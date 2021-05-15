بطريقة المصانع تحدي صنع الحلاوة الطحينية في البيت في 5 دقائق بخطوات سهلة وسريعة

من المعروف أن الحلاوة الطحينية من أكثر المأكولات التي لا يمكن أن يخلو منها المنزل، ويرجع السبب في ذلك إلى القيمة الغذائية العالية لهذا الطعام، والطعم اللذيذ المفضل لدى الكبار والصغار، لذلك ترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل، وذلك للتأكد من أنها تعد الغذاء الصحي لأطفالها والأهالي من اى مواد حافظة أو مشكلات طعم، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بشئ من التفصيل. طريقة عمل الحلاوة الطحينية المكونات: كوب متوسط الحجم من السمسم.

كوب كبير الحجم من الدقيق.

كوب الا ربع من السكر البودر.

كوب من الزيت النباتي متوسط الحجم.

كوب متوسط الحجم من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

فول سوداني والمكسرات المحببة للاطفال.

ملعقة من الملح.

ملعقة من نشا الذرة. طريقة التحضير أولا قومي بتحضير وعاء مناسب لتحميل السمسم وقومي بتحميصة جيدا على نار هادئة حتى تتصاعد رائحة السمسم ويتحول لونه إلى اللون الأحمر.

الخطوة التالية هي وضع السمسم في الخلاط ويتم طحنه جيدا، وبعدها يتم اضافة كل من الدقيق والملح على السمسم ونستمر في الطحن.

الخطوة التالية هي القيام بإضافة الزيت على السمسم وذلك بشكل تدريجي وببطي ونستمر في الطحن حتي نحصل على القوام الكثيف الحلاوة الطحينية.

بعد ذلك نقوم بإضافة كل من اللبن البودر والفانيليا وكذلك السكر ويتم الاستمرار في خلط الحلاوة الطحينية في الخلاط حتى يصبح هذا الخليط متجانس بما يكفي.

نحضر وعاء التخزين في الثلاجة ونقوم بتوزيع الحلاوة الطحينية في الاناء ويتم وضع المكسرات مع الحلاوة الطحينية ويتم الضغط على المكونات جيدا داخل الاناء لإفراغ الهواء المتواجد بينها.

يتم الاحتفاظ بالحلاوة في الثلاجة ويتم أخذ الكمية المناسبة منه في حين الحاجة إلى ذلك. طريقة التحضير الوسوم

من المعروف أن الحلاوة الطحينية من أكثر المأكولات التي لا يمكن أن يخلو منها المنزل، ويرجع السبب في ذلك إلى القيمة الغذائية العالية لهذا الطعام، والطعم اللذيذ المفضل لدى الكبار والصغار، لذلك ترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل، وذلك للتأكد من أنها تعد الغذاء الصحي لأطفالها والأهالي من اى مواد حافظة أو مشكلات طعم، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بشئ من التفصيل. طريقة عمل الحلاوة الطحينية المكونات: كوب متوسط الحجم من السمسم.

كوب كبير الحجم من الدقيق.

كوب الا ربع من السكر البودر.

كوب من الزيت النباتي متوسط الحجم.

كوب متوسط الحجم من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

فول سوداني والمكسرات المحببة للاطفال.

ملعقة من الملح.

ملعقة من نشا الذرة. طريقة التحضير أولا قومي بتحضير وعاء مناسب لتحميل السمسم وقومي بتحميصة جيدا على نار هادئة حتى تتصاعد رائحة السمسم ويتحول لونه إلى اللون الأحمر.

الخطوة التالية هي وضع السمسم في الخلاط ويتم طحنه جيدا، وبعدها يتم اضافة كل من الدقيق والملح على السمسم ونستمر في الطحن.

الخطوة التالية هي القيام بإضافة الزيت على السمسم وذلك بشكل تدريجي وببطي ونستمر في الطحن حتي نحصل على القوام الكثيف الحلاوة الطحينية.

بعد ذلك نقوم بإضافة كل من اللبن البودر والفانيليا وكذلك السكر ويتم الاستمرار في خلط الحلاوة الطحينية في الخلاط حتى يصبح هذا الخليط متجانس بما يكفي.

نحضر وعاء التخزين في الثلاجة ونقوم بتوزيع الحلاوة الطحينية في الاناء ويتم وضع المكسرات مع الحلاوة الطحينية ويتم الضغط على المكونات جيدا داخل الاناء لإفراغ الهواء المتواجد بينها.

يتم الاحتفاظ بالحلاوة في الثلاجة ويتم أخذ الكمية المناسبة منه في حين الحاجة إلى ذلك. طريقة التحضير

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