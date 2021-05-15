وصفات مختلفة لتحضير سلطة الطحينة في المنزل بطرق المطاعم

سلطة الطحينة من صمن المكملات الغذائية، حيث انها مكمل أساسي بكل الوجبات الغذائية، وكل الطعام لا يكون مكتملًا بغير هذه السلطة، كالمشويات والحواوشي وغيره، فسلطة الطحينة لها مذاق لذيذ وطعم جميل، وينبغي أن تعرف كل أم كيف يمكنها أن تُحضر هذه السطلة وأيضًا تتعرف على مكوناتها البسيطة غير المكلفة، ونحن سوف نذكر كل ذلك فيما يلي.

سلطة الطحينة

تشتمل سلطة الطحينة على عدة فوائد غذائية للجسم، إذ أنها تعمل على منحه مذاق جميل بجانب أنها مكمل غذائي، كما أن الأسرة لا تقدر على الاستغناء عن سلطة الطحينة بالوجبات، حيث أنها أكلة أساسية بجانب الوجبات، علاوًة على ذلك أن سلطة الطحينة تتكون من مكونات قليلة، وتُحضر في 5 دقائق بحد أدنى.

ربع كوب من الطحينة الخام.

ثلاث فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

قومي أولًا بوضع الخل والثوم والطحينة، والكمون، والملح، بوعاء كبير مع التقليب.

ومن ثم ضعي الدقيق تدريجيًا مع متابعة التقليب، وأضيفي الماء إليه “القليل”.

تأكد من أن المزيج متماسك وله قوام متوسط.

قومي بوضع سلطة الطحينة بطبق التقديم، ومن ثم ضعي الزيت عليه.

¼ كوب من الطحينة الخام.

فلفل حار مفروم ومقطع بشكل صغير.

ثوم مفروم.

ملح حسب الرغبة.

كوب من اللبن الرائب.

عصير حبة ليمون.

ملعقة كبيرة من الخل.

بقدونس للتزيين.

قومي بوضع الطحينة، والليمون واللبن بوعاء مع التقليب.

ومن ثم أضيفي الملح والخل ومتابعة التقليب إلى أن يتم التجانس.

وبعد ذلك قومي بوضعها بطبق التقديم، وتزيينها بالبقدونس والزيت.

مكونات سلطة الطحينةطريقة تحضير سلطة الطحينةمكونات أخرى لسلطة الطحينةطريقة أخرى لتحضير سلطة الطحينة