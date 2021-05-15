وصفة الكركم المعجزة لتبييض وتقشير الجسم كله وازالة البقع الداكنة من أول أستعمال

من المعروف أن الكركم من الاعشاب التي لها الكثير من الفوائد سواء للبشرة أو للجسم بشكل عام، حيث يدخل هذا العشب في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل التي تتواجد في الصيدليات ومراكز التجميل، ومن الفوائد التي يضيفها الكركم للجسم تبيض الجسم والحصول على بشرة ذات لون موحد، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم افضل الوصفات الخاصة لتبييض الجسم بالكرم. وصفة الكركم والنشا لتبييض الجسم المكونات: ثلاثة ملاعق من الكركم.

ثلاثة ملاعق من النشا ويفضل نشأ الارز.

اربع ملاعق من زيت الورد. طريقة الاستخدام: أولا يتم إحضار اناء مناسب لخلط المكونات السابق ذكرها وتجهيز أداة خاصة بفرد الماسك على المنطقة المراد تبييضها.

يتم وضع الكركم والنشا وكذلك زيت الورد في الاناء ويتم خلطهم بشكل جيد حتى يصبح الماسك متجانس.

الخطوة التالية هي غسل المنطقة المراد تفتيحها بالجسم، وذلك بالماء الفاتر والتأكد من أنها نظيفه وخالية من اى مواد دهنية تعيق تطبيق الماسك على الجلد.

بعد ذلك يتم فرد الماسك على المنطقة المراد تفتيحها من الجسم ويتم دعك هذه المنطقة بحركة دائرية بمقدمة الاصابع لمدة خمس دقائق.

يترك الماسك على الجسم لمدة ربع ساعة متواصلة ثم يتم فرد الماسك بالقليل من الماء ثم غسله مرة أخرى بالماء الفاتر.

يتم وضع كريم مرطب على المنطقة.

تكرر الوصفة مرتين بالاسبوع. وصفة الكركم وماء الورد لتبيض الجسم المكونات: اربع ملاعق من الكركم المطحون.

ثلاثة ملاعق من ماء الورد. طريقة الاستخدام: أولا يتم خلط كل من الكركم وماء الورد مع بعضهم البعض في طبق مناسب.

يتم غسل الجسم جيدا وتنسيق المنطقة التي سيفرد عليها الماسك.

بعد ذلك يتم فرد الكركم على هذه المنطقة ويترك عليها لمدة 15دقيقة أو تلت ساعة على أكثر تقدير.

يتم غسل الكركم بالماء الدافئ حتى التخلص تماما من بقايا اللون الاصفر.

تكرر الوصفة ثلاثة مرات بالاسبوع للحصول على أفضل النتائج من الماسك. الوسوم

من المعروف أن الكركم من الاعشاب التي لها الكثير من الفوائد سواء للبشرة أو للجسم بشكل عام، حيث يدخل هذا العشب في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل التي تتواجد في الصيدليات ومراكز التجميل، ومن الفوائد التي يضيفها الكركم للجسم تبيض الجسم والحصول على بشرة ذات لون موحد، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم افضل الوصفات الخاصة لتبييض الجسم بالكرم. وصفة الكركم والنشا لتبييض الجسم المكونات: ثلاثة ملاعق من الكركم.

ثلاثة ملاعق من النشا ويفضل نشأ الارز.

اربع ملاعق من زيت الورد. طريقة الاستخدام: أولا يتم إحضار اناء مناسب لخلط المكونات السابق ذكرها وتجهيز أداة خاصة بفرد الماسك على المنطقة المراد تبييضها.

يتم وضع الكركم والنشا وكذلك زيت الورد في الاناء ويتم خلطهم بشكل جيد حتى يصبح الماسك متجانس.

الخطوة التالية هي غسل المنطقة المراد تفتيحها بالجسم، وذلك بالماء الفاتر والتأكد من أنها نظيفه وخالية من اى مواد دهنية تعيق تطبيق الماسك على الجلد.

بعد ذلك يتم فرد الماسك على المنطقة المراد تفتيحها من الجسم ويتم دعك هذه المنطقة بحركة دائرية بمقدمة الاصابع لمدة خمس دقائق.

يترك الماسك على الجسم لمدة ربع ساعة متواصلة ثم يتم فرد الماسك بالقليل من الماء ثم غسله مرة أخرى بالماء الفاتر.

يتم وضع كريم مرطب على المنطقة.

تكرر الوصفة مرتين بالاسبوع. وصفة الكركم وماء الورد لتبيض الجسم المكونات: اربع ملاعق من الكركم المطحون.

ثلاثة ملاعق من ماء الورد. طريقة الاستخدام: أولا يتم خلط كل من الكركم وماء الورد مع بعضهم البعض في طبق مناسب.

يتم غسل الجسم جيدا وتنسيق المنطقة التي سيفرد عليها الماسك.

بعد ذلك يتم فرد الكركم على هذه المنطقة ويترك عليها لمدة 15دقيقة أو تلت ساعة على أكثر تقدير.

يتم غسل الكركم بالماء الدافئ حتى التخلص تماما من بقايا اللون الاصفر.

تكرر الوصفة ثلاثة مرات بالاسبوع للحصول على أفضل النتائج من الماسك.

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