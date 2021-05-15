بملعقة فازلين اصنعي كريم تنعيم وتطويل الشعر طبيعي في المنزل بخطوات سهلة وتكاليف أقل

يعد الشعر من أهم الأمور التي يهتم بها الشباب والبنات، الكبار والصغار ويحرصون علي ام يكون الشعر متميز وينعم بالصحة والحيوية ولذا فهم يبحثون عن الوصفات الطبيعية للشعر والتي تمنحه الصحة والجمال، ومن أهم هذه الوصفات هي الكريمات التي تصنع في المنزل بالمواد الطبيعية، وبطريقة سهلة وبسيطة، ولا تأخذ وقت طويل في تجهيزها. مكونات كريم الشعر المنزلي كمية مناسبة من الفازلين الطبي.

طبق للتجهيز.

ملعقتين من جل الصبار.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت جوز الهند

ملعقتين من النشا

ملعقتين من الكركم المطحون .

ملعقتين من زيت اللافندر

كبسولات فيتامين E طريقة عمل كريم شعر طبيعي في المنزل نقوم أولا بعمل حمام ساخن للفازلين من أجل إذابته، وسهولة مزجه مع العديد من المكونات الأخري من الزيوت والاعشاب الطبيعية.

تمزج زيت الزيتون وبالصبار وزيت جوز الهند والنشا والكركم وجل الصبار جيدا مع خليط الفازلين علي نار هادئة خمس دقائق فقط.

ثم نقوم بوضع زيت اللافندر في النهاية لإعطاء الكريم رائحة عطرية متميزة تجعل الشعر ذو رائحة مميزة وفريدة من نوعها

نقوم بنزع الكريم من النار وتحضر علبة مناسبة للكمية الكريم التي تم تصنيعها.

نضع كبسولات الفيتامين علي الكريم مع التقليب جيدا .

ثم نترك الكريم جانبا ليبرد وبعد أن يتم هدوء الكريم ويبرد نضعه في علبة جافة مناسبة له ونقوم بتغطية العلية بورقة من ورق الألمنيوم .

نضع الكريم في الثلاجة حتي يتماسك تماما ويصبح كريمي

يمكننا استخدام الكريم بشكل يومي فهو متميز ويفيد الشعر بصورة كبيرة كما أنه طبيعي بالكامل ولا يحتوي علي مواد ضارة بالشعر .

لابد من غسل الشعر اولا ومن ثم وضع الكريم عليه، للحصول علي نتيجة رائعة وفوائد متعددة. الوسوم

يعد الشعر من أهم الأمور التي يهتم بها الشباب والبنات، الكبار والصغار ويحرصون علي ام يكون الشعر متميز وينعم بالصحة والحيوية ولذا فهم يبحثون عن الوصفات الطبيعية للشعر والتي تمنحه الصحة والجمال، ومن أهم هذه الوصفات هي الكريمات التي تصنع في المنزل بالمواد الطبيعية، وبطريقة سهلة وبسيطة، ولا تأخذ وقت طويل في تجهيزها. مكونات كريم الشعر المنزلي كمية مناسبة من الفازلين الطبي.

طبق للتجهيز.

ملعقتين من جل الصبار.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت جوز الهند

ملعقتين من النشا

ملعقتين من الكركم المطحون .

ملعقتين من زيت اللافندر

كبسولات فيتامين E طريقة عمل كريم شعر طبيعي في المنزل نقوم أولا بعمل حمام ساخن للفازلين من أجل إذابته، وسهولة مزجه مع العديد من المكونات الأخري من الزيوت والاعشاب الطبيعية.

تمزج زيت الزيتون وبالصبار وزيت جوز الهند والنشا والكركم وجل الصبار جيدا مع خليط الفازلين علي نار هادئة خمس دقائق فقط.

ثم نقوم بوضع زيت اللافندر في النهاية لإعطاء الكريم رائحة عطرية متميزة تجعل الشعر ذو رائحة مميزة وفريدة من نوعها

نقوم بنزع الكريم من النار وتحضر علبة مناسبة للكمية الكريم التي تم تصنيعها.

نضع كبسولات الفيتامين علي الكريم مع التقليب جيدا .

ثم نترك الكريم جانبا ليبرد وبعد أن يتم هدوء الكريم ويبرد نضعه في علبة جافة مناسبة له ونقوم بتغطية العلية بورقة من ورق الألمنيوم .

نضع الكريم في الثلاجة حتي يتماسك تماما ويصبح كريمي

يمكننا استخدام الكريم بشكل يومي فهو متميز ويفيد الشعر بصورة كبيرة كما أنه طبيعي بالكامل ولا يحتوي علي مواد ضارة بالشعر .

لابد من غسل الشعر اولا ومن ثم وضع الكريم عليه، للحصول علي نتيجة رائعة وفوائد متعددة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة فازلين اصنعي كريم تنعيم وتطويل الشعر طبيعي في المنزل بخطوات سهلة وتكاليف أقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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