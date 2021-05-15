اصابع الجبنة المقلية الرائعة الخطيرة المقرمشة بطريقة سهلة و موفرة وسريعة

اصابع الجبنة المقلية الرائعة الخطيرة ، تعد الجبن من أهم المكونات الغذائية التي يجب أن تتواجد على السفرة ولكن يحب الكثيرون أن تكون متنوعة ومختلفة لذا يمكن لسيدة البيت أن تتفنن في صنع وتحضير الجبنة بطريقة جديدة التي حرصنا على أن نأتيكِ بها اليوم وهي عمل أصابع الجبنة المقلية وكما نعلم أن هنالك العديد من أنواع الجبن الذي يمكن أن تستخدميها في عمل ذلك.
اصابع الجبنة المقلية الرائعة الخطيرة
نهتم جداً بأن نقدم لك سيدتي كل ما هو جديد يساعدك أن تقومين بتقديم أطباق متنوعة ومختلفة من ضمنها تحضير أصابع الجبنة الموز ريلا المقلية كما يلي:المكونات:
- 5 كوب دقيق.
- 2/1 كوب نشا.
- 2 كوب بقسماط.
- 400 جرام جبن موزاريلا متماسكة.
- 4 بيضات.
- 1 ملعقة كبيرة حليب.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- 1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة.
- 1 ملعقة ملح خشن.
- زيت نباتي للقلي.
- بقدونس وزعتر بري جاف.
- قومي سيدتي بتقطيع جبنة الموتزاريلا لأصابع بالحجم التي ترغبين به.
- قومي بخلط النشا مع الدقيق في وعاء ثم ابدئي في خفق البيض وإضافة الملح والفلفل الأسود والحليب وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- ثم يتم خلط البانكو مع البقسماط والثوم البودرة والملح والزعتر البري والبقدونس الجاف.
- يتم غمر أصابع الجبنة الموتزاريلا في خليط البيض ومن ثم الدقيق والنشا وبعدها تغمر في خليط البقسماط واحرصي على أن تكون مغلفة جيداً.
- استمري على هذه الطريقة حتى تنتهي لديك كمية أصابع الجبنة الموتزاريلا.
- توضع أصابع الجبنة في صينية وتترك في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
- بعدها أخرجيها وضعي طاسة على النار بها كمية من الزيت النباتي وتركيه حتى أن يصبح ساخن.
- ثم توضع أصابع الجبنة الموتزاريلا في الزيت وابدئي في قليها من جميع الجوانب حتى أن تصبح باللون الذهبي.
- ترفع من على النار وتوضع على مناديل امتصاص الزيت الزائد ثم تقدم وبالهناء والشفاء.
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اصابع الجبنة المقلية الرائعة الخطيرة ، تعد الجبن من أهم المكونات الغذائية التي يجب أن تتواجد على السفرة ولكن يحب الكثيرون أن تكون متنوعة ومختلفة لذا يمكن لسيدة البيت أن تتفنن في صنع وتحضير الجبنة بطريقة جديدة التي حرصنا على أن نأتيكِ بها اليوم وهي عمل أصابع الجبنة المقلية وكما نعلم أن هنالك العديد من أنواع الجبن الذي يمكن أن تستخدميها في عمل ذلك.
اصابع الجبنة المقلية الرائعة الخطيرة
نهتم جداً بأن نقدم لك سيدتي كل ما هو جديد يساعدك أن تقومين بتقديم أطباق متنوعة ومختلفة من ضمنها تحضير أصابع الجبنة الموز ريلا المقلية كما يلي:المكونات:
- 5 كوب دقيق.
- 2/1 كوب نشا.
- 2 كوب بقسماط.
- 400 جرام جبن موزاريلا متماسكة.
- 4 بيضات.
- 1 ملعقة كبيرة حليب.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- 1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة.
- 1 ملعقة ملح خشن.
- زيت نباتي للقلي.
- بقدونس وزعتر بري جاف.
- قومي سيدتي بتقطيع جبنة الموتزاريلا لأصابع بالحجم التي ترغبين به.
- قومي بخلط النشا مع الدقيق في وعاء ثم ابدئي في خفق البيض وإضافة الملح والفلفل الأسود والحليب وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- ثم يتم خلط البانكو مع البقسماط والثوم البودرة والملح والزعتر البري والبقدونس الجاف.
- يتم غمر أصابع الجبنة الموتزاريلا في خليط البيض ومن ثم الدقيق والنشا وبعدها تغمر في خليط البقسماط واحرصي على أن تكون مغلفة جيداً.
- استمري على هذه الطريقة حتى تنتهي لديك كمية أصابع الجبنة الموتزاريلا.
- توضع أصابع الجبنة في صينية وتترك في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
- بعدها أخرجيها وضعي طاسة على النار بها كمية من الزيت النباتي وتركيه حتى أن يصبح ساخن.
- ثم توضع أصابع الجبنة الموتزاريلا في الزيت وابدئي في قليها من جميع الجوانب حتى أن تصبح باللون الذهبي.
- ترفع من على النار وتوضع على مناديل امتصاص الزيت الزائد ثم تقدم وبالهناء والشفاء.
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