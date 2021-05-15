الفطيرة التركية الخطيرة بالطريقة التركية الاصلية مثل الجاهزه بعجينة قطنية لجميع المخبوزات

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الفطيرة التركية الخطيرة بالطريقة التركية الاصلية ، الفطيرة التركية من أحد أنواع الفطائر بالمطبخ التركية ونظراً لحب السيدات في الوطن العربي للمسلسلات التركية وجعلهم يتعرفون على بعض من عادتهم وحياتهم دفعهم للتعرف أكثر أن أشهر الأكلات والمعجنات التي يقوموا بتحضيرها ومن ضمنها الفطيرة التركية الأكثر إقبالاً وتناولاً في تركيا، لذا سوف نقدم لك طريقة عمل الفطيرة التركية خطوة بخطوة.
الفطيرة التركية الخطيرة بالطريقة التركية الاصلية
تحضير الفطيرة التركية سهل جداً فهو فقط يحتاج إلى دقة عالية واختيار الحشو الذي ترغبين به أو الذي يكون مفضل لأفراد عائلتك وبعدها قومي بتحضيلاها كما يلي:المقادير:
- 700 جرام دقيق.
- 100 جرام لبن زبادي.
- 100 زيتون أسود مقطع.
- 100 مل ماء دافئ.
- 125 مل زيت نباتي.
- 2/1 كوب زيت زيتون.
- 1 بيضة حجم كبير.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة حبة البركة.
- ربطة بقدونس مفروم ناعم.
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- 1 ملعقة كبيرة بكبار مفروم ناعم.
- 400 جرام جبنة الكسار أو الجبنة الموتزاريلا.
- حبى فلفل أحمر حار مفروم ناعم.
- 250 جرام جبنة الحلوم.
- صفار بيضة.
- في وعاء العجن قومي بوضع الماء الدافئ والزبادي والزيت النباتي والسكر والخميرة والبيض واعجني.
- ثم بعد ذلك عليك بإضافة الدقيق بالتدريج ثم قومي بالعجن لمدة 5 دقائق يضاف الملح بعد ذلك مع العجن.
- بعد الانتهاء من العجن يجب أن تقومين بنقل العجينة في وعاء مدهون بقليل من من الزيت وبعدها يغطى ويترك بمكان دافئ لترتاح العجينة وتتخمر.
- في هذا الوقت عليك بأن تقومي بخلط البقدونس المفروم مع الثوم وجبنة الحلوم والجبنة الموتزاريلا والزيتون المقطع والفلفل الأحمر الحار والكبار وحبة البركة وزيت الزيتون ومن ثم يتم خلطهم مع بعضهم بشكل جيد.
- تأتين بالعجينة وقسميها لكرات متوسطة الحجم ومتساوية، ثم يتم فرد كل قسم على حدى على سطح مرشوش بالدقيق.
- تفرد بشكل بيضاوي يضع عليه الحشو بالطول بمنتصف العجينة ثم اثنى اطرافها للدخل ويوضع فوقها القسم الأخر.
- توضع في صينية مدهونة بالسمن وتوضع في الفرن للخبز.
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الفطيرة التركية الخطيرة بالطريقة التركية الاصلية ، الفطيرة التركية من أحد أنواع الفطائر بالمطبخ التركية ونظراً لحب السيدات في الوطن العربي للمسلسلات التركية وجعلهم يتعرفون على بعض من عادتهم وحياتهم دفعهم للتعرف أكثر أن أشهر الأكلات والمعجنات التي يقوموا بتحضيرها ومن ضمنها الفطيرة التركية الأكثر إقبالاً وتناولاً في تركيا، لذا سوف نقدم لك طريقة عمل الفطيرة التركية خطوة بخطوة.
الفطيرة التركية الخطيرة بالطريقة التركية الاصلية
تحضير الفطيرة التركية سهل جداً فهو فقط يحتاج إلى دقة عالية واختيار الحشو الذي ترغبين به أو الذي يكون مفضل لأفراد عائلتك وبعدها قومي بتحضيلاها كما يلي:المقادير:
- 700 جرام دقيق.
- 100 جرام لبن زبادي.
- 100 زيتون أسود مقطع.
- 100 مل ماء دافئ.
- 125 مل زيت نباتي.
- 2/1 كوب زيت زيتون.
- 1 بيضة حجم كبير.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة حبة البركة.
- ربطة بقدونس مفروم ناعم.
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- 1 ملعقة كبيرة بكبار مفروم ناعم.
- 400 جرام جبنة الكسار أو الجبنة الموتزاريلا.
- حبى فلفل أحمر حار مفروم ناعم.
- 250 جرام جبنة الحلوم.
- صفار بيضة.
- في وعاء العجن قومي بوضع الماء الدافئ والزبادي والزيت النباتي والسكر والخميرة والبيض واعجني.
- ثم بعد ذلك عليك بإضافة الدقيق بالتدريج ثم قومي بالعجن لمدة 5 دقائق يضاف الملح بعد ذلك مع العجن.
- بعد الانتهاء من العجن يجب أن تقومين بنقل العجينة في وعاء مدهون بقليل من من الزيت وبعدها يغطى ويترك بمكان دافئ لترتاح العجينة وتتخمر.
- في هذا الوقت عليك بأن تقومي بخلط البقدونس المفروم مع الثوم وجبنة الحلوم والجبنة الموتزاريلا والزيتون المقطع والفلفل الأحمر الحار والكبار وحبة البركة وزيت الزيتون ومن ثم يتم خلطهم مع بعضهم بشكل جيد.
- تأتين بالعجينة وقسميها لكرات متوسطة الحجم ومتساوية، ثم يتم فرد كل قسم على حدى على سطح مرشوش بالدقيق.
- تفرد بشكل بيضاوي يضع عليه الحشو بالطول بمنتصف العجينة ثم اثنى اطرافها للدخل ويوضع فوقها القسم الأخر.
- توضع في صينية مدهونة بالسمن وتوضع في الفرن للخبز.
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