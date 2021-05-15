طريقة تحضير الخبز السوري متعدد الاستخدام في المنزل مثل المطاعم

أصبحت الوجبات السورية أكثر إنتشاراً في المطاعم مقارنةً بالوجبات المحلية وذلك بسبب كثرة المطاعم الخاصه بهم وتفضيل الأشخاص لتلك الوجبات حيث تحتوي على مذاق لذيذ مميز فمن المعروف مهارة المطبخ السوري في تحضير الوجبات بشكل عام ولعل أكثر الأصناف التي يتم تداولها واستخدامها أثناء تحضير الوجبات هو الخبز السوري والذي يعتبر متعدد الأستخدام حيث يدخل في تحضير الكريب بكافة أصنافه وكذلك الشاورما وغيرهم من الأصناف السورية وعند تحضير تلك الوجبات في المنزل نجد الصعوبة في إعداد الخبز السوري بالرغم من سهولة تحضيره لذلك فإن موضوع اليوم هو طريقة تحضير الخبز السوري مثل المطاعم في المنزل ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الخبز السوري طريقة تحضير الخبز السوري المكونات: نصف كأس ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة السائلة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كأس ونصف من دقيق المعجنات.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

رشة ملح. طريقة التحضير: نخل الدقيق في وعاء واسع وإضافة مكونات السكر والخميرة ورشة الملح بحيث تكون كافة المكونات الجافة معاً ثم نقلبهم معاً عن طريق ملعقة خشبية. نقوم بإضافة بعض من المكونات السائلة مثل الزيت والماء بالتدريج ثم نترك الملعقة ونلجأ إلي العجن بإستخدام اليدين ونستمر بالعجن حتى تتماسك العجينة إلي حد ما. يجب ترك العجينة في درجة حرارة الغرفة لمدة نصف ساعه على الأقل حتى تختمر بحيث يتم تغطية الوعاء بكيس من النايلون أو غطاء حسب الرغبة. عند ملاحظة إرتفاع ومضاعفة حجم العجينة نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات صغيرة بحيث يكون حجمها متناسق مع جميع الكرات. نحضر صينية بحيث تكون مسطحة ثم نضع العجينة عليها لفردها على شكل دائري بإستخدام أداة فرد ونستمر بفردها حتى تصبح رقيقة جداً مع الحرص على عدم تمزق العجينة ونستمر في تكرار ذلك حتى نفاذ كمية كرات الخبز. تسخين الفرن على درجتين قبل طهي الخبز ثم نضع الخبز مع التقليب حتى ينضج وهكذا أصبح جاهزاً للتناول. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يعتبر الخبز السوري أكثر أصناف الخبز التي يمكن تشكيلها حسب رغبة كل شخص وكذلك من حيث التناول فالبعض يقوم بحشو الخبز بالشاورما أو قطع الدجاج وغيرهم بسبب مذاقه المائل إلي النعومة الذي يذوب في الفم. الوسوم

أصبحت الوجبات السورية أكثر إنتشاراً في المطاعم مقارنةً بالوجبات المحلية وذلك بسبب كثرة المطاعم الخاصه بهم وتفضيل الأشخاص لتلك الوجبات حيث تحتوي على مذاق لذيذ مميز فمن المعروف مهارة المطبخ السوري في تحضير الوجبات بشكل عام ولعل أكثر الأصناف التي يتم تداولها واستخدامها أثناء تحضير الوجبات هو الخبز السوري والذي يعتبر متعدد الأستخدام حيث يدخل في تحضير الكريب بكافة أصنافه وكذلك الشاورما وغيرهم من الأصناف السورية وعند تحضير تلك الوجبات في المنزل نجد الصعوبة في إعداد الخبز السوري بالرغم من سهولة تحضيره لذلك فإن موضوع اليوم هو طريقة تحضير الخبز السوري مثل المطاعم في المنزل ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الخبز السوري طريقة تحضير الخبز السوري المكونات: نصف كأس ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة السائلة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كأس ونصف من دقيق المعجنات.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

رشة ملح. طريقة التحضير: نخل الدقيق في وعاء واسع وإضافة مكونات السكر والخميرة ورشة الملح بحيث تكون كافة المكونات الجافة معاً ثم نقلبهم معاً عن طريق ملعقة خشبية. نقوم بإضافة بعض من المكونات السائلة مثل الزيت والماء بالتدريج ثم نترك الملعقة ونلجأ إلي العجن بإستخدام اليدين ونستمر بالعجن حتى تتماسك العجينة إلي حد ما. يجب ترك العجينة في درجة حرارة الغرفة لمدة نصف ساعه على الأقل حتى تختمر بحيث يتم تغطية الوعاء بكيس من النايلون أو غطاء حسب الرغبة. عند ملاحظة إرتفاع ومضاعفة حجم العجينة نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات صغيرة بحيث يكون حجمها متناسق مع جميع الكرات. نحضر صينية بحيث تكون مسطحة ثم نضع العجينة عليها لفردها على شكل دائري بإستخدام أداة فرد ونستمر بفردها حتى تصبح رقيقة جداً مع الحرص على عدم تمزق العجينة ونستمر في تكرار ذلك حتى نفاذ كمية كرات الخبز. تسخين الفرن على درجتين قبل طهي الخبز ثم نضع الخبز مع التقليب حتى ينضج وهكذا أصبح جاهزاً للتناول. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يعتبر الخبز السوري أكثر أصناف الخبز التي يمكن تشكيلها حسب رغبة كل شخص وكذلك من حيث التناول فالبعض يقوم بحشو الخبز بالشاورما أو قطع الدجاج وغيرهم بسبب مذاقه المائل إلي النعومة الذي يذوب في الفم.

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