علاج تساقط الشعر والصلع أقوي علاج صرح به الخبراء والأطباء علي الإطلاق

أقوي علاج تساقط الشعر والصلع، كثير من النساء تعاني من تساقط الشعر والصلع ويستغرب الكثير من كلمة الصلع أو صعوبة إنبات الشعر مرة آخري للنساء فهو كلمة متداولة للرجال فقط ولكن النساء اعتقد أنها كلمة صعبة عليهن بالتحديد ولكن للأسف باستخدام الكثير من المواد الغير صحية لفرد وتنعيم الشعر والتي بها مود كيميائية تسبب تلف خصلة وبوصيلة الشعر وتساقطه ودمار مكانها مرة آخري فلذلك سنكتب طرق وعلاج لتساقط الشعر والصلع.

استخدام الثوم والجاز لعلاج تساقط الشعر

من الخيارات الصعبة استخدام الثوم والجاز فلهم رائحة نفاذة جدا كما انهم يثيرون الحكة في فروة الشعر مما يسبب الالتهابات ولكن هناك طرق للقضاء علي رائحتهم كما هناك طرق استخدام جيدة لأعاده أنبات الشعر مرة اخري:

أولاً: نعمل حمام دافئ بفوطة سخنه للشعر نجفف الشعر ونفرم ثلاث فصوص كبار من الثوم ثم نفركهم جيداً بفروة الشعر ونتركه لمدة 6 ساعات ونلف الشعر ونلبس بونيه للشعر.

ثانياً: نغسل الشعر بشامبو أو غسول لا يحتوي علي مواد كيميائية ونعرف هذا أنه لا يحتوي علي رغوة وسيقضي علي الرائحة وإذا شعرتي بقوتها فاستخدمي معطر أو الفانيليا.

ثالثاً: تستخدم هذه الطريقة مرة واحدة في الشهر وذلك لقوتها علي فروة الرأس.

الجاز يستخدم يوميا نصف ملعقة جاز أبيض لمدة نصف ساعة ويغسل الشعر جيداً ويمكن استخدام الجاز مع الجرجير لإطالة الشعر.

المايونيز هو عبارة عن بياض بيض مخفوق جدا مع بعض الإضافات المحفزة للطعم مع الزيت يمكن خفق بياض البيض جيداً وعمل ماسك له يعمل علي ترطيب وتطويل الشعر وزيادة لمعانه وترميم مكان إنبات الشعر وتعزيز البوصيلة.

الزبادي ماسك الزبادي للشعر وفرد علبه كبيرة من الزبادي علي فروة الرأس حتي أطراف الشعر مع لف الشعر كالدوامة أو طافية للشعر وذلك يعمل علي تنعيم الشعر وترطيب الشعر وترميم الشعر المقصف وعلاجه.

علاج تساقط الشعر بالوفيرا أو الصبار مع زيت الجرجير وزيت اللوز

ضقام بعضرواد مواقع التواصل واليوتيوبر باستخدام بعض الوصفات علي الهواء مباشرة مثل تلك الضوصفة وهي وصفة الصبار وزيت الجرجير مع زيت اللوز وعمل ماسك للشعر بهم كما أن الصبار ينعم البشرة جشدا ويعتبر منظف قوي للبشرة.

كما أضاف بعض المعلقين عليهم أن زيادة النخاع علي تلك الوصفة يعطي نتائج رهيبة جدا وفعالة في علاج التساقط وإطالة الشعر وتنعيم الشعر ولمعانة وبذلك يقضي ويعمل كعلاج لتساقط الشعر والصلع.

استخدام المايونيز أو ماسك الزبادي وبياض البيض للشعر