أصابع الموزاريلا، الموزاريلا إحدى أنواع الجبنة الإيطالية، والتي تمتاز بليونتها ورطوبتها، ذات لون أبيض ولكنه قد يميل إلى الأصفر في حالاتٍ معينة، ويفضل حفظها في بيئة ذات رطوبة منخفضة، ويمكن الحصول عليها جاهزةً من المحال التجارية، مع العلم أنّها لا تتلف لمدة أسبوع، بشرط أن تكون محفوظة في علبة محكمة الإغلاق، وتستخدم كمكوّن أساسي في تحضير وإعداد العديد من الأطباق المختلفة، منها أصابع الموزاريلا كما ان جبن الموزاريلا هو منتج غذائي إيطالي، مصنوعة من حليب البقر الطازج المبستر أو غير المبستر ويمكن أن تُغمّس بأنواع عديدة من الصلصات كصلصة الكوكتيل أو صلصة الباربكيو، أو مايونيز، أو كاتشب.

من خلال موقعنا ثقفني نقدم إليكم تكات تحضير أصابع الموزاريلا الذهبية المقرمشة في المنزل، حيث أن أصابع الموتزاريلا من المقبلات الخفيفة التي يمكن عملها بجانب الوجبات وتكون لذيذة وتصلح مع العديد من الأطعمة ولذلك نقدمها لكم من خلال هذه المقالة ونقدم المكونات وطريقة التحضير بالخطوات لذا تابعونا لكي يصلكم كل جديد.

ملعقة واحدة كبيرة من بودرة الثوم.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح البحري، خشن.

اعشاب جافة، مثل بقدونس والزعتر بري (اختياري).

زيت نباتي، للقلي.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة فلفل اسود، مطحون

2 كوبان فقط من بقسماط، البانكو اليابانية او بقسماط مطحون ( بقسماط) خشن.

نصف كيلو جبنة موتزاريلا، متماسكة.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من نشا الذرة.

اربع بيضات

ملعقة واحدة كبيرة من حليب.

تقطع الجبنة الى اصابع بالحجم الذي ترغبون.

يخلط الدقيق والنشا جيداً.

يخفق البيض جيدا ويضاف إليه الحليب والملح والفلفل الأسود.

يخلط البانكو او البقسماط ببودرة الثوم وملح البحر والاعشاب.

يغمر كل اصبع من الجبنة في البيض ثم الدقيق ثم البيض ثم في خليط البقسماط حتى يتغلف.

ترص الاصابع على صينية واسعة وتوضع في المجمدة لمدة ربع ساعة تقريبا.

يسخن الزيت وبالتدريج توضع فيه الاصابع بحذر وتقلى على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون.

ترفع وتصفى على ورق المطبخ وتقدم وحدها او مع أي تغميسة من الصوص المفضل.

مقادير أصابع الموزاريلاطريقة تحضير أصابع الموزاريلا