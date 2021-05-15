كثير من النساء يبحثون عن وصفات لتفتيح منطقة العانة، وذلك لأنها تسبب كثير من المواقف المحرجة كما أنها زيادة الاستمرار في هذه المنطقة والعرق يسبب بعض الأمراض، ومن المعروف أن تغير لون الجلد في هذه المنطقة يعد غير صحي على الجسم وإنه يوجد مشكلة ما، لذا يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية لهذه الأماكن الحساسة، بالإضافة لاستخدام أفضل أنواع الكريمات الطبية والوصفات الطبيعية لتفتيح المنطقة.

نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني وصفات لتفتيح منطقة العانة بطريقة طبيعية تماماً في المنزل، حيث أن العديد من النساء تبحثن عن وصفات طبيعية بعيدت عن الكريمات والمواد الكيميائية، ولذلك نقدم لكم وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العانة في أقصر وقت وبأقل تكلفة، ومن الجدير بالذكر أن الوصفات الطبيعية أفضل من الكريمات لذا تابعوا موقعنا ليصل إليكم كل جديد.

وصفات لتفتيح منطقة العانة

كثير منا يستخدم بعض الوصفات الخاطئة لازالة الشعر الزائد من منطقة العانة مثل استعمال بعض الكريمات أو استخدام شفرات الحلاقة، ويعد ذلك من أهم أسباب تغير لون الجلد، لذا نقوم بشرح أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح منطقة العانة.

وصفة البطاطا لتفتيح منطقة العانة

لابد أن نذكر أن البطاطا تحتوي على مواد كثيرة تقوم بمعالجة هذا الاستمرار وتقوم لتفتيح المنطقة.

يوجد طريقتين لاستخدام البطاطا وهما:

شرائح البطاطا الرقيقة تستخدم لفرك منطقة العانة كما يفضل استخدام هذه الوصفة بشكل يومي، كي تساعد على تفتيح المنطقة بشكل تدريجي، وتقوم لمعالجة كل الميكروبات الضارة التي تسبب ظهوره هذه الدلالات السوداء.

يمكن استخدام عصير البطاطا ويفضل. ضع على منطقة العانة وقومي بتدليك المنطقة واتركيه عليها حتى يجف تمامًا، ثم اغسليه بالماء البارد ولاحظي الفرق.

الخيار من الوصفات المميزة التي له فوائد كثير للجسم بصفة عامة بالإضافة إلى أنه يساعد على تفتيح المنطقة.

تستخدم شرائح الخيار كما تستخدم شرائح البطاطا في الوصفة السابقة، وتعطي نتيجة مضمونة ورائعة.

يستخدم عصير الخيار بالإضافة إلى الكركم المطحون مضاف عليه عصير ليمون واخليهم حتى يتكون خليط متماسك، نقوم بتطبيقه على منطقة العانة لمدة ساعة واتركيه حتى يجف.

اغسليه بالماء البارد حتى يجف تمام ولاحظي الفرق وقومي بعمل هذه الوصفة ثلاثة مرات خلال الأسبوع واستمتعي بالتفتيح بشكل تدريجي.

تعد وصفات لتفتيح منطقة العانة مجربة وتعطي نتيجة مذهلة ورائعة.

الخيار