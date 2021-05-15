طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة في الخلاط بكل سهولة وفي 10 دقائق فقط

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تعتبر كيكة الزبادي من أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيتم تحضير هذه الكيكة بطريقة سهلة وبسيطة وترغب كل سيدة في تحضير جميع مأكولاتها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات في المنزل.طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة
المكونات
تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات في المنزل:
- كأسان من الدقيق.
- ربع كأس كبير من اللبن.
- ثلاثة بيضات.
- كأس كبير من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كأس من الزيت.
- نصف كأس من جوز الهند المبشور.
تعتبر كيكة الزبادي الهشة من المأكولات المحببة عند البعض، ويتم تحضير كيكة الزبادي بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة:
- القيام بخلط البيض مع الزبادي والفانيليا والسكر وفي هذه الحالة يتم استخدام السكر البودرة ليكون سهل من ناحية الذوبان.
- بعد إذابة السكر يتم إضافة كلاً من الزيت واللبن إلى الخليط ويتم الخلط مرة أخرى.
- بعد ذلك يتم خلط الدقيق مع كلاً من البيكنج بودر والبيكنج صودا مع جوز الهند المبشور في إناء كبير.
- بعد ذلك يتم إضافة الخليط السائل على خليط الدقيق ويتم التقليب جيداً.
- يتم إحضار الصينية وبعد ذلك يتم تبطينها بكلاً من الزيت والدقيق ويتم وضع الخليط في الصينية مع الحرص على أن يكون الخليط متساوي.
- بعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج.
- كأس من السكر.
- كأس من المياه.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
الشربات هو الذي يم وضعه فوق الكيك ويتم تحضيره بطريقة سهلة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الشربات:
- يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كلا ًمن السكر والمياه وعصير الليمون.
- ويتم تركه على النار لحين أن يغلي بشكل نهائي، بعد ذلك يتم وضعه على الكيك وبالهناء على الجميع.
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تعتبر كيكة الزبادي من أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيتم تحضير هذه الكيكة بطريقة سهلة وبسيطة وترغب كل سيدة في تحضير جميع مأكولاتها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات في المنزل.طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة
المكونات
تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات في المنزل:
- كأسان من الدقيق.
- ربع كأس كبير من اللبن.
- ثلاثة بيضات.
- كأس كبير من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كأس من الزيت.
- نصف كأس من جوز الهند المبشور.
تعتبر كيكة الزبادي الهشة من المأكولات المحببة عند البعض، ويتم تحضير كيكة الزبادي بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة:
- القيام بخلط البيض مع الزبادي والفانيليا والسكر وفي هذه الحالة يتم استخدام السكر البودرة ليكون سهل من ناحية الذوبان.
- بعد إذابة السكر يتم إضافة كلاً من الزيت واللبن إلى الخليط ويتم الخلط مرة أخرى.
- بعد ذلك يتم خلط الدقيق مع كلاً من البيكنج بودر والبيكنج صودا مع جوز الهند المبشور في إناء كبير.
- بعد ذلك يتم إضافة الخليط السائل على خليط الدقيق ويتم التقليب جيداً.
- يتم إحضار الصينية وبعد ذلك يتم تبطينها بكلاً من الزيت والدقيق ويتم وضع الخليط في الصينية مع الحرص على أن يكون الخليط متساوي.
- بعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج.
- كأس من السكر.
- كأس من المياه.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
الشربات هو الذي يم وضعه فوق الكيك ويتم تحضيره بطريقة سهلة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الشربات:
- يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كلا ًمن السكر والمياه وعصير الليمون.
- ويتم تركه على النار لحين أن يغلي بشكل نهائي، بعد ذلك يتم وضعه على الكيك وبالهناء على الجميع.
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