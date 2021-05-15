ضعيها 15 دقيقة على شعرك وتخلصي من تساقط الشعر والفراغات نهائياً في 3 أيام

يعاني الكثير من الفتيات والبنات من أمور تساقط الشعر ومن عدم طوله وأنه خفيف وغير كثيف ولذا فهم كثيرا ما يبحثون عن طرق تطويل وتكثيف الشعر، ونظرا لأن الوصفات الطبيعية لا تؤثر بالسلب علي صحة الشعر وفروة الراس فقد يبحث العديد من الأشخاص عن الوصفات الطبيعية ويفضلون استخدامها لهذا السبب، ولذا فقد نتحدث في هذا المقال عن وصفة طبيعية تمنع تساقط الشعر، وتعمل علي تطويله وتكثيفه. وصفة جل الصبار لمنع تساقط الشعر المكونات. جل صبار

زيت زيتون

زيت جوز الهند طريقة التحضير نقوم بتجهيز جل الصبار عن طريق تفريغ أوراق الصبار بعد غسلها جيدا ونأخذ الجل الموجود بداخلها ونضعه في الخلاط ونقوم بضربه جيدا.

نضع هذا المزيج علي النار حتي الغليان.

نقوم بتصنيع الخليط نأخذ المزيج الذي يصفي منه ونضع عليه زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

ونقوم بالتقليب جيدا حتي يمتزج مع بعضه.

نقوم بغسل الشعر ونضع المزيج بداية من الفروة ووصولا إلي الأطراف، بحيث تغطي الشعر بالكامل بهذه الوصفة المتميزة والتي تمنع سقوط الشعر.

نقوم بلف الشعر وتغطيته ببونيه لمدة ساعتين أو اكثر.

ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو.

وتكرر هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع لمدة أربعة أسابيع، ثم مرة كل أسبوع لمدة ثلاثة أشهر ولابد من التوقف عن الوصفة بشكل تدريجي لتجنب حدوث أضرار أو تلف بالشعر. وصفة البيض والموز لمنع تساقط الشعر المكونات بيضة كبيرة

ثمرة من الموز طريقة التحضير نقوم بخلط البيضة مع الموزة في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بتطبيق الوصفة علي الشعر .

من الجذور وحتي الأطراف مع الإهتمام بتدليك الفروة جيدا بهذا المزيج.

وتكرر الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لمنع التساقط وتطويل وتكثيف الشعر. الوسوم

يعاني الكثير من الفتيات والبنات من أمور تساقط الشعر ومن عدم طوله وأنه خفيف وغير كثيف ولذا فهم كثيرا ما يبحثون عن طرق تطويل وتكثيف الشعر، ونظرا لأن الوصفات الطبيعية لا تؤثر بالسلب علي صحة الشعر وفروة الراس فقد يبحث العديد من الأشخاص عن الوصفات الطبيعية ويفضلون استخدامها لهذا السبب، ولذا فقد نتحدث في هذا المقال عن وصفة طبيعية تمنع تساقط الشعر، وتعمل علي تطويله وتكثيفه. وصفة جل الصبار لمنع تساقط الشعر المكونات. جل صبار

زيت زيتون

زيت جوز الهند طريقة التحضير نقوم بتجهيز جل الصبار عن طريق تفريغ أوراق الصبار بعد غسلها جيدا ونأخذ الجل الموجود بداخلها ونضعه في الخلاط ونقوم بضربه جيدا.

نضع هذا المزيج علي النار حتي الغليان.

نقوم بتصنيع الخليط نأخذ المزيج الذي يصفي منه ونضع عليه زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

ونقوم بالتقليب جيدا حتي يمتزج مع بعضه.

نقوم بغسل الشعر ونضع المزيج بداية من الفروة ووصولا إلي الأطراف، بحيث تغطي الشعر بالكامل بهذه الوصفة المتميزة والتي تمنع سقوط الشعر.

نقوم بلف الشعر وتغطيته ببونيه لمدة ساعتين أو اكثر.

ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو.

وتكرر هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع لمدة أربعة أسابيع، ثم مرة كل أسبوع لمدة ثلاثة أشهر ولابد من التوقف عن الوصفة بشكل تدريجي لتجنب حدوث أضرار أو تلف بالشعر. وصفة البيض والموز لمنع تساقط الشعر المكونات بيضة كبيرة

ثمرة من الموز طريقة التحضير نقوم بخلط البيضة مع الموزة في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بتطبيق الوصفة علي الشعر .

من الجذور وحتي الأطراف مع الإهتمام بتدليك الفروة جيدا بهذا المزيج.

وتكرر الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لمنع التساقط وتطويل وتكثيف الشعر.

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