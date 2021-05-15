الفطيرة التركية الخطيرة بالطريقة التركية الاصلية مثل الجاهزه بعجينة قطنية لجميع المخبوزات

الفطيرة التركية الخطيرة بالطريقة التركية الاصلية ، الفطيرة التركية من أحد أنواع الفطائر بالمطبخ التركية ونظراً لحب السيدات في الوطن العربي للمسلسلات التركية وجعلهم يتعرفون على بعض من عادتهم وحياتهم دفعهم للتعرف أكثر أن أشهر الأكلات والمعجنات التي يقوموا بتحضيرها ومن ضمنها الفطيرة التركية الأكثر إقبالاً وتناولاً في تركيا، لذا سوف نقدم لك طريقة عمل الفطيرة التركية خطوة بخطوة.

تحضير الفطيرة التركية سهل جداً فهو فقط يحتاج إلى دقة عالية واختيار الحشو الذي ترغبين به أو الذي يكون مفضل لأفراد عائلتك وبعدها قومي بتحضيلاها كما يلي:

700 جرام دقيق.

100 جرام لبن زبادي.

100 زيتون أسود مقطع.

100 مل ماء دافئ.

125 مل زيت نباتي.

2/1 كوب زيت زيتون.

1 بيضة حجم كبير.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة حبة البركة.

ربطة بقدونس مفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة بكبار مفروم ناعم.

400 جرام جبنة الكسار أو الجبنة الموتزاريلا.

حبى فلفل أحمر حار مفروم ناعم.

250 جرام جبنة الحلوم.

صفار بيضة.