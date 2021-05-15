طريقة عمل مندي اللحم بأسهل وصفة وأجمل مذاق وأفضل من المطاعم في وقت قصير

طريقة عمل مندي اللحم من أكثر الأكلات الخليجية التي لها عدد من المحبين وبحث عن طرق التحضير خاصة في الوقت الحالي بسبب عيد الفطر المبارك ورغبة الكثير من الأسر على تحضير تلك الأكلة بأجمل مذاق وأفضل من أي مطعم بالخارج وكذلك مندي اللحم هو من الأطباق السعودية المشهورة باللحم مع الأرز وتقدم تلك الوجبة في المناسبات الدينية مثل العيد الأضحى وعيد الفطر ومثل عمل المعمول في العيد وأمتاز مندي اللحم بالطعم اللذيذ بسبب احتواء مندي اللحم على عدد كبير من البهارات والتوابل الخليجية أو العربية المعروفة وسوف نوضح لكم اليوم خلال موقع ثقفني على طريقة تحضير مندي اللحم في البيت

المكونات الأساسية من أجل عمل مندي اللحم بأسهل طريقة

سوف نوضح لكم كافة المقادير المطلوبة عند عمل مندي اللحم في العيد بأسهل طريقة وأفضل من المطاعم في السعودية.:

إحضار نصف كيلو من اللحم مع تقطيع اللحم جيداً قبل التحضير.

توفير كوب إلى كوبين من الأرز على حسب الرغبة عند تحضير مندي اللحم في المنزل.

خمسة ملاعق من الزيت النباتي أو السمن.

ملعقتين من التوابل الخاصة بالمندي من العطار مع فلفل أخضر وفلفل حار عند الرغبة.

ثوم مفروم بمقدار معلقة.

زنجبيل مفروم جيداً مع كمون مطحون.

توفير ملعقة من الكزبرة والكركم والقرنفل الناعم والهيل الأسود والفلفل الأسود وجوزة الطيب وكذلك ورق اللوري.

ملعقة أو ملعقتين من الزبدة مع إحضار سبعة أكواب من الماء لتحضير مندي اللحم في البيت بأقل تكاليف.

نقوم بإحضار حلة لتحضير مندي اللحم ثم نضع فيها الماء ونتركها تسخن على النار ويضاف عليها ورق اللوري والزنجبيل مع فلفل اسود وكمون.

ثم يتم التقليب جيداً حتى يصبح له رائحة مميزة وظاهرة قبل التحضير.

ثم نقوم بتوفير اللحم ويتم وضع عليه الخليط من الكركم والملح ثم يقلب جيداً ويتم وضعه يبرد لمدة ثلاثون دقيقة.

نضع اللحم مرة أخرى على النار ونضيف عليه الزيت النباتي والبصل حتى يصبح مثل اللون الذهبي مع وضع التوابل مثل الملح والفلفل الأسود والثوم ويتم التقليب جيداً لجميع المكونات حتى يتغير لون اللحم ثم نضع الماء ثم نتركه على النار لمدة ستون دقيقة.

في النهاية يتم تحضير اللحم مع الزبدة على النار ثم نضع الأرز عليه.

طريقة تحضير مندي اللحم في البيت