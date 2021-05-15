وصفات ماء الورد للشعر السحرية وكيفية استخدامه لإطالة ونعومة مثالية

وصفات ماء الورد للشعر السحرية , جرت العادة أن يُستخدم ماء الورد ضمن الروتين اليومي للبشرة، وجميع السيدات تعلم جيدًا ما هي فوائد ماء الورد للبشرة، ولكن هل تعلمي سيدتي أنه يمكنك أيضًا القضاء على كل مشاكل شعرك باستخدام ماء الورد، نعم لأن فوائد ماء الورد للشعر ستساعدك في الحصول على النتيجة التي دومًا تحلمين بها، شعر ناعم وطويل وقوي، لذا أردنا اليوم أن نقدم لكي سيدتي وصفات ماء الورد للشعر السحرية، بالإضافة للتعرف على فوائد ماء الورد للشعر المذهلة.

وصفات ماء الورد للشعر السحرية

يُمكن من خلال وصفات ماء الورد للشعر القضاء على جميع المشاكل التي تعانين منها، بإضافة بعض المكونات الأخرى مع ماء الورد، والتي ستزيد من فاعليتها وتُسرع من ظهور النتائج، وتلك أفضل وصفات ماء الورد للشعر:-

سنحتاج في تحضيرها إلى 2 فنجان من ماء الورد + نصف ملعقة جلسرين + ملعقة كبيرة زيت اللوز + نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار + 3 قطرات من زيت اللافندر.

ضعي كل المكونات في وعاء عميق وامزجي جيدًا حتى تصبح مزيج واحد.

طبقي الخليط على الشعر مع التدليك من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة ثم اشطفي بالماء الفاتر.

فوائد ماء الورد للشعر

يحتوي ماء الورد على مواد قادرة على تغليف الشعر من الخارج، حتى تُعالج التقصف وأيضًا من الداخل وتعمل على تغذيته وتقويته، ومن هنا جاءت فوائد ماء الورد للشعر وتلك هي أبرزها:-

يعتبر ماء الورد علاج طبيعي لفرد الشعر بدلًا من استخدام المواد الكيميائية وإجهاد الشعر و فرده بالمكواة.

يقضي على مشكلة جفاف الشعر، ويعمل على ترطيبه بالكامل.

يساعد في التحكم بإفراز الغدد الدهنية بفروة الرأس، وبالتالي يقضي على كل مشاكل الشعر الدهني التي تعاني منها اغلب السيدات.

يُعالج مشاكل الشعر التالف والتقصف، ويُعيد إصلاحه من جديد.

يعمل على تغذية فروة الرأس بالإضافة إلى تعزيز الدورة الدموية، حيث أنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي تساعد في تقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يقضي بشكل تام على كل الفطريات والجراثيم العالقة بفروة الرأس والتي تؤدي لظهور الالتهابات فيها.

يساهم بشكل كبير في عملية تعزيز نمو وإطالة الشعر بسرعة.

سنحتاج في تحضيرها إلى كوب متوسط من ماء الورد + ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا + 3 كبسولات من فيتامين ه.

اسكبي الثلاثة مكونات في زجاجة بخاخ ثم تغلق وترج جيدًا.

رشي بالبخاخ على الشعر مع القيام بالتدليك لمدة 10 دقائق.

غطي الشعر بقبعة بلاستيكية ثم اتركيه من الليل حتى صباح اليوم التالي.

تكرر الوصفة مرتين بالأسبوع.

سنحتاج في تحضير تلك الوصفة إلى ملعقة كبيرة من ماء الورد + ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ولإعدادها يجب عليكي أن تمزجي المكونين معًا جيدًا ثم طبقي الخليط على الشعر بعد الاستحمام والتجفيف جيدًا.

ومن ثم اتركيه بدون شطف وكرري تلك الخطوات مع كل استحمام.

سنحتاج في تحضيرها إلى فنجان صغيرة من ماء الورد + ملعقة كبيرة من جل الصبار.

امزجي المكونين جيدًا حتى تمام التجانس ثم طبقي الخليط على الشعر مع التدليك لفروة الرأس والأطراف.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي الشعر بالماء الفاتر فقط دون غسله بالشامبو.

الوصفة الثانية (للشعر التالف)الوصفة الثالثة:- (تنعيم الشعر وإضافه لمعان)الوصفة الرابعة (تغذية وتقوية وترطيب الشعر)