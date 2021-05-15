زي الجاهز 100% أسهل طريقة عمل المايونيز في المنزل في دقيقتين خطوة بخطوة

المايونيز من المقبلات التي يتم تناولها مع الطعام بشكل ممستمر، فهي تعطي نكهة أكثر من رايعة لكافة الأطعمة والمغذيات، لذلك تريد الأمهات التعرف على طريقة لصنع المايونيز في المنزل للاطمئنان من أن الطعام الذي يتناوله الاطفال طعام نظيف وصحي بالنسبة لهم، ولا يشكل اي نوع من الخطورة على صحة الاولاد، لذلك تتسائل الأمهات عن أفضل طريقة عمل المايونيز في البيت وهذا ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل في هذه المقالة. طريقة عمل المايونيز في البيت المكونات: بيضة واحدة ذات حجم كبير.

ملعقة صغيرة من الملح الابيض.

ملعقة كبيرة من الخل الابيض.

كوب من الزيت النباتي.

فص ثوم كبير الحجم. طريقة التحضير أولا قومي بعرس فص الثوم جيداً وتأكدي من أن الثوم قد تم هرسه بشكل جيد للغاية.

نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ويتم وضع البيضة داخل الخلاط لنقوم بخفقها بشكل مستمر.

نقوم بعد ذلك بإضافة كل من الملح وعصير الليمون وكذلك الخل ونستمر في الخفق حتى تصبح البيضة محفوفة بشكل جيد جدا.

الخطوة التالية هي إضافة الثوم الذي قمنا بهرسه أولا ونستمر كذلك في الخفق بين المكونات السابقة جميعاً.

بعد ذلك يتم اضافة الزيت النباتي على الخليط في الخلاط الكهربائي ويتم الخفق مرة أخرى مع العلم أن الزيت يجب أن يتم إضافته المايونيز بشكل تدريجي.

عند الوصول لقوام الصلصلة المرغوب فيه يتم التوقف عن خفق الخليط ويتم وضع الصلصة في الاناء المناسب للحفظ لحين استخدامها مع الطعام.

يجب أن يتم احكام غلط الزجاجة المحفوظ بداخلها الصلصة مع العلم أن المايونيز يقدم مع الطعام بعد الاحتفاظ به في الثلاجة ليوم على الأقل.

المايونيز المصنوع منزليا بالبيت بدون مواد حافظة لا يمكن الاحتفاظ به لأكثر من خمسة أيام متتالية لذلك يتم الحرص على صنع الكمية المرغوب فيها فقط. طريقة التحضير الوسوم

المايونيز من المقبلات التي يتم تناولها مع الطعام بشكل ممستمر، فهي تعطي نكهة أكثر من رايعة لكافة الأطعمة والمغذيات، لذلك تريد الأمهات التعرف على طريقة لصنع المايونيز في المنزل للاطمئنان من أن الطعام الذي يتناوله الاطفال طعام نظيف وصحي بالنسبة لهم، ولا يشكل اي نوع من الخطورة على صحة الاولاد، لذلك تتسائل الأمهات عن أفضل طريقة عمل المايونيز في البيت وهذا ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل في هذه المقالة. طريقة عمل المايونيز في البيت المكونات: بيضة واحدة ذات حجم كبير.

ملعقة صغيرة من الملح الابيض.

ملعقة كبيرة من الخل الابيض.

كوب من الزيت النباتي.

فص ثوم كبير الحجم. طريقة التحضير أولا قومي بعرس فص الثوم جيداً وتأكدي من أن الثوم قد تم هرسه بشكل جيد للغاية.

نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ويتم وضع البيضة داخل الخلاط لنقوم بخفقها بشكل مستمر.

نقوم بعد ذلك بإضافة كل من الملح وعصير الليمون وكذلك الخل ونستمر في الخفق حتى تصبح البيضة محفوفة بشكل جيد جدا.

الخطوة التالية هي إضافة الثوم الذي قمنا بهرسه أولا ونستمر كذلك في الخفق بين المكونات السابقة جميعاً.

بعد ذلك يتم اضافة الزيت النباتي على الخليط في الخلاط الكهربائي ويتم الخفق مرة أخرى مع العلم أن الزيت يجب أن يتم إضافته المايونيز بشكل تدريجي.

عند الوصول لقوام الصلصلة المرغوب فيه يتم التوقف عن خفق الخليط ويتم وضع الصلصة في الاناء المناسب للحفظ لحين استخدامها مع الطعام.

يجب أن يتم احكام غلط الزجاجة المحفوظ بداخلها الصلصة مع العلم أن المايونيز يقدم مع الطعام بعد الاحتفاظ به في الثلاجة ليوم على الأقل.

المايونيز المصنوع منزليا بالبيت بدون مواد حافظة لا يمكن الاحتفاظ به لأكثر من خمسة أيام متتالية لذلك يتم الحرص على صنع الكمية المرغوب فيها فقط. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زي الجاهز 100% أسهل طريقة عمل المايونيز في المنزل في دقيقتين خطوة بخطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.