لقد قامت منصة توكلنا بإطلاق حملة جديدة للتبرع بالأعضاء ويتم هذا من خلال التسجيل عبر منصة توكلنا، ولا يقتصر التبرع عن طريق بعد الوفاة فقط، ولكن يمكن إلى بعض الاحياء التبرع بكلية واحدة، مما كان سبب في زيادة نسبة البحث عن خدمة التبرع بالأعضاء من خلال منصة توكلنا .

خدمة التبرع بالأعضاء من خلال منصة توكلنا

إن التبرع بالأعضاء يعتبر من الخدمات التي يحتاج إليها الكثير والأمر يختلف في التبرع بين بعد الوفاة أو الاشخاص الذين على قيد الحياة، والتي تعتبر من الوسائل الفعالة لتعطي أمل إلى المرضى الذين تتوقف حياتهم على فشل في أحد الأعضاء، والتي بها ثواب كبير إلى المرء لأنها بمثابة صدقة جارية.

لهذا السبب فلقد حازت على دعم من المسئولين وذلك من قبل الملك سلمان وولي العهد الذين حرصا على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، بغرض أن يكونا قدوة إلى جميع المواطنين في القيام بهذه الخطوة ومساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى ذلك.

تطبيق توكلنا عبر تويتر

لقد ذكر موقع توكلنا من خلال تويتر أنه سوف يتم التسجيل في خدمة التبرع بالأعضاء وذلك من خلال موقع توكلنا الالكتروني أو الدخول على تطبيق توكلنا من خلال الهاتف المحمول، والتي تعتبر من الأعمال الانسانية، وهذا ما تسعى إليه المملكة العربية أن يتم تسخير التكنولوجيا في القيام بمختلف الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.

كذلك فإن الغرض من ذلك أن يكون من السهل التوصيل بين المتبرع وبين المريض الذي يكون في حاجة إلى أعضاء، حيث أن حياة العديد من المواطنين المرضى تتوقف على أن يتم العثور على متبرع.

رابط التسجيل في التبرع بالأعضاء

يمكن أن تقوم بالتسجيل والتبرع بالأعضاء من خلال الرابط المتخصص في ذلك، ويكون هذا إما من خلال المركز السعودي للتبرع بالأعضاء أو عن طريق موقع توكلنا أو يمكن أن يكون من خلال تطبيق توكلنا الذي يتم تحميله على الهاتف المحمول، والذي سوف يضمن القيام بالخطوات بسرعة كبيرة كوسيللة لتسهيل تجربة المستخدم، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع توكلنا .

. القيام بتسجيل الدخول.

الدخول على القائمة.

الضغط على التبرع بالأعضاء.

يجب أن يتم الاطلاع على الشروط والاحكام جيدًا.

بعدها الضغط على تسجيل.

سوف يتم إرسال رسالة تؤكد من أنه قد تم التسجيل بنجاح.

إن التبرع بالأعضاء يمكن أن يكون سبب في إنقاذ حياة العديد من الاشخاص، لهذا السبب فإنه تم إصدار خدمة التبرع بالأعضاء من خلال منصة توكلنا والتي يمكن من خلالها التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.