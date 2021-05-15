سر الخلطة السحرية لتحضير كفتة داوود باشا بسهولة في المنزل

على عكس الشكل التقليدى للكفتة المصرية العادية التى تأخذ شكل الأصابع تأتى كفتة داوود باشا بشكل أقرب لطبق كرات اللحم المشهور عالميًا، تعد كفتة داوود باشا أكلة ذات أصول تركية دخلت مصر فى عهد العثمانيين ولكنها كباقى الأطباق التى دخلت مصر من سنوات طويلة أدخل عليها المصريون الكثير من التطورات والتغييرات حتى وصلت لشكلها الأخير الذى نعرفه الآن حيث تقدم فى شكل كرات لحم مقلية مطهية داخل صلصة الطماطم أو تقدم فقط بشكلها المقلى وجاء ارتباط اسم الوالي العثماني داوود باشا بهذه الأكلة لأنه كان معروف بحبه الشديد لهذا الطبق، ويقال إنه كان يتناولها يوميًا تقريبًا. مقادير كفتة داوود باشا ربع كوب من الدقيق.

زيت للقلى.

عصير طماطم.

بصل مفروم.

سمنة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

جوزة الطيب.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة صغيرة الحجم.

3 فصوص ثوم مهروسين. طريقة تحضير كفتة داوود باشا نقوم بفرم البصلة والثوم ووضعهم على اللحمة المفرومة.

نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات وجوزة الطيب ويمكنك إضافة الثوم والبصل البودرة حسب رغبتك، ومزجهم باللحمة جيدًا.

نقوم بتقسيم اللحمة إلى كور صغيرة، ووضعها فى صينية فى الثلاجة واتركيها لمدة ساعة.

نقوم برش الدقيق على كرات اللحم، وفى نفس الوقت نقوم بتسخين الزيت على درجة حرارة عالية.

نقوم بقلى كرات اللحم فى الزيت، حتى يتغير لونها بشكل بسيط.

نصفي كرات الكفتة جيدًا حتى تكون خالية من الزيت.

لتحضير الصلصة، نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه ملعقة من السمنة ونضع عليها البصل المفروم وفص ثوم مهروس وننتظر حتى ياخذا اللون الذهبى الفاتح، ثم نقوم بوضع عصير الطماطم.

ننتظر حتى تقترب الصلصة من النضج، ونضيف لها كرات الكفتة مع الملح والفلفل الأسود.

يمكنك إضافة مكعبات البطاطس لتعطي طعم مختلف ومذاق مميز، وفى هذه الحالة يجب وضعها قبل كرات الكفتة بـ 10 دقائق، ثم وضع كرات الكفتة والانتظار حتى تنضج جيدًا فى الصلصة. مقادير كفتة داوود باشاطريقة تحضير كفتة داوود باشا الوسوم

على عكس الشكل التقليدى للكفتة المصرية العادية التى تأخذ شكل الأصابع تأتى كفتة داوود باشا بشكل أقرب لطبق كرات اللحم المشهور عالميًا، تعد كفتة داوود باشا أكلة ذات أصول تركية دخلت مصر فى عهد العثمانيين ولكنها كباقى الأطباق التى دخلت مصر من سنوات طويلة أدخل عليها المصريون الكثير من التطورات والتغييرات حتى وصلت لشكلها الأخير الذى نعرفه الآن حيث تقدم فى شكل كرات لحم مقلية مطهية داخل صلصة الطماطم أو تقدم فقط بشكلها المقلى وجاء ارتباط اسم الوالي العثماني داوود باشا بهذه الأكلة لأنه كان معروف بحبه الشديد لهذا الطبق، ويقال إنه كان يتناولها يوميًا تقريبًا. مقادير كفتة داوود باشا ربع كوب من الدقيق.

زيت للقلى.

عصير طماطم.

بصل مفروم.

سمنة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

جوزة الطيب.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة صغيرة الحجم.

3 فصوص ثوم مهروسين. طريقة تحضير كفتة داوود باشا نقوم بفرم البصلة والثوم ووضعهم على اللحمة المفرومة.

نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات وجوزة الطيب ويمكنك إضافة الثوم والبصل البودرة حسب رغبتك، ومزجهم باللحمة جيدًا.

نقوم بتقسيم اللحمة إلى كور صغيرة، ووضعها فى صينية فى الثلاجة واتركيها لمدة ساعة.

نقوم برش الدقيق على كرات اللحم، وفى نفس الوقت نقوم بتسخين الزيت على درجة حرارة عالية.

نقوم بقلى كرات اللحم فى الزيت، حتى يتغير لونها بشكل بسيط.

نصفي كرات الكفتة جيدًا حتى تكون خالية من الزيت.

لتحضير الصلصة، نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه ملعقة من السمنة ونضع عليها البصل المفروم وفص ثوم مهروس وننتظر حتى ياخذا اللون الذهبى الفاتح، ثم نقوم بوضع عصير الطماطم.

ننتظر حتى تقترب الصلصة من النضج، ونضيف لها كرات الكفتة مع الملح والفلفل الأسود.

يمكنك إضافة مكعبات البطاطس لتعطي طعم مختلف ومذاق مميز، وفى هذه الحالة يجب وضعها قبل كرات الكفتة بـ 10 دقائق، ثم وضع كرات الكفتة والانتظار حتى تنضج جيدًا فى الصلصة. مقادير كفتة داوود باشاطريقة تحضير كفتة داوود باشا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر الخلطة السحرية لتحضير كفتة داوود باشا بسهولة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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