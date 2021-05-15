طريقة عمل البهارات الخاصة بمعظم انواع الاكلات التى نفضلها

تعتبر البهارات من الاشياء التى لا يمكن الاستغناء عنها فى معظم الاكلات، التى تحتاج بعض انواع من البهارات التى تعطيها الطعم والمذاق الجميل ذى المطاعم، والكثير من الناس يبحثون دائما على ايجاد مثل هذه الخلطات من البهارات وهناك الكثير منها، وسوف نقدم خلطات الحواوشى والدجاج المقرمش والكفتة والمحشى والشاورما والكفتة والكثير من الخلطات الاخرى الخاصة ببعض البلدان الاخرى، وسوف اقدم لكم مكونات وطريقة تحضير البهارات الخاصة بمعظم انواع الاطعمة.

بهارات الدجاج المقرمش

الكثير من الناس يبحثون عن مثل هذه البهارات وسوف نتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها.

2/3 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الزعتر.

1/2 ملعقة صغيرة من الريحان.

1/3 ملعقة صغيرة من الاريجانو.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكرفس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من الخردل المجفف.

2 ملعقة كبيرة من البابريكا.

2 ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

3 ملاعق صغيرة من الفلفل الابيض.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعض كويس. ونحفظها فى برطمان محكم الغلق لوقت استخدامها.

المكوناتبهارات البرياني الهندي

يفضل الجميع هذه البهارات لانها تعطى الاكل المذاق الجميل الخاص بالهند.

2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

2 ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب مطحونة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

1/4 ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود مطحون.

ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

2 ورقة من اللورا.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الينسون.

ملعقة صغيرة فلفل احمر حار.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الابيض.

الطريقة

نقوم بتحضير البهارات فى طبق ونقوم بطحن البهارات الصحيحة كويس حتى تصبح ناعمة . ونحفظها فى برطمان محكم الغلق لوقت استخدامها حتى لا تفقد نكهتهاوتعطى المذاق الجيد لطبق البرياني.

المكوناتخلطة الزعتر اللبنانية

تستخدم خلطة الزعتر بخلطها مع زيت الزيتون وتاكل مع المخبوزات او مع اى شئ تحبونه.

ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف مطحون.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة طعام من السماق.

1/2ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار.

طريقة التحضير

نحمص الحبوب الكاملة من الكمون والكزبرة والسمسم فى طاسة على النار. وبعد ذلك نطحنها لحد ماتنعم ونخلطها مع باقى المكونات الاخرى. ونخزنها فى برطمان محكم الغلق لحين استخدامها.

المقاديربهارات البرجر

يبحث الكثير من الناس عن بهارات عمل البرجر المظبوطة وسوف نقدمها لكم بالتفصيل.

2 ملعقة كبيرة من الكبابة الصيني حب.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المجفف.

3 ملاعق كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

1/2 ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.

المكونات

الطريقة

نضع كل المكونات فى مطحنة التوابل ونطحنها كويس. ونحفظها فى برطمان محكم الغلق للحفاظ على نكهتها وتضاف ملعقة منها على كيلو الحمة المفرومة او الفراخ المفرومة فى برجر الفراخ.

خلطة البهارات السعودي

البهارات السعودى من البهارات ذات الطعم الجميل.

3 ملاعق كبيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة كبيرة من القرنفل حب.

ملعقة كبيرة من الحبهان الحب.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الحب.

ملعقة كبيرة من الكمون الحب.

ملعقة كبيرة من الكارى.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب البودر.

2 عود من القرفة.

طريقة التحضير

نضع كمية البهارات الحب فى طاسة ونتركهم على نار هادئة مع التقليب حتى تظهر رائحتها . ونرفعها من على النار ونسيبها تبرد. وبعد ذلك نطحنها ونضيف عليها الكارى وجوزة الطيب ونخلطهم كويس. ونضعهم فى برطمان ونحتفظ بيه فى مكان جاف لحين الاستخدام.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود حب.

ملعقة كبيرة من الزعتر الناشف.

ملعقة كبيرة من الكبابة الصيني حب.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من البقدونس الناشف.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة مطحونة.

الطريقة

نطحن كل المقادير فى مطحنة التوابل ونضعها فى برطمان محكم الغلق للاحتفاظ بنكهتها . وتضاف ملعقة كبيرة منها لكل كيلو من اللحمة المفرومة.

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1/2 ملعقة صغيرة من الكبابة الصيني مطحونة.

1/4 ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

1/4 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

طريقة التحضير

نضع كل المكونات فى مطحنة التوابل وتطحن لحد ما تنعم كويس. وتستخدم كل الكمية مع نصف كيلو اللحمة المفرومة او الفراخ للحصول على نكهة قوية. وللحصول على نكهة متوسطة تستخدم على كيلو اللحمة المفرومة او الفراخ. وللحصول على نكهة لا تغطى على طعم المكونات الاخرى نستخدم ملعقة من الخليط على نصف كيلو اللحمة.

المقاديربهارات الكفتة المقاديربهارات الحواوشى المكوناتبهارات الشورما

سنقدم لكم بهارات الشورما زى المطاعم

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة كبيرة من القرنفل مطحون.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود مطحون.

ملعقة صغيرة من السماق.

ملعقة صغيرة من الكبابة الصيني مطحونة.

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير

تخلط كل المقادير وتطحن وتنعم كويس فى ىمطحنة التوابل وتحفظ فى وعاء محكم الغلق للحفاظ على نكهتها لحين الاستعمال. تضاف ملعقة كبيرة من البهارات دى للتتبيلة لكل كيلو من اللحم او الدجاج. للحصول على طعم رائع للشورما تضاف رشة من اضافية من هذه البهارات بعد تسويتها وقبل التقديم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من البقدونس الناشف.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف.

1/2 ملعقة صغيرة من النعناع الناشف.

طريقة الاعداد

نطحن كل المكونات دى مع بعض فى مطحنة التوابل. مع كل كوب من الارز هنعمله لخلطة المحشي هنضيف ملعقة كبيرة من البهارات دى وممكن اكثر او اقل على حسب ما تحبوا طعم البهارات يكون واضح او خفيف.

المقاديربهارات المحشى المكونات