اصابع الجبنة المقلية الرائعة الخطيرة المقرمشة بطريقة سهلة و موفرة وسريعة

اصابع الجبنة المقلية الرائعة الخطيرة ، تعد الجبن من أهم المكونات الغذائية التي يجب أن تتواجد على السفرة ولكن يحب الكثيرون أن تكون متنوعة ومختلفة لذا يمكن لسيدة البيت أن تتفنن في صنع وتحضير الجبنة بطريقة جديدة التي حرصنا على أن نأتيكِ بها اليوم وهي عمل أصابع الجبنة المقلية وكما نعلم أن هنالك العديد من أنواع الجبن الذي يمكن أن تستخدميها في عمل ذلك.

نهتم جداً بأن نقدم لك سيدتي كل ما هو جديد يساعدك أن تقومين بتقديم أطباق متنوعة ومختلفة من ضمنها تحضير أصابع الجبنة الموز ريلا المقلية كما يلي:

5 كوب دقيق.

2/1 كوب نشا.

2 كوب بقسماط.

400 جرام جبن موزاريلا متماسكة.

4 بيضات.

1 ملعقة كبيرة حليب.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

1 ملعقة ملح خشن.

زيت نباتي للقلي.

بقدونس وزعتر بري جاف.