أسهل وصفة لتحضير أشهى مولتن كيك في المنزل بأبسط طريقة

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مولتن كيك ، هي حلوى غربية ذات مذاق لذيذ وشهي وجميل يحبها كثيرًا كل من يعشق الشكولاتة، إذ أن بداخل المولتن كيك توجد شوكولاتة سائحة، وتلك الشوكولاتة تكون مصدر سعادة للأشخاص المحبون لها، كما أن تلك الحلوى هي طبق من جملة الأطباق التي بإمكان أي أم إعدادها بأبسط المكونات وأقلها في التكلفة، وتُحضر تلك الحلوى دائمًا بالمناسبات.مولتن كيك
إنه لكي تقوم جميع الأمهات بإعداد المولتن كيك، تحتاج لمعرفة الطريقة الصوابة لتحضيرها، وفيما يلي تلك الطريقة بكل المكونات اللازمة لتحضيرها.مكونات عمل المولتن كيك
- ½ كوب شوكولاتة خام ونبشرها
- ٢ ملعقة كبيرة سكر
- رشه فانيليا
- ٢ بيضة
- ملعقة كبيرة زبد
- ملعقة كبيرة دقيق
- اخلطي الفانيليا والسكر والبيض بالمضرب لعشرة دقائق.
- قومي ببشر الشكولاتة بعد ذلك اخلطيها مع الزبد.
- جهزي إناء يحتوي على ماء مغلى، لكي تضعي به الشكولاتة.
- أضيفي المزيج الذي أعددتِه في البداية المكون من السكر والفانيليا والبيض.
- ومن ثم أضيقي الدقيق للخليط.
- ادهني القالب بواسطة الزبد ومن ثم رشه بالكاكاو الخام.
- في النهاية قومي ضعي الخليط بالفرن بدرجة حرارة 180° إلى ١٥ دقيقة.
- شوكولاتة نصف محلاة.
- ست ملاعق كبيرة من الطحين.
- بيضتان.
- كوب من السكر البودرة.
- قالب من الزبدة.
- صفار بيضتان.
- أذيبي الشوكولاتة مع الزبدة بحمام مائي ولا بد أن يكون ساخنًا، ومن ثم ضعي السكر بها مع التقليب.
- وبعد ذلك ابعديها عن النار، وبعد ذلك ضعي البيض وصفاره بها مع التحريك المستمر، وبعد ذلك قومي بوضع الطحين للخليط ومتابعة التقليب.
- أحضري ٤ أطباق خبز مع دهنها بالزبدة ووضع السكر بها، وبعد ذلك ضعي الكيك بالأطباق، مع خبزها بالفرن 210° إلى ١٣ دقيقة.
- في النهاية بعد أن تبرد ضعيها بصحن التقديم.
الوسوم
مولتن كيك ، هي حلوى غربية ذات مذاق لذيذ وشهي وجميل يحبها كثيرًا كل من يعشق الشكولاتة، إذ أن بداخل المولتن كيك توجد شوكولاتة سائحة، وتلك الشوكولاتة تكون مصدر سعادة للأشخاص المحبون لها، كما أن تلك الحلوى هي طبق من جملة الأطباق التي بإمكان أي أم إعدادها بأبسط المكونات وأقلها في التكلفة، وتُحضر تلك الحلوى دائمًا بالمناسبات.مولتن كيك
إنه لكي تقوم جميع الأمهات بإعداد المولتن كيك، تحتاج لمعرفة الطريقة الصوابة لتحضيرها، وفيما يلي تلك الطريقة بكل المكونات اللازمة لتحضيرها.مكونات عمل المولتن كيك
- ½ كوب شوكولاتة خام ونبشرها
- ٢ ملعقة كبيرة سكر
- رشه فانيليا
- ٢ بيضة
- ملعقة كبيرة زبد
- ملعقة كبيرة دقيق
- اخلطي الفانيليا والسكر والبيض بالمضرب لعشرة دقائق.
- قومي ببشر الشكولاتة بعد ذلك اخلطيها مع الزبد.
- جهزي إناء يحتوي على ماء مغلى، لكي تضعي به الشكولاتة.
- أضيفي المزيج الذي أعددتِه في البداية المكون من السكر والفانيليا والبيض.
- ومن ثم أضيقي الدقيق للخليط.
- ادهني القالب بواسطة الزبد ومن ثم رشه بالكاكاو الخام.
- في النهاية قومي ضعي الخليط بالفرن بدرجة حرارة 180° إلى ١٥ دقيقة.
- شوكولاتة نصف محلاة.
- ست ملاعق كبيرة من الطحين.
- بيضتان.
- كوب من السكر البودرة.
- قالب من الزبدة.
- صفار بيضتان.
- أذيبي الشوكولاتة مع الزبدة بحمام مائي ولا بد أن يكون ساخنًا، ومن ثم ضعي السكر بها مع التقليب.
- وبعد ذلك ابعديها عن النار، وبعد ذلك ضعي البيض وصفاره بها مع التحريك المستمر، وبعد ذلك قومي بوضع الطحين للخليط ومتابعة التقليب.
- أحضري ٤ أطباق خبز مع دهنها بالزبدة ووضع السكر بها، وبعد ذلك ضعي الكيك بالأطباق، مع خبزها بالفرن 210° إلى ١٣ دقيقة.
- في النهاية بعد أن تبرد ضعيها بصحن التقديم.
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