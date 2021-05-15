الجبنه الموتزاريلا المطاطيه الاصلية مثل الجاهزة تماما وببلاش مضمونه 100% سهلة وسريعة

الجبنه الموتزاريلا المطاطيه الاصلية مثل الجاهزة تماما ، تعتبر الجبنة الموتزاريلا المطاطية من أهم أنواع الجبن الذي تستخدم في تحضير أنواع عديدة من المعجنات والبيتزا خاصة المطاطية التي تعطي للمعجنات مذاقاً مختلف تماماً ويحبها الأطفال والكبار، فبعد أن تقومين بتجهيزها بنفسك في البيت تسطيعين أن تستخدمينها في تحضير كل ما تحبين ويرغب به أسرتكِ.

الجبنه الموتزاريلا المطاطيه الاصلية مثل الجاهزة تماما

لكل سيدة تحب أن توفر الكثير من المال يمكنك من الآن تحضير الجبنة الموتزاريلا المطاطية التي سوف تستخدميها في تحضير أنواع عديدة من المعجنات الشهية والمكرونة والبيتزا وغيرها وستحتاجين إلى بعض من المكونات والخطوات تتمثل في التالي:

2 ملعقة دقيق.

4/1 كوب ماء.

2 كوب حليب بارد.

250 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة.

250 جرام جبنة شيدر مبشورة.

1 ملعقة سمنة.

ضعي طاسة على النار مضاف لها الزيت والسمن وتركيهم مع بعضهم حتى يمتزجوا مع بعضهم وبعد أن يصبحوا دافئين قومي بإضافة الدقيق مع التقليب حتى يذوب جيداً.

ضيفي بعد ذلك 4/1 كوب من الماء وقلبي ومن ثم يضاف الحليب البادر تدريجياً مع التقليب المستمر ليصبح لديك قوام مثل الكريمة.

ثم بعد ذلك عليك بإضافة الجبنة المبشورة وقلبي حتى تبدو لك مطاطية.

يمكنك بعد ذلك أن تقومين بتخزينها بعلبة محكمة الغلق واستخدامها عند تحضير البيتزا والفطائر والمخبوزات الشهية.

يوجد الكثير من الفوائد للجبنة الموتزاريلا المطاطية وأهمها ما يلي: