لتفتيح البشره صابونة الكركم للبشره الدهنيه وحب الشباب لجميع أنواع البشرة

الصابون منظف للوجه والجسم ويحسن البشرة وخاصة إذا كان الصابون هو صابونة ألكركم وهذه الصابونة مفيدة جدا للوجه والجسم وتحسن البشرة وتجعلها ناعمه وجميلة ويكون للجسم رائحة جميلة جدا وهذه الصابونة ينصح بها الكثير من الأطباء لأنها مفيدة جدا للبشرة وتجعلها ناعمة ورائحة جميله وسوف وضح لكم فوائد هذه الصابونة وطريقة الاستخدام وطريقة تحضير الصابونة في المنزل تابع الآتي

كيفية عمل صابونة الكركم و ماء المورد :

المكونات :

بوردة كركم : 2 معلقة كبيرة

ماء ورد : 2 معلقة صغيرة

زيت زيتون : 1 معلقة متوسطة

مسحوق نشا وغليسرين : 1 معلقة صغيرة

قوالب سيلكون

طريقة التحضير :

نضع بوردة ألكركم علي ماء الورد ونخلطهم ببعض

نضع مسحوق النشا والغليسرين علي زيت الزيتون ونخلطهم ببعض

نخلط المكونات ببعض جيدا

نضع المكونات بعد خلطه ببعض في قوالب السيلكون

نضع قوالب السيلكون في الشمس وتترك لمدة 2 يوم أو اكثر حتي تصبح جافه

تحسن المناطق الداكنة والحساسة باستخدام صابونة الكركم :

صابونة ألكركم تعتبر افضل علاج للمناطق الداكنة والحساسة لأنها تساعد في تفتيح البشرة وجهلها بشرة ناعمة ولا تجعل هناك مناطق سوداء وخاصة في الأماكن الحساسة وتساعد أيضا في تنظيف الجلد من البكتريا وسوف نسرح لكم طريقة استخدام بشكل صحيح

طريقة الاستخدام :

غسل الصابونة بالمياه وجعل الكثير من الرغوة في اليدين

وضع الرغوة علي الأماكن الحساسة

وضع الليمون في عملية الرغوة

غسل الجسم جيدا بالماء وتنشيفه وبعد ذلك ندهن أي كريم مرطب للجسم

ملحوظه : لا نضع صابونة الكركم علي الأماكن الحساسة مباشرة لمنع حدوث أي تسلخات للجلد



تحسن الوجه وحب الشباب باستخدام صابونة الكركم :

صابونة ألكركم تعتبر من فضل استخدام للوجه وخاصة حب الشباب لأنها تحتوي علي مضادات حيوية للالتهابات وتقوم بتخفيف الحبوب والحساسية إلي أن تختفي نهائيا ويصبح الوجه جميلا وناعما دائما