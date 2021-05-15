في 10 دقائق طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة بعجينة قطنية مش هتفرقيها عن الجاهزة

من المعروف لدى الكثير منا أن البيتزا هي واحدة من الأطعمة السريعة التي يفضلها الكبار والصغار وكذلك الفئات اي أنها من الأغذية المفضلة لدى جميع الفئات العمرية المختلفة، لذلك تود الأمهات التعرف على طريقة لإعداد البيتزا في المنزل من دون الحاجة إلى شرائها من الخارج حتى تكون مطمئنة من طريقة إعدادها ومكونات طهيها، ولذلك سوف نهتم بعرض طريقة عمل بيتزا الطاسة في المنزل بأقل المكونات اللازمة واسهل الخطوات في السطور القليلة القادمة. طريقة عمل بيتزا الطاسة المكونات: كوب من الدقيق الابيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من خميرة العجن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

صلصة البيتزا.

الزيتون المحلي الحشوة.

اللحم المفروم أو السوسيس أو كذلك الهوت دوج وغيرها من الحشوات المحببة للاطفال.

كوب من الجبنة الموتزاريلا والشيدر والروحي مخلوطة جميعها معا.

ملعقتين من الزبد. طريقة التحضير أولا يوضع الدقيق والملح والبيكنج بودر في اناء مناسب للعجن ويتم عجن المكونات معا بطريقة متجانسة.

يتم تغطية العجينة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم فردها على خشبة المطبخ بالقليل من الدقيق والخشية المخصصة لفرد العجين.

يتم تحضير الصلصة الخاصة بالبيتزا وتجهيز مكونات الحشوة السابق ذكرها على حسب الرغبة.

يتم إحضار الطاسة الايفال التي لا يلتصق بها الطعام ويتم وضع ملعقة صغيرة من الذبدة وبعدها نفرد العجينة الخاصة بالبيتزا وعليها الصلصة الخاصة بالبيتزا.

يتم وضع الحشوة من المادة البروتينية أو الخضار وعليها الزيتون المخلي ويتم رش الجبنة المتنوعة على وجه البيتزا في الطاسة.

تعطي الطاسة جيدا ويتم تركها على نار هادئة إلى أن تأخذ اللون الذهبي المميز ويتم إذابة كافة الجبنة المتواجدة على سطحها.

يتم تقديم البيتزا مع الكاتشب أو المايونيز، وكذلك يقدم معها المخلل. طريقة التحضير الوسوم

من المعروف لدى الكثير منا أن البيتزا هي واحدة من الأطعمة السريعة التي يفضلها الكبار والصغار وكذلك الفئات اي أنها من الأغذية المفضلة لدى جميع الفئات العمرية المختلفة، لذلك تود الأمهات التعرف على طريقة لإعداد البيتزا في المنزل من دون الحاجة إلى شرائها من الخارج حتى تكون مطمئنة من طريقة إعدادها ومكونات طهيها، ولذلك سوف نهتم بعرض طريقة عمل بيتزا الطاسة في المنزل بأقل المكونات اللازمة واسهل الخطوات في السطور القليلة القادمة. طريقة عمل بيتزا الطاسة المكونات: كوب من الدقيق الابيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من خميرة العجن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

صلصة البيتزا.

الزيتون المحلي الحشوة.

اللحم المفروم أو السوسيس أو كذلك الهوت دوج وغيرها من الحشوات المحببة للاطفال.

كوب من الجبنة الموتزاريلا والشيدر والروحي مخلوطة جميعها معا.

ملعقتين من الزبد. طريقة التحضير أولا يوضع الدقيق والملح والبيكنج بودر في اناء مناسب للعجن ويتم عجن المكونات معا بطريقة متجانسة.

يتم تغطية العجينة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم فردها على خشبة المطبخ بالقليل من الدقيق والخشية المخصصة لفرد العجين.

يتم تحضير الصلصة الخاصة بالبيتزا وتجهيز مكونات الحشوة السابق ذكرها على حسب الرغبة.

يتم إحضار الطاسة الايفال التي لا يلتصق بها الطعام ويتم وضع ملعقة صغيرة من الذبدة وبعدها نفرد العجينة الخاصة بالبيتزا وعليها الصلصة الخاصة بالبيتزا.

يتم وضع الحشوة من المادة البروتينية أو الخضار وعليها الزيتون المخلي ويتم رش الجبنة المتنوعة على وجه البيتزا في الطاسة.

تعطي الطاسة جيدا ويتم تركها على نار هادئة إلى أن تأخذ اللون الذهبي المميز ويتم إذابة كافة الجبنة المتواجدة على سطحها.

يتم تقديم البيتزا مع الكاتشب أو المايونيز، وكذلك يقدم معها المخلل. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 10 دقائق طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة بعجينة قطنية مش هتفرقيها عن الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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