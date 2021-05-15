الملعقة السحرية هتخلي الكيك مرتفعه وابيض وهشه بمكونات بسيطه

الملعقة السحرية هتخلي الكيك مرتفعه، عمل الكيكة من الحلويات الشهيرة جدًا وهذا لأن الكيكة لها مذاق حلو ومحبيه عند الجميع كبار وصغار بل تكون مفضلة عند الأطفال لذلك تحرص كل الأمهات على اتباع طرق ناجحة ومجربة بالفعل لعملها بالطريقة الصحيحة التي تنال إعجاب الجميع. الملعقة السحرية هتخلي الكيك مرتفعه وابيض وهشه الملعقة السحرية هتخلي الكيك مرتفعه وابيض وهشه مكونات الكيكه ٢ كوب دقيق أبيض.

كوب سكر.

كوب إلا ربع سمنة أو زيت.

نصف كوب لبن.

برتقالة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

٣ بيضة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر. طريقة تحضير الكيكه في الخلاط الكهربائي نضع اللبن والسكر والزيت والبرتقال والبيض والفانيليا والضرب لمدة خمس دقائق.

في إناء مناسب نضع الخليط ونبدأ بإضافة الدقيق المنخول وعليه بكينج بودر تدريجيا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي أو الكهربائي.

التأكد من تجانس الخليط والحصول على قوام الكيكة.

دهن صينية بالزيت ويحب التأكد من كونها جافة يمكن وضع ورق زبدة ووضع الخليط فيها.

يتم إشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم ندخل الصينية الفرن وتركها حوالي نصف ساعة في فرن مغلق ويحب عدم فتح الفرن أثناء الطهي للحفاظ على ارتفاعها. طريقة تحضير الكيكه طريقة عمل الكيك في المنزل طريقة عمل الكيك في المنزل مكونات الكيك ٢ كوب دقيق أبيض.

٢ ملعقة كبيرة كاكاو.

كوب لبن.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

٣ بيضة.

كوب سمنة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير الكيكه في وعاء نضع الدقيق والكاكاو وبكينج بودر ونخلطهم معًا.

في الخلاط الكهربائي نضع اللبن والبيض والفانيليا والسمنة مع الاستمرار في الخلط عدة دقائق.

نبدأ بإضافة الخليط على الدقيق مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على خليط متجانس ثقيل.

ندهن صينية بالزيت ونضع فيها الخليط ويتم تسخين الفرن من قبلها على درجة حرارة ١٨٠ ووضع الصينية بداخلة حوالي ٣٠ دقيقة ثم يتم إخراجها وتركها تبرد وتقطيعها وتكون جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الكيكه الوسوم

الملعقة السحرية هتخلي الكيك مرتفعه، عمل الكيكة من الحلويات الشهيرة جدًا وهذا لأن الكيكة لها مذاق حلو ومحبيه عند الجميع كبار وصغار بل تكون مفضلة عند الأطفال لذلك تحرص كل الأمهات على اتباع طرق ناجحة ومجربة بالفعل لعملها بالطريقة الصحيحة التي تنال إعجاب الجميع. الملعقة السحرية هتخلي الكيك مرتفعه وابيض وهشه الملعقة السحرية هتخلي الكيك مرتفعه وابيض وهشه مكونات الكيكه ٢ كوب دقيق أبيض.

كوب سكر.

كوب إلا ربع سمنة أو زيت.

نصف كوب لبن.

برتقالة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

٣ بيضة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر. طريقة تحضير الكيكه في الخلاط الكهربائي نضع اللبن والسكر والزيت والبرتقال والبيض والفانيليا والضرب لمدة خمس دقائق.

في إناء مناسب نضع الخليط ونبدأ بإضافة الدقيق المنخول وعليه بكينج بودر تدريجيا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي أو الكهربائي.

التأكد من تجانس الخليط والحصول على قوام الكيكة.

دهن صينية بالزيت ويحب التأكد من كونها جافة يمكن وضع ورق زبدة ووضع الخليط فيها.

يتم إشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم ندخل الصينية الفرن وتركها حوالي نصف ساعة في فرن مغلق ويحب عدم فتح الفرن أثناء الطهي للحفاظ على ارتفاعها. طريقة تحضير الكيكه طريقة عمل الكيك في المنزل طريقة عمل الكيك في المنزل مكونات الكيك ٢ كوب دقيق أبيض.

٢ ملعقة كبيرة كاكاو.

كوب لبن.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

٣ بيضة.

كوب سمنة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير الكيكه في وعاء نضع الدقيق والكاكاو وبكينج بودر ونخلطهم معًا.

في الخلاط الكهربائي نضع اللبن والبيض والفانيليا والسمنة مع الاستمرار في الخلط عدة دقائق.

نبدأ بإضافة الخليط على الدقيق مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على خليط متجانس ثقيل.

ندهن صينية بالزيت ونضع فيها الخليط ويتم تسخين الفرن من قبلها على درجة حرارة ١٨٠ ووضع الصينية بداخلة حوالي ٣٠ دقيقة ثم يتم إخراجها وتركها تبرد وتقطيعها وتكون جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الكيكه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملعقة السحرية هتخلي الكيك مرتفعه وابيض وهشه بمكونات بسيطه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.