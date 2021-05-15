طريقة عمل دبابيس الفراخ : المقرمشة بتتبيله حارة ومذاق رائع 2021

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تعتبر طريقة عمل دبابيس الفراخ ، هي احدي الطرق البسيطة التي تبحث عنها ربات المنزل لعمل دبابيس الفراخ افضل من الجاهزة، وتعد من اجمل الوجبات الخفيفة والسريعة والمقرمشة التي نقدمها ألي الضيوف، ويمكن عملها في كل منزل بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة للغاية وعن تجربة، وتعد من اجمل الوجبات في مصر والسعودية والوطن العربي كله، حيث تحتوي علي فيتامينات وسعرات حرارية مفيدة للجسم، ويمكن عملها علي اكثر من طريقة مثل طريقة عمل دبابيس كرسبي أو طريقة عمل دبابيس الفراخ بالزبادي أو طريقة عمل دبابيس الفراخ بالصوص وكثير من الطرق مثل اكبر الشيفات والمطاعم الكبرى، سوف نتحدث اليوم ومن خلال موقع ثقفني ومن مقالنا هذا عن طريقة عمل دبابيس الفراخ بتتبيله الحارة والمذاق الرائع والقوام الهش والمقرمش بطريقة جديدة ومضمونة 2021.مكونات طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة بتتبيله حارة
تتكون دبابيس المقرمشة من عدة مكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل وتعطيك مذاق رائع وهي كالاتي:-
- كليو من دبابيس الفراخ.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- ماء بصل.
- هريسة.
- عصير ليمون.
- كوبان من الدقيق الأبيض.
- ثلاث معالق صغيرة من الملح.
- ثلاث معالق صغيرة من الفلفل الأسود.
- معلقتين من الكزبرة الناشفة.
- معلقة من البيكينج باودر.
- معلقة من الشطة.
- معلقة من الثوم البودرة.
- 3 بيضات.
- كوب من الحليب.
- معلقة من بابريكا.
- معلقتين من البهارات.
- زيت زيتون.
نقدم لكم اليوم اسهل الطرق لعمل دبابيس اللذيذة مثل اكبر المطاعم وبطريقة بسيطة جدا وتعتبر احلي من الجاهز وهي كالتالي:-
تتبيله دبابيس المقرمشة
- نقوم بغسل دبابيس الفراخ جيداً بالخل، والليمون، والملح حتي تنظف من أي زفر ونعمل فتحات حتي تشرب التتبيلة.
- نقوم بإحضار وعاء عميق لتتبيله نضع بداخله ماء البصل، والهريسة، ومعلقة من كلا من الملح، والفلفل الأسود، والكزبرة، وعصير الليمون، وزيت الزيتون، والثوم المفروم، ونقلب المكونات جيد.
- ثم نصع دبابيس الفراخ ونتركهم في التتبيلة داخل الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتي تمتص التتبيلة جيداً.
تحضير الدبابيس بطريقة سهلة
- نحضر إناء ونضع بداخله الدقيق ومعلقة من الملح، والفلفل، والكزبرة، والبيكينج باودر، والثوم البودرة، والشطة، وبابريكا، والبهارات ونقلب المكونات الجافة جيداً.
- ونحصر وعاء اخر ونضع فيه البيض، وكوب الحليب، ومعلقة من الملح، والفلفل الأسود ونخفقهم جيداً.
- ثم نحضر الدبابيس المتبلة ونضعها في الدقيق ثم في البيض ثم مرة أخري في الدقيق ونضعهم علي طبق ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا.
- نضع مقلاة علي النار ونضع بداخلها الزيت وننتظر حتي تسخن ثم نضع الدبابيس مع التقليب علي الجانبين حتي يصبح لونها ذهبي وتنضج ونخرجها وتقدم علي طبق ويقدم بجانبها البطاطس، والطحينة، والأرز وتقدم بألف هنا وشفا لأسرتك.
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تعتبر طريقة عمل دبابيس الفراخ ، هي احدي الطرق البسيطة التي تبحث عنها ربات المنزل لعمل دبابيس الفراخ افضل من الجاهزة، وتعد من اجمل الوجبات الخفيفة والسريعة والمقرمشة التي نقدمها ألي الضيوف، ويمكن عملها في كل منزل بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة للغاية وعن تجربة، وتعد من اجمل الوجبات في مصر والسعودية والوطن العربي كله، حيث تحتوي علي فيتامينات وسعرات حرارية مفيدة للجسم، ويمكن عملها علي اكثر من طريقة مثل طريقة عمل دبابيس كرسبي أو طريقة عمل دبابيس الفراخ بالزبادي أو طريقة عمل دبابيس الفراخ بالصوص وكثير من الطرق مثل اكبر الشيفات والمطاعم الكبرى، سوف نتحدث اليوم ومن خلال موقع ثقفني ومن مقالنا هذا عن طريقة عمل دبابيس الفراخ بتتبيله الحارة والمذاق الرائع والقوام الهش والمقرمش بطريقة جديدة ومضمونة 2021.مكونات طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة بتتبيله حارة
تتكون دبابيس المقرمشة من عدة مكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل وتعطيك مذاق رائع وهي كالاتي:-
- كليو من دبابيس الفراخ.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- ماء بصل.
- هريسة.
- عصير ليمون.
- كوبان من الدقيق الأبيض.
- ثلاث معالق صغيرة من الملح.
- ثلاث معالق صغيرة من الفلفل الأسود.
- معلقتين من الكزبرة الناشفة.
- معلقة من البيكينج باودر.
- معلقة من الشطة.
- معلقة من الثوم البودرة.
- 3 بيضات.
- كوب من الحليب.
- معلقة من بابريكا.
- معلقتين من البهارات.
- زيت زيتون.
نقدم لكم اليوم اسهل الطرق لعمل دبابيس اللذيذة مثل اكبر المطاعم وبطريقة بسيطة جدا وتعتبر احلي من الجاهز وهي كالتالي:-
تتبيله دبابيس المقرمشة
- نقوم بغسل دبابيس الفراخ جيداً بالخل، والليمون، والملح حتي تنظف من أي زفر ونعمل فتحات حتي تشرب التتبيلة.
- نقوم بإحضار وعاء عميق لتتبيله نضع بداخله ماء البصل، والهريسة، ومعلقة من كلا من الملح، والفلفل الأسود، والكزبرة، وعصير الليمون، وزيت الزيتون، والثوم المفروم، ونقلب المكونات جيد.
- ثم نصع دبابيس الفراخ ونتركهم في التتبيلة داخل الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتي تمتص التتبيلة جيداً.
تحضير الدبابيس بطريقة سهلة
- نحضر إناء ونضع بداخله الدقيق ومعلقة من الملح، والفلفل، والكزبرة، والبيكينج باودر، والثوم البودرة، والشطة، وبابريكا، والبهارات ونقلب المكونات الجافة جيداً.
- ونحصر وعاء اخر ونضع فيه البيض، وكوب الحليب، ومعلقة من الملح، والفلفل الأسود ونخفقهم جيداً.
- ثم نحضر الدبابيس المتبلة ونضعها في الدقيق ثم في البيض ثم مرة أخري في الدقيق ونضعهم علي طبق ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا.
- نضع مقلاة علي النار ونضع بداخلها الزيت وننتظر حتي تسخن ثم نضع الدبابيس مع التقليب علي الجانبين حتي يصبح لونها ذهبي وتنضج ونخرجها وتقدم علي طبق ويقدم بجانبها البطاطس، والطحينة، والأرز وتقدم بألف هنا وشفا لأسرتك.
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