركيه حتى يبرد ثم قدميه. الوصفة الثالثة: طريقة عمل بسكويت جوز الهند طريقة التحضيرالوصفة الثالثة: طريقة عمل بسكويت جوز الهند المكونات كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من السكر.

بيضة واحدة.

فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. طريقة التحضير أضيفي الدقيق المنخول جيدًا + جوز الهند + بيكنج بودر + السكر. امزجي كل المكونات جيدًا ثم أضيفي البيض + الزبدة. اخلطي كل المكونات باليدين حتى تختلط كل المكونات جيدًا. ادهني الصينية بالزبدة ثم شكلي قطع البسكويت بالشكل الذي ترغبينه. احرصي على أن تكون قطع البسكويت صغيرة. ادخلي الصينية الفرن الساخن حتى يصبح ناضج باللون الذهبي. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات بسكويت سريعة بمناسبة عيد الفطر 2021 بمكونات بسيطة على قد الأيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.