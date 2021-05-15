هقولك على سر عمل كيكه التورته والجاتوه في المنزل احلي من المحلات

عمل كيكه التورته والجاتوه، التورته يشتريها الكثير في المناسبات وأعياد الميلاد ولكنها مكلفة ولذا تسعى الكثير من النساء لتحضيرها في البيت بأقل تكلفة كما أنها تكون كالتي يتم شرائها من المحلات وهي طعمها يختلف عن أي نوع آخر من الحلوى. عمل كيكه التورته والجاتوه في المنزل احلي من المحلات عمل كيكه التورته والجاتوه في المنزل احلي من المحلات مكونات عمل التورتة 10 بيضات.

كوبان سكر بودرة.

كوبان دقيق.

كيس بيكنج بودر.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

كوب لبن.

3 ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح.

التزيين

كاكاو.

مكسرات.

كريم شانتيه.

شيكولاته خام. طريقة تحضير التورته يتم وضع البيض في وعاء وخفقه حتى تتكون رغوة سميكة.

يتم إضافة السكر والفانيليا والزبدة حتى يجمد قوامه.

ببطء يتم إضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر و التقليب باستمرار حتى تختلط المكونات مع بعضها.

في صينية الفرن يتم دهنها بالزبدة ثم وضع الخليط فيها.

يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 25-35 دقيقة.

يتم إخراج الصينية من الفرن وتزيينها بالشوكولاتة والكريمة. طريقة تحضير التورته طريقة عمل التورته والجاتوه بمكونات اقتصادية طريقة عمل التورته والجاتوه بمكونات اقتصادية من خلال السطور القادمة نتعرف على طريقة عمل الجاتوه في المنزل بمكونات سهلة مكونات عمل التورته والجاتوه كوبان من الدقيق.

كوبان من سكر بودرة.

8 بيضات.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

كيس بيكنج بودر.

رشه ملح.

كريمة.

كاكاو وشيكولاتة مبشورة. طريقة عمل التورته والجاتوه في وعاء يتم وضع البيض مع الفانيليا والسكر وخفقه حتى يجمد.

يتم إضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر على البيض والتقليب باستمرار.

يتم تقسيم العجين إلى جزئين وعلى جزء يتم أضافه ربع كوب كاكاو واستمرار التقليب.

يتم دهن صينية الفرن باستخدام الزبدة ثم أضافه الخليط في الصينية وتوضع في الفرن على درجه حراره 170 لمده نصف ساعة.

بعد أخراج الصينية من الفرن يتم تزيينها بالكريمة أو الشوكولاتة. مكونات عمل التورته والجاتوهطريقة عمل التورته والجاتوه الوسوم

عمل كيكه التورته والجاتوه، التورته يشتريها الكثير في المناسبات وأعياد الميلاد ولكنها مكلفة ولذا تسعى الكثير من النساء لتحضيرها في البيت بأقل تكلفة كما أنها تكون كالتي يتم شرائها من المحلات وهي طعمها يختلف عن أي نوع آخر من الحلوى. عمل كيكه التورته والجاتوه في المنزل احلي من المحلات عمل كيكه التورته والجاتوه في المنزل احلي من المحلات مكونات عمل التورتة 10 بيضات.

كوبان سكر بودرة.

كوبان دقيق.

كيس بيكنج بودر.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

كوب لبن.

3 ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح.

التزيين

كاكاو.

مكسرات.

كريم شانتيه.

شيكولاته خام. طريقة تحضير التورته يتم وضع البيض في وعاء وخفقه حتى تتكون رغوة سميكة.

يتم إضافة السكر والفانيليا والزبدة حتى يجمد قوامه.

ببطء يتم إضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر و التقليب باستمرار حتى تختلط المكونات مع بعضها.

في صينية الفرن يتم دهنها بالزبدة ثم وضع الخليط فيها.

يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 25-35 دقيقة.

يتم إخراج الصينية من الفرن وتزيينها بالشوكولاتة والكريمة. طريقة تحضير التورته طريقة عمل التورته والجاتوه بمكونات اقتصادية طريقة عمل التورته والجاتوه بمكونات اقتصادية من خلال السطور القادمة نتعرف على طريقة عمل الجاتوه في المنزل بمكونات سهلة مكونات عمل التورته والجاتوه كوبان من الدقيق.

كوبان من سكر بودرة.

8 بيضات.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

كيس بيكنج بودر.

رشه ملح.

كريمة.

كاكاو وشيكولاتة مبشورة. طريقة عمل التورته والجاتوه في وعاء يتم وضع البيض مع الفانيليا والسكر وخفقه حتى يجمد.

يتم إضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر على البيض والتقليب باستمرار.

يتم تقسيم العجين إلى جزئين وعلى جزء يتم أضافه ربع كوب كاكاو واستمرار التقليب.

يتم دهن صينية الفرن باستخدام الزبدة ثم أضافه الخليط في الصينية وتوضع في الفرن على درجه حراره 170 لمده نصف ساعة.

بعد أخراج الصينية من الفرن يتم تزيينها بالكريمة أو الشوكولاتة. مكونات عمل التورته والجاتوهطريقة عمل التورته والجاتوه

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