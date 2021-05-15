لانشون الدجاج البيتي بطريقة سهلة ومضمونة وبدون أى إضافات

يعد لانشون الدجاج من الأكلات التي يحبها الصغار والكبار، وتحرص الأمهات على تحضيره في المنزل بطرق عديدة، ولكن طريقة التحضير اليوم ستكون مختلفة ومميزة وغير مرهقة للأمهات، وبمكونات متوفرة ودون إضافات مثل الألوان الصناعية، ويوجد أنواع متعددة من اللانشون مثل لانشون الفراخ واللحوم وغيرها من المضاف إليه الزيتون، ويمكن تقديمه بأكثر من طريقة فتختلف طريقة التحضير من شخص لآخر، ويعتبر تقديمه بطعم الفراخ يعطيه مذاق لذيذ ومختلف، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة عمل لاتشون الدجاج البيتى بطريقة سهلة جداً.



مكونات عمل لانشون الدجاج

مكونات لانشون الفراخ في هذه الوصفة مميزة ومغذية ومفيدة للأطفال، نستخدم فيها صدور الدجاج أو الدجاجة كاملة، وهى كالتالي:ـ

2 كيلو صدور دجاج.

بصلة كبيرة.

جزرة.

ورق لورا.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة ثوم بودرة.

ملعقة بصل بودرة.

4 ملاعق جيلاتين.

طريقة التحضير

يتم تحضير لانشون الدجاج بخطوات بسيطة وهي تعد من أسهل الطرق وهي كما يلي:ـ

نقوم بسلق صدور الدجاج مع البصل والجزر، ثم نضع ورق لورا وملعقة كبيرة من الملح في ماء السلق. يترك الدجاج حوالى ساعتين، حتى ينضج جيداً، ثم نقوم بنزع الجلد والعظام عن الفراخ بعد السلق. نذوب الجيلاتين في كوب ونصف من شوربة الدجاج المصفاة. نضع الدجاج بعد نزع الجلد والعظام في الكبة أو الخلاط، ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود. بعدها يتم إضافة ملعقة من البصل البودرة وملعقة من الثوم البودرة إلي الخليط. نضع شوربة الدجاج المذاب فيها الجيلاتين في الكبة، ونخلط المكونات جيداً حتي تتجانس مع بعضها. نضع الخليط في أى وعاء على شكل إسطواني، يفضل العلب الورقية حتى يسهل قصها. يوضع اللانشون في الثلاجة لمدة يوم كامل، حتى يتماسك ويتم تقطيعه حسب الرغبة، ويقدم مع الخبز بألف صحة وهنا.

تعتبر الطريقة التي قدمناها لعمل لانشون الفراخ صحية جداً نتمنا أن تنال إعجابكم، وذلك لأننا لم نستخدم فيها ورق الألومنيوم أو البلاستيك عند التسوية، ولم نقم بإضافة أى ألوان صناعية، لذلك فهى طريقة صحية لأطفالنا ومغذية، لذلك يجب اتباعها عند إعداد اللانشون داخل المنزل.