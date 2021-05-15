طريقة عمل أشهي وألذ طبق الأرز بالخضار مفيد وصحي جداً للأطفال

يعد طبق الأرز بالخضار ، من أشهي وألذ الأطباق الخفيفة علي المعدة، فهو طبق شهي ولذيذ ومميز جداً، يتميز هذا الطبق بأنه يحتوي علي الكثير من الخضروات الصحية، ويتميز بمذاقه الخاص والمميز، يحتوي هذا الطبق علي الكثير من الفيتامينات والبروتينات، وهذا الطبق يعتبر الأكلة الأساسية عند الأطفال، ويعشقه ايضاً الكثير من الكبار، ويتميز هذا الطبق بسرعة تحضيره، وتبحث جميع السيدات عن طريقة تحضير طبق الأرز بالخضار بوصفة بسيطة وسهلة وسريعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، عن أبسط طريقة لتحضيره في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل طبق الأرز بالخضار

تعرفي علي مكونات عمل هذا الطبق الرائع والمميز من خلال هذا المقال وهي كالاتي:-

2 كوب من الأرز.

ثلاث ملاعق من البسلة.

جزر مقطع قطع صغيرة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

معلقة من الزيت النباتي.

قطع من البطاطس صغيرة.

حبة طماطم مقطعة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

تعرفي علي أسهل طريقة لعمل طبق الأرز بالخضار المميز وهي كما يلي:

نقوم أولاً بسلق البسلة والجزر نصف سواه ونتركم جانباً، ثم نقوم بإحضار حلة ونضعها علي النار ونضع فيها الزيت. عندما يسخن الزيت جيداً، نقوم بإضافة الأرز المغسول جيداً، ونبدأ نقلب جيداً حتي يأخذ الون الذهبي. نقوم بسكب الماء المغلي عليه، ونضع الجزر والبسلة والبطاطس والبصل والطماطم وملح والفلفل الأسود. ثم نقوم بتغطية الحلة جيداً، ونتركها علي نار هادئة حتي ينضج تماماً، بعد ذلك يقدم هذا الطبق الرائع ساخن بالهناء والشفاء.

أهم فوائد الخضروات للأطفال والكبار

تعرفي من هنا علي أهم فوائد الخضار لصحة الإنسان وهي كالاتي:-