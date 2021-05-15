أسرار قرمشة الفراخ المقرمشة وطريقة تحضيرها في المنزل

الفراخ المقرمشة من الأطباق المميزة التي تقدم إلى جانب الأرز أو المكرونة على المائدة الرمضانية، ويحبها الأطفال والكبار، حيث يعشق الأطفال والكبار على حد سواء الفراخ المقرمشة وتعد من أكثر الوجبات التى يقبلون على تناولها من خارج المنزل فى المطاعم. ولحماية أسرتك وأطفالك من أخطار تناول الطعام خارج المنزل تعرفى على طريقة عمل الفراخ المقرمشة فى المنزل

اصل الفراخ المقرمشة

يعود أصل الدجاج المقلي في جنوب الولايات المتحدة إلى المطبخ الاسكتلندي وغرب إفريقيا. حيث كان يقلى الدجاج الإسكتلندي في الدهون ودون أية توابل بينما كان الدجاج المقلي في غرب إفريقيا يطهى منقوعا في التوابل ثم يجلى عنه الفائض قبل أن يقلى في زيت النخيل.

ملعقة كبيرة كاتشب

2 كوب زيت عباد شمس

كوب بقسماط مطحون ناعم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملعقة كبيرة مستردة

كوب حليب كامل الدسم

كوب دقيق

كيلو صدور دجاج مخلية

بصلة كبيرة مبشورة

4 فصوص ثوم مهروسة

بيضة مخفوقة

فى إناء عميق نخلط التوابل (الملح، الفلفل) مع الثوم والكاتشاب والمستردة والبصل.

نضيف الدجاج البانيه إلى خليط التوابل والثوم والبصل ونقلبهم جيدًا.

نغطي الإناء بالنايلون ونضعه فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

في إناء آخر نضع البيض والحليب ونتبلهم بالملح والفلفل ونخفقهم جيدًا.

نحضر طبقين واحد للدقيق والآخر للبقسماط.

نحضر قطع الدجاج ونغمسها فى الدقيق ثم نضعها فى خليط البيض والحليب ثم فى البقسماط.

نرص قطع الدجاج فى طبق ونضعهم فى الثلاجة مدة لا تقل عن نصف ساعة.

-نضع الزيت فى مقلاة عميقة ونسخنه على النار.

نحمر قطع البانيه حتى يصبح لونها ذهبى نخرجها ونتركها على وق نشاف للتخلص من الزيت الزائد.

هكذا تصبح الفراخ المقرمشة جاهزة للتقديم.

مقادير الفراخ المقرمشةطريقة تحضير الفراخ المقرمشة