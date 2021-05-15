أسهل طريقة لتحضير سلطة البطاطس بالمايونيز اللذيذة في المنزل

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كثير منا يفضل تناول سلطة البطاطس بالمايونيز فهي من الوصفات الشهية التي لها مذاق رائع، ومن المعروف عنها أنها لا تستغرق وقت طويل لتحضيرها، وتكفي هذه الوجبة لعدد كبير من الأفراد، كما يمكن اعدادها أثناء العزومات الكبيرة وقومي بتزين سفرتك.سلطة البطاطس بالمايونيز
تحتوي هذه الوجبة على قيمة غذائية كبيرة بالإضافة إلى هددة الفوائد التي تمنحها للجسم من بروتينات وما شبه ذلك، وسنتعرف على أسهل طريقة لتحضير سلطة البطاطس بالمايونيزطريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز
للحصول على سلطة مميزة ذو نكهة طيبة وطعم مميز لابد من اتباع المقادير وطريقة التحضير
مقادير سلطة البطاطس بالمايونيز
- 5 حبات من البطاطس متوسطة الحجم مَسلوقة ومقطعة مكعبات صغيرة.
- 3 حبات من البصل الأخضر مقطع شرائح رقيقة
- ربع كوب بقدونس مفروم.
- نصف كوب من المايونيز.
- نصف كوب زبادي عادي.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.
- رشة ملح.
- أضيفي كلًا من البقدونس والبصل على البطاطس وقومي بهرسه بالشوكة بشكل جيد حتى تتجانس كل المواد.
- في وعاء آخر قومي بوضع الزبادي إلى المايونيز والخل مضاف إليهم ملعقتين من الماء واخليهم جيدًا.
- اسكبي على خليط البطاطس خليط المايونيز، واستمتعي بسلطة بسيطة خفيفة يمكن اعدادها بجانب جميع وصفات الطعام.
تحتوي السلطة على كثير من الفوائد المغذية، فكل من المواد المكونة للسلطة تساعد على إعطاء فوائد للجسم وهي:
- يوجد في البقدونس فوائد مفيدة، وتعد البطاطس المسلوقة من أنواع البطاطس التي لها قيمة كبيرة بالإضافة إلا أنها خالية من النشويات التي تزيد من وزن الجسم.
- يستخدم هذه السلطة في أنواع الرجيمات التى تساعد على خسارة وزن الجسم.
- تتميز هذه السلطة يمكن تناولها لجميع الأطفال في جميع الفئات والكبار فهي تساعد على تحسين الجسم، وتعدي عضلة القلب أيضًا، لذا لابد على الجميع من تناول سلطة البطاطس بالمايونيز
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كثير منا يفضل تناول سلطة البطاطس بالمايونيز فهي من الوصفات الشهية التي لها مذاق رائع، ومن المعروف عنها أنها لا تستغرق وقت طويل لتحضيرها، وتكفي هذه الوجبة لعدد كبير من الأفراد، كما يمكن اعدادها أثناء العزومات الكبيرة وقومي بتزين سفرتك.سلطة البطاطس بالمايونيز
تحتوي هذه الوجبة على قيمة غذائية كبيرة بالإضافة إلى هددة الفوائد التي تمنحها للجسم من بروتينات وما شبه ذلك، وسنتعرف على أسهل طريقة لتحضير سلطة البطاطس بالمايونيزطريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز
للحصول على سلطة مميزة ذو نكهة طيبة وطعم مميز لابد من اتباع المقادير وطريقة التحضير
مقادير سلطة البطاطس بالمايونيز
- 5 حبات من البطاطس متوسطة الحجم مَسلوقة ومقطعة مكعبات صغيرة.
- 3 حبات من البصل الأخضر مقطع شرائح رقيقة
- ربع كوب بقدونس مفروم.
- نصف كوب من المايونيز.
- نصف كوب زبادي عادي.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.
- رشة ملح.
- أضيفي كلًا من البقدونس والبصل على البطاطس وقومي بهرسه بالشوكة بشكل جيد حتى تتجانس كل المواد.
- في وعاء آخر قومي بوضع الزبادي إلى المايونيز والخل مضاف إليهم ملعقتين من الماء واخليهم جيدًا.
- اسكبي على خليط البطاطس خليط المايونيز، واستمتعي بسلطة بسيطة خفيفة يمكن اعدادها بجانب جميع وصفات الطعام.
تحتوي السلطة على كثير من الفوائد المغذية، فكل من المواد المكونة للسلطة تساعد على إعطاء فوائد للجسم وهي:
- يوجد في البقدونس فوائد مفيدة، وتعد البطاطس المسلوقة من أنواع البطاطس التي لها قيمة كبيرة بالإضافة إلا أنها خالية من النشويات التي تزيد من وزن الجسم.
- يستخدم هذه السلطة في أنواع الرجيمات التى تساعد على خسارة وزن الجسم.
- تتميز هذه السلطة يمكن تناولها لجميع الأطفال في جميع الفئات والكبار فهي تساعد على تحسين الجسم، وتعدي عضلة القلب أيضًا، لذا لابد على الجميع من تناول سلطة البطاطس بالمايونيز
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