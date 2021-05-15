طريقة عمل برجر الدجاج اللذيذة بطريقة بسيطة وغير مكلفة في المنزل

يعد برجر الدجاج من المأكولات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين، وهى من الأكلات المعروفة التي يعشقها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تحتوي على مقادير بسيطة وغير مكلفة،لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البرجر بالدجاج في المنزل. مقادير عمل برجر الدجاج مقادير عمل برجر الدجاج يحتوي برجر الدجاج على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ من صدور الدجاج المفرومة.

حبة مفرومة من البصل.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من الجزر.

٣ حبات من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

فلفل أحمر مفروم.

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير برجر الدجاج في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الزبدة ثم نقوم بإضافة البصل ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نضيف الثوم ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الجزر المسلوق والفلفل الألوان ونقلبهم جيداً لمدة لا تقل عن دقيقتين. نحضر الكبة ونقوم بفرم الدجاج والبصل والجزر والبقدونس جيداً. بعد ذلك نضع الدجاج في وعاء عميق مع إضافة البقسماط المطحون والفلفل والملح والتواصل ونعجنهم جيداً ثم نغطيهم ونتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين تقريباً. نقوم بتشكيل البرجر على هيئة أقراص دائرية سميكة. ثم نحضر جريل مدهون بالسمن ونقوم بوضع أقراص اللحم ونقلبها على الجنبين حتى تحمر. بعد ذلك نحضر عيش الكيزر ونقوم بشقه باستخدام السكين ونضع بها برجر الدجاج والطماطم والخس والجبن ويقدم ساخنا وبالهنا والشفاء.

يعد برجر الدجاج من المأكولات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين، وهى من الأكلات المعروفة التي يعشقها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تحتوي على مقادير بسيطة وغير مكلفة،لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البرجر بالدجاج في المنزل. مقادير عمل برجر الدجاج مقادير عمل برجر الدجاج يحتوي برجر الدجاج على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ من صدور الدجاج المفرومة.

حبة مفرومة من البصل.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من الجزر.

٣ حبات من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

فلفل أحمر مفروم.

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير برجر الدجاج في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الزبدة ثم نقوم بإضافة البصل ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نضيف الثوم ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الجزر المسلوق والفلفل الألوان ونقلبهم جيداً لمدة لا تقل عن دقيقتين. نحضر الكبة ونقوم بفرم الدجاج والبصل والجزر والبقدونس جيداً. بعد ذلك نضع الدجاج في وعاء عميق مع إضافة البقسماط المطحون والفلفل والملح والتواصل ونعجنهم جيداً ثم نغطيهم ونتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين تقريباً. نقوم بتشكيل البرجر على هيئة أقراص دائرية سميكة. ثم نحضر جريل مدهون بالسمن ونقوم بوضع أقراص اللحم ونقلبها على الجنبين حتى تحمر. بعد ذلك نحضر عيش الكيزر ونقوم بشقه باستخدام السكين ونضع بها برجر الدجاج والطماطم والخس والجبن ويقدم ساخنا وبالهنا والشفاء.

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