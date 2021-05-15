هل فيروس كورونا الجديد يسبب جلطة في الأمعاء

هل فيروس كورونا الجديد يسبب جلطة في الامعاء، على قدر الاهتمام الكبير بتداعيات فيروس كورونا على الصحة والسلالات المتحورة التي يشهدها هذا الفيروس وما يخلَفه من اصابات مقلقة حول العالم. فإن الاهتمام ينصب كذلك على الآثار السلبية التي يعكسها فيروس كورونا الجديد على صحة المصابين به.

وبعدما كان القلق سائداً حول خطورة مرض كوفيد-19 على الجهاز التنفسي والاعصاب والدماغ، يبدو أن خطراً جديداً يهدد صحة الجهاز الهضمي ويتمثل في حدوث جلطات في الامعاء نتيجة الاصابة بفيروس كورونا.

فما دوت الخليج هذه الجلطات، وما خطورتها، وكيف يمكن تجنبها وتجنب عدوى فيروس كورونا؟ هذا ما نستعرضه سوياً اليوم.

هل فيروس كورونا الجديد يسبب جلطة في الامعاء

في تصريح مخيف البارحة لمنظمة الصحة العالمية، اعلنت المنظمة الاممية أن فيروس كورونا الجديد هو أكثر فتكاً في العام الحالي عما كان عليه في العام الماضي.

وقد يعود السبب في ذلك الى السلالات المتحورة التي شهدتها دول عدة حول العالم، آخرها وأخطرها حتى الآن السلالة الهندية.

ويبدو ان هذه السلالات لم تعد تصيب الجهاز التنفسي فحسب، بل امتدت الى أجهزة الجسم الاخرى ومنها الجهاز الهضمي.

وقد أثبتت فحوصات عدة أجريت على الجهاز الهضمي لمصابي كورونا، أن الجلطات الدموية التي تحصل للشرايين الصغيرة في الجسم، يمكن أن تحرم انسجة الامعاء من الأكسجين، خصوصاً لدى الاشخاص الذين يعانون من شدة المرض بالفيروس.

كيف تحدث جلطة الامعاء بسبب كورونا؟

بحسب العديد من الدراسات، فإن المصابين بفيروس كورونا ممن عانوا من امراض خطيرة واعراض شديدة للفيروس وتم علاجهم في وحدة العناية المركزة، اصيبوا بتجلط دموي غير طبيعي، لكن لم يتمكن الباحثون من تحديد سبب حدوث هذه الجلطة الدموية.

وفي إحدى الدراسات، تبين ان المصابين بكورونا ممن يعانون من ارتفاع انزيمات الكبد في الدم لديهم ما يدل على حدوث تلف في الكبد. وعند إجراء فحوصات الموجت فوق الصوتية لمنطقة البطن للتحقيق من السبب، تبين في نتائج نصف الفحوصات حدوث توسع في المرارة وامتلاء بالسوائل.

وتعرف هذه الحالة بالركود الصفراوي، حيث ينخفض التدفق الطبيعي للسائل الصفراوي من المرارة إلى الأمعاء. ويعد الركود الصفرواي من الحالات الشائعة عند المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدة العناية المركزة.

وبالتالي يصعب تحديد السبب المؤدي لحدوث هذا الامر، وبالتالي يحتاج الباحثون لإجراء المزيد من الدراسات لاثبات دور فيروس كورونا في نقص تروية الامعاء والاصابة بجلطة في الامعاء.

تجدر الاشارة الى ان فيروس كورونا الجديد يتسبب بالعديد من الاعراض المتفاوتة في الجهاز الهضمي، مثل الاسهال، والتقيؤ، والام المعدة.

وينصح الاطباء المصابين بكورونا ممن يعانون من اعراض الجهاز الهضمي، بضرورة البقاء في المنزل لمنع انتقال العدوى، وغسل اليدين جيداص للتخلص من الفيروسات، أو تعقيم اليدين جيداً بالمطهر الكحولي، اضافة الى أهمية تنظيف وتعقيم الاسطح، وتناول اطعمة صحية تقلل من الاسهال وغيره من اعراض الجهاز الهضمي مثل الموز، والارز الابيض، ودقيق الشوفان.

كما ينصح بالاكثار من شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم جراء الاسهال والقيء.