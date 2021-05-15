بيتزا (بالإيطالية: Pizza) هي أكلة تعود أصولها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط كاليونان وتركيا حيث كانوا يقومون بإنضاج طبقة من العجين على حجر ساخن ويغطونها بأنواع المكونات المختلفة مثل اللحم والخضروات، ثم أخذها عنهم الجنود الإيطاليين لينقلوها إلى إيطاليا مع إضافة صلصة الطماطم وجبن الموزاريلا ثم نقلها المهاجرون الإيطاليون إلى أمريكا، واقتصر بيعها في البداية على الأحياء الإيطالية في المدن الكبرى في أمريكا، وتعد مدينة نابولي مركز البيتزا الإيطالية وأصبحت معروفة عالميًا، وتعد البيتزا من الوجبات الرئيسية كما يمكن أن تعد من المقبلات.

من خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم أسرار سحرية لطريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة بسهولة بعمايل إيدك، حيث أن البيتزا من الأكلات السريعة التي يمكن عملها في المنزل لأطفالة في وقت لا يتعدى النصف ساعة، ومن الجدير بالذكر أن عجينة البيتزا هشة وطرية وتذوب في الفم لذا تابعوا موقعنا لكي يصل إليكم كل جديد.

كوبين اثنين من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الماء.

معلقة واحدة صغيرة من الخميرة.

ربع معلقة صغيرة من السكر.

معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

نقوم بوضع معلقتان كبيرتان من الماء الدافئ والسكر والخميره في اناء عجن صغير.

ثم نقوم بتقليبهم وخلطهم بشوكة أو ملعقة جيداً ثم نتركهم جانباً في مكان دافئ لمده ربع ساعة حتي تزداد الرغوة وينتفخ الخليط.

أثناء عملية التخمر نقوم بنخل الدقيق في وعاد كبير.

ثم نقوم بإضافة الملح عليه.

ثم نقوم بعمل حفره في المنتصف بالضبط.

ثم نقوم بصب خليط الخميرة السائل في الحفرة.

ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في تلك الحفرة.

ثم نقوم بخلط السوائل معاً في المنتصف وتقليبهم بالاصابع.

ثم نقوم بعجن كل المقادير مع بعضها جيداً لمده عشرة دقائق حتي نحصل علي قوام عجين طري لا يلتصق باليد.

ثم نقوم بتشكيل العجين علي شكل كرة.

ثم نقوم بوضع العجين داخل وعاء ونقوم بتغطيته بفوطه مبللة.

ثم نقوم بترك العجينه جانباً في مكان دافئ لتخمر ويتضاعف حجمها لمده ساعة علي الاقل.

ثم بعد اختمار العجينه نقوم بفردها بما يسمي النشابة علي وف رخامي مرشوف بقليل من الدقيق.

ثم نقوم بفرد العجين في صينيه مدهونه معلقه كبيره من الزيت ونحشيها حسب الرغبة.

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