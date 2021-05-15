طريقة عمل الكشري المصري الشعبي بالخطوات في البيت بطعم المحلات

يختلف الكشري الإسكندراني عن الكشري العادي في باقي المحافظات حيث يتم وضع العدس الأصفر بدلاً من العدس الأسود ليختلف شكله عن الكشري العادي ويصبح لونه أصفر ولا يضاف معه الصلصة، حيث ان الكشري من أشهر الأكلات الشعبية المصرية وتتكون من المعكرونة والأرز والعدس الأسود والبصل المقلي وصلصة الطماطم أي البندورة الحارة والتقلية، ويعتبر الكشري أكلة منخفضة الكلفة عالية السعرات الحرارية وذات زيوت نباتية متأكسدة بسبب القلي الذي يثير حول الوجبة كمًا من الانتقادات الصحية ونحوها يحتوي الكشري المصري على العديد من المكونات بالإضافة إلى الصلصة المصرية وغيرها من الإضافات المميزة. مقادير الكشري نصف كيلو من البصل.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.

فصان من الثوم.

ملعقتين كبيرتان من الملح.

كيلو من صلصة الطماطم.

نصف كيس من الشعرية.

كوب من الحمص الحب.

كوبان من الأرز متوسط الحبة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من العدس البني اللون.

نصف كيس من المكرونة السباجيتي.

نصف كيس من المكرونة الكوع. طريقة تحضير الكشري يتم نقع الأرز في الماء، ويترك فيه لمدة 20 دقيقة تقريباً في الماء الدافئ، ثم يتم غسل الأرز جيداً بالماء ثم تتم تصفية الأرز جيداً من الماء.

قومي بإضافة الأرز في القليل من الزيت النباتي مع القليل من الملح، ويتم التقليب جيداً.

الآن يتم إضافة الماء الساخن إلى ما سبق، ويتم تغطيته جيداً، ويترك إلى تمام النضج، مع الاستمرار في التقليب.

يتم تقطيع البصل إلى شرائح ثم يتم التقليب في الزيت النباتي في مقلاة كبيرة الحجم، مع الاستمرار في التقليب إلى الحصول على اللون الذهبي.

يتم رفعه من الزيت، ثم يتم تصفية البصل من الزيت جيداً.

ضعي البصل على ورق التجفيف للتخلص من الزيت الزائد في البصل وتصفيته.

يتم وضع العدس في الماء ويترك إلى تمام النضج والسلق على النار.

ثم تتم إضافة الكمون والملح بعد تمام النضج.

يتم تصفية العدس من الماء، ثم يضاف إليه القليل من الزيت الذي تم فيه قلي البصل، ويتم التقليب جيداً.

قومي بتحضير المعكرونة بغسل المعكرونة جيداً في الماء البارد.

يتم تصفية المعكرونة من الماء، ويتم وضع المعكرونة مع الماء والقليل من الزيت والملح في إناء على النار.

يتم السلق ثم ترفع من على النار، ويتم شطف المعكرونة جيداً من الماء وتصفيتها جيداً.

يضاف إلى المعكرونة القليل من الزيت المقلي فيه البصل، ويتم التقليب جيداً.

يتم تقليب الشعرية في القليل من زيت البصل إلى الحصول على اللون الذهبي، ثم يضاف إليه الأرز الناضج.

يتم إضافة كل من الملح والكمون إلى ما سبق، ثم يتم فرم الثوم فرماً ناعماً. مقادير الكشريطريقة تحضير الكشري الوسوم

يختلف الكشري الإسكندراني عن الكشري العادي في باقي المحافظات حيث يتم وضع العدس الأصفر بدلاً من العدس الأسود ليختلف شكله عن الكشري العادي ويصبح لونه أصفر ولا يضاف معه الصلصة، حيث ان الكشري من أشهر الأكلات الشعبية المصرية وتتكون من المعكرونة والأرز والعدس الأسود والبصل المقلي وصلصة الطماطم أي البندورة الحارة والتقلية، ويعتبر الكشري أكلة منخفضة الكلفة عالية السعرات الحرارية وذات زيوت نباتية متأكسدة بسبب القلي الذي يثير حول الوجبة كمًا من الانتقادات الصحية ونحوها يحتوي الكشري المصري على العديد من المكونات بالإضافة إلى الصلصة المصرية وغيرها من الإضافات المميزة. مقادير الكشري نصف كيلو من البصل.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.

فصان من الثوم.

ملعقتين كبيرتان من الملح.

كيلو من صلصة الطماطم.

نصف كيس من الشعرية.

كوب من الحمص الحب.

كوبان من الأرز متوسط الحبة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من العدس البني اللون.

نصف كيس من المكرونة السباجيتي.

نصف كيس من المكرونة الكوع. طريقة تحضير الكشري يتم نقع الأرز في الماء، ويترك فيه لمدة 20 دقيقة تقريباً في الماء الدافئ، ثم يتم غسل الأرز جيداً بالماء ثم تتم تصفية الأرز جيداً من الماء.

قومي بإضافة الأرز في القليل من الزيت النباتي مع القليل من الملح، ويتم التقليب جيداً.

الآن يتم إضافة الماء الساخن إلى ما سبق، ويتم تغطيته جيداً، ويترك إلى تمام النضج، مع الاستمرار في التقليب.

يتم تقطيع البصل إلى شرائح ثم يتم التقليب في الزيت النباتي في مقلاة كبيرة الحجم، مع الاستمرار في التقليب إلى الحصول على اللون الذهبي.

يتم رفعه من الزيت، ثم يتم تصفية البصل من الزيت جيداً.

ضعي البصل على ورق التجفيف للتخلص من الزيت الزائد في البصل وتصفيته.

يتم وضع العدس في الماء ويترك إلى تمام النضج والسلق على النار.

ثم تتم إضافة الكمون والملح بعد تمام النضج.

يتم تصفية العدس من الماء، ثم يضاف إليه القليل من الزيت الذي تم فيه قلي البصل، ويتم التقليب جيداً.

قومي بتحضير المعكرونة بغسل المعكرونة جيداً في الماء البارد.

يتم تصفية المعكرونة من الماء، ويتم وضع المعكرونة مع الماء والقليل من الزيت والملح في إناء على النار.

يتم السلق ثم ترفع من على النار، ويتم شطف المعكرونة جيداً من الماء وتصفيتها جيداً.

يضاف إلى المعكرونة القليل من الزيت المقلي فيه البصل، ويتم التقليب جيداً.

يتم تقليب الشعرية في القليل من زيت البصل إلى الحصول على اللون الذهبي، ثم يضاف إليه الأرز الناضج.

يتم إضافة كل من الملح والكمون إلى ما سبق، ثم يتم فرم الثوم فرماً ناعماً. مقادير الكشريطريقة تحضير الكشري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكشري المصري الشعبي بالخطوات في البيت بطعم المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.