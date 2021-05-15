بصل الكشري المقرمش من أكثر المكونات التي يحبها متناولي الكشري، حيث أن البصل يعطي الطعم الرائع لطبق الكشري، وبشكل خاص إذا كان مقرمش وذو لون ذهبي فاتح، وسوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لقرمشة بصل الكشري مثل المطاعم الكبرى، وتنفيذها بنفس الخطوات يعطي النتيجة المطلوبة.

نقدم لكم من خلال هذه المقالة سر قرمشة بصل الكشري المقرمش بالخطوات في البيت، حيث أن وجبة الكشري لا تغني عن البصل المقرمش لذا نقدم لكم أيسر الوصفات لعمله مقرمش ولذيذ، ومن الجدير بالذكر أيضا أننا نقدم سر قرمشته لعدة أيام وليس يوم عمله فقط لذا تابعوا موقعنا لكي يصل إليكم كل ما نقدمه جديد.

2 حبة بصل.

1 ملعقة دقيق.

1 ملعقة نشا.

كمية غزيرة من الزيت.

يُغسل البصل جيدًا، ويُقطع شرائح رفيعة.

فك الشرائح عن بعضها لسهولة تحميرها.

خلط الدقيق مع النشا وإضافتهم إلى البصل.

في وعاء على النار يوضع كمية زيت كبيرة، ونتركه حتى يسخن جيدًا.

وضع البصل في الزيت.

التقليب المُستمر حتى الحصول على اللون الذهبي الفاتح، ودرجة القرمشة المطلوبة.

تصفية البصل بعد رفعه عن النار على ورق التنشيف.

مكونات بصل الكشري المقرمشطريقة تحضير بصل الكشري المقرمشطريقة أخرى لعمل بصل الكشري المقرمش

مكونات بصل الكشري المقرمش

2 بصلة متوسطة الحجم.

كوب دقيق.

1 ملعقة ملح.

زيت.

2 كوب من الخبز المطحون.

2 بيضة.

تقشير البصل وغسله.

تقطيع البصل إلى حلقات متساوية، ونقوم بفكها عن بعضها.

في وعاء نضع به الدقيق مع الخبز المطحون.

نضع البيض وهو مخفوق في وعاء منفصل، ثُم نضيف إليه 4 ملاعق دقيق.

يوضع البصل في خليط البيض والدقيق.

بعدها نضعه في الدقيق والخبز المطحون.

نتركها لمدة ربع ساعة حتى يُتبل.

في مقلاة على النار نضع زيت حتى يسخن.

نضع به البصل إلى أن يتحمر ويعطي اللون الذهبي المطلوب.

نُخرجه على ورق للتنشيف حتى يصفى من الزيت.

نصائح عند طهي بصل الكشري المقرمش

يجب تصفيته من الزيت فور رفعه من على النار، حتى يكون مقرمش ولا يكون طريًا.

لا يُترك في الزيت حتى نحصل على لون ذهبي غامق، بل اللون الذهبي الفاتح هو المطلوب.

طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش