أسهل طريقة حمام العيد بالدلكة السوداني والصابون المغربي عروكة البن

دلكة سوداني لها طرق كثيرة وهي مهمه جدا للعناية بالبشرة والتخلص من ميكروبات وتجاعيد للبشرة والدلكة لها نوعين الأبيض والأسود وكل واحدة منهم لها استخدام وسن معين مثل الأبيض يستخدم للفتيات الصغيرة لأنها تنظف بشرتهم من أي التهابات ومكروبات والسوداء للفتيات التي اقترب موعد زفافها ويستخدم أيضا بعد الولادة لإزالة أثآر الحمل وتعطي رائحة جميلة جدا للجسم فترة طويلة طريقة الدلكة السودانية بالكريمة واللوز : طريقة الدلكة السودانية بالكريمة واللوز : المكونات : شوفان مطحون : بمقدار ربع كوب

اللوز : بمقدار 2 معلقة كبيرة

الكريمة : بمقدار نصف كوب

عسل نحل : بمقدار 1 معلقة كبيرة طريقة التحضير : نضع الشوفان المطحون اللوز ونخلطهم ببعض

نضع الكريمة علي العسل ونخلطهم ببعض

نضع المكونات في طبق ونخلطهم ببعض جيدا طريقة الاستخدام : نضع المكونات التي تم خلطهم ببعض علي الوجه والجسم

نترك الدهان علي الوجه والجسم لمدة 3 دقائق

نغسل الوجه والجسم بمياه دافئة ويصبح الوجه والجسم ناعما وله رائحة جميلة طريقة الدلكة السودانية بزيت ثمرة الورد : طريقة الدلكة السودانية بزيت ثمرة الورد : المكونات : سكر مطحون : بمقدار 1 كوب

زيت زيتون : بمقدار ربع كوب

زيت ثمرة الورد : بمقدار 1 معلقة كبيرة طريقة التحضير : نضع السكر مع زيت الزيتون في طبق ونخلطهم ببعض

نضع زيت ثمرة الورد علي المكونات السابقة ونخلطهم ببعض جيدا طريقة الاستخدام : نضع الدهان علي الجسم والمناطق الداكنة

نترك الدهان علي الجسم لمدة 10 دقائق

نغسل الجسم جيدا بعد انتهاء الوقت ويصبح الجسم ناعما وله رائحة جميلة طريقة الدلكة السودانية بالشاي الأخضر والسكر والتفاح : طريقة الدلكة السودانية بالشاي الأخضر والسكر والتفاح : المكونات : الشاي الأخضر : بمقدار 3 معالق كبيرة

عصير التفاح : بمقدار ربع كوب

السكر : بمقدار نصف كوب

زيت زيتون : بمقدار 2 معلقة كبيرة طريقة التحضير : نضع عصير التفاح علي السكر ونخلطهم ببعض في طبق

نضع الشاي الأخضر مع زيت الزيتون ونخلطهم ببعض

نضع المكونات علي بعضها وخلطهم ببعض جيدا حتي تصبح عجينة طريقة الاستخدام : نضع العجينة علي الجسم

نترك العجينة لمدة 10 دقائق

نغسل الجسم جيدا ويصبح ناعما وله رائحة جميلة وهذه كانت ثلاثة طرق من الدلكة السودانية المشهورة . الوسوم

دلكة سوداني لها طرق كثيرة وهي مهمه جدا للعناية بالبشرة والتخلص من ميكروبات وتجاعيد للبشرة والدلكة لها نوعين الأبيض والأسود وكل واحدة منهم لها استخدام وسن معين مثل الأبيض يستخدم للفتيات الصغيرة لأنها تنظف بشرتهم من أي التهابات ومكروبات والسوداء للفتيات التي اقترب موعد زفافها ويستخدم أيضا بعد الولادة لإزالة أثآر الحمل وتعطي رائحة جميلة جدا للجسم فترة طويلة طريقة الدلكة السودانية بالكريمة واللوز : طريقة الدلكة السودانية بالكريمة واللوز : المكونات : شوفان مطحون : بمقدار ربع كوب

اللوز : بمقدار 2 معلقة كبيرة

الكريمة : بمقدار نصف كوب

عسل نحل : بمقدار 1 معلقة كبيرة طريقة التحضير : نضع الشوفان المطحون اللوز ونخلطهم ببعض

نضع الكريمة علي العسل ونخلطهم ببعض

نضع المكونات في طبق ونخلطهم ببعض جيدا طريقة الاستخدام : نضع المكونات التي تم خلطهم ببعض علي الوجه والجسم

نترك الدهان علي الوجه والجسم لمدة 3 دقائق

نغسل الوجه والجسم بمياه دافئة ويصبح الوجه والجسم ناعما وله رائحة جميلة طريقة الدلكة السودانية بزيت ثمرة الورد : طريقة الدلكة السودانية بزيت ثمرة الورد : المكونات : سكر مطحون : بمقدار 1 كوب

زيت زيتون : بمقدار ربع كوب

زيت ثمرة الورد : بمقدار 1 معلقة كبيرة طريقة التحضير : نضع السكر مع زيت الزيتون في طبق ونخلطهم ببعض

نضع زيت ثمرة الورد علي المكونات السابقة ونخلطهم ببعض جيدا طريقة الاستخدام : نضع الدهان علي الجسم والمناطق الداكنة

نترك الدهان علي الجسم لمدة 10 دقائق

نغسل الجسم جيدا بعد انتهاء الوقت ويصبح الجسم ناعما وله رائحة جميلة طريقة الدلكة السودانية بالشاي الأخضر والسكر والتفاح : طريقة الدلكة السودانية بالشاي الأخضر والسكر والتفاح : المكونات : الشاي الأخضر : بمقدار 3 معالق كبيرة

عصير التفاح : بمقدار ربع كوب

السكر : بمقدار نصف كوب

زيت زيتون : بمقدار 2 معلقة كبيرة طريقة التحضير : نضع عصير التفاح علي السكر ونخلطهم ببعض في طبق

نضع الشاي الأخضر مع زيت الزيتون ونخلطهم ببعض

نضع المكونات علي بعضها وخلطهم ببعض جيدا حتي تصبح عجينة طريقة الاستخدام : نضع العجينة علي الجسم

نترك العجينة لمدة 10 دقائق

نغسل الجسم جيدا ويصبح ناعما وله رائحة جميلة وهذه كانت ثلاثة طرق من الدلكة السودانية المشهورة .

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