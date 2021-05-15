11 ماسك للبشرة من مكونين بس لبشرة خالية من العيوب

في كتير من العوامل بتأثر على بشرتنا زي العمر, الجو, التوتر وغيرها من الحاجات اللي ممكن تسبب مشاكل الجلد ، وللوقاية من المشاكل دي ، لازم تبدأي العناية بالبشرة في سن مبكر ، ولكن ليه تشتري كريم غالي وانتي ممكن تحولي بشرتك للاحسن بمكونين اتنين من التلاجة؟ والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم مجموعات وصفات طبيعية لبشرة صحية من مكونين بس ، تقدري تعمليها بنفسك بكل سهولة.
وصفات طبيعية لبشرة صحية:
1- الطماطم + صودا الخبز:
الماسك ده بيحتوي على كتير من الفيتامينات ، فيتامين B9 بيقضي على حب الشباب ، وفيتامين A بيحارب جفاف البشرة ، وفيتامين K بيزيل التصبغ ، وفيتامين H والزنك هيساعدوا خلايا بشرتك على التجدد ، والبوتاسيوم بيرطب البشرة ، والكالسيوم بينعم الجلد ، والكولين بيجدد البشرة ويلطفها.
اعصري حبة طماطم واحدة ، وضيفي لها 2 معلقة كبيرة من صودا الخبز (كربوناتو) ، وزعي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسلي بشرتك بالماية.
2- الافوكادو + العسل:
الافوكادو بيحتوي على البوتاسيوم, الكالسيوم, الصوديوم, الفوسفور, النحاس, الحديد, المغنيسيوم, الزنك, وفيتامين E ، والافوكادو لما نجمعه مع العسل هيساعد على تغذية البشرة ويخليها مرنة.
اهرسي حبة افوكادو ، امزجي معاها معلقة كبيرة عسل ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية.
3- الدقيق + عصير البطاطس:
عشان توصلي لبشرة نضرة ومنورة ، اخلطي الدقيق وعصير البطاطس مع بعض ، الدقيق هيقشر الجلد الخشن ، وعصير البطاطس هيزيل الرؤوس السودا وهيدي بشرتك لمعان وهيفتح البشرة.
ابشري حبة بطاطس واحدة واستخرجي منها العصير ، وضيفي لها 6 معالق كبيرة دقيق ، دلكي بشرتك بالخليط في حركات دائرية ، وبعدين سيبيه على البشرة لمدة 15 دقيقة ، وبعدين اغسليه بالمايه.
4- الخيار +الكركم:
كلنا بنحب مستحضرات التجميل اللي بتحتوي على الخيار ، لانه بيرطب البشرة بشكل كبير جدا ، بالاضافة انه بيحتوي على خصائص قابضة ، وده معناه شد الجلد وتقليل المسام بعد استخدام الماسك ده ، والكركم يعتبر مطهر طبيعي وبيساعد على تجديد شباب البشرة.
اضربي حبة خيار في الخلاط وضيفي لها 1 معلقة صغيرة كركم ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية.
5- عصير الليمون + البابايا:
البابايا من مضادات الاكسدة القوية بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين A ، بالاضافة انها بتحتوي على مادة الباباين اللي بتساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة ، وليها تأثير مجدد لانها بتحتوي على كمية كبيرة من احماض الفا هيدروكسي (AHA( ، وعصير الليمون بيساعد على علاج البقع الغامقة على البشرة وبيحسن لون البشرة وبيفتحها.
امزجي 1 معلقة كبيرة من البابايا المهروسة مع 4 نقط من عصير الليمون ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 10 – 12 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية الباردة.
6- الشاي الاخضر + جل الالوفيرا:
لو عايزة تجديد سريع للبشرة ، للتخلص من تعب وبهتان البشرة ، وتنقية حب الشباب ، ومنع الشيخوخة ، يبقى ده الماسك المناسب ليكي ، بسبب الشاي الاخضر اللي بيحتوي على فيتامينات C, PP, K, B ، اللي ممكن تحل لك كل المشاكل دي ، وجل الالوفيرا بيساعد على التئام حب الشباب ، وتقليل التجاعيد ، واضافة لمعان على البشرة.
امزجي 1 معلقة صغيرة من الشاي الاخضر مع 1 معلقة صغيرة من جل الالوفيرا ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية الباردة.
7- زيت جوز الهند + كاكاو بودر:
ماسك الكاكاو من الماسكات الفعالة جدا لشباب البشرة بسبب فيتامين B5 ، وده بسبب تأثير وجود الثيوبرومين والثيوفيلين في تكوين الكاكاو ، ومع مزجه بزيت جوز الهند الماسك هيساعد على تغذية البشرة وترطيبها وفي نفس الوقت هيقشر الجزيئات الميتة من الطبقة السطحية للبشرة.
امزجي 1 معلقة كبيرة من الكاكاو البودر مع 1 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسلي بشرتك بالماية الدافية او بشاي البابونج البارد.
8- الخبز + اللبن:
الخبز يستخدم للبشرة لاحتوائه على الاحماض الامينية ومجموعة فيتامينات B, ومعادن PP ، الماسكات المصنوعة من الخبز واللبن بتساعد على تقليل التجاعيد, وتنضيف الرؤوس السودا, وتقوية اوعية الوجه, وشفاء الالتهابات.
امزجي 1 معلقة كبيرة من الخبز مع 1 معلقة صغيرة من اللبن الدافي ، اهرسي الخليط بالشوكة لحد ما تتشكل عندك عجينة ناعمة ، وزعي العجينة على البشرة وسيبيها لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسلي البشرة بالماية.
9- الموز + الشوفان:
الماسك ده هيكون مثالي جدا للبشرة الجافة والحساسة ، الموز بيحتوي على فيتامين A, B,C ، وهو بيغذي البشرة ويرطبها بشكل مثالي ، ، والشوفان بيساعد على تقشير البشرة.
امزجي 1 معلقة كبيرة من دقيق الشوفان مع 1 معلقة كبيرة من الموز المهروس ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسلي البشرة بالماية الدافية.
10- اقراص الفحم + الجيلاتين:
الجيلاتين بيحتوي على كولاجين طبيعي بيخترق الجلد بشكل مثالي ، والفحم بيساعد على تضييق المسام ، وبينضف المسام من الدهون ، وبيقلل من حب الشباب والبثور او الرؤوس البيضا والسودا ، وبيساعد على تقليل التهابات الجلد ، وبيطهر الجلد بشكل عميق.
دوبي 1 معلقة صغيرة من الجيلاتين في ماية دافية ، ضيفي لها قرص واحد من الفحم ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية الدافية.
11- بياض بيض + خيار:
لو عايزة بشرة نضرة ومتوهجة استخدمي الماسك ده ، الخيار ليه تأثير مضاد للالتهابات وبالتالي بينضف البشرة ويلطفها ، وبياض البيض علاج مثالي للبشرة الدهنية ، وهيشد بشرتك.
امزجي ½ خيارة مع بياض بيضة مخفوقة ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية.
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